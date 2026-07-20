Las estadísticas finales de Lionel Messi con Argentina: partidos, goles, asistencias, títulos y récords
Lionel Andrés Messi Cuccittini debutó con la selección de Argentina a nivel absoluto el 16 de agosto del 2005, es decir que, después de su último juego con la Albiceleste en la final de la Copa del Mundo 2026 frente a la selección de España, cumple más de 20 años defendiendo la camiseta de su país.
Desde esa fecha hasta entonces, ha portado en 207 ocasiones el conjunto albiceleste en partidos internacionales. Desde juegos amistosos, eliminatorias sudamericanas, Copas América, Copas del Mundo y una Finalissima. Además, marcó 125 anotaciones y concedió 68 asistencias según registros del portal Transfermarkt.
En su prolífera carrera conquistó dos Copa América (2021 y 2024), una Finalissima y una Copa del Mundo (Qatar 2022).
Eso sin contar su trayectoria juvenil donde ganó el Mundial Sub-20 y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
Las estadísticas de Lionel Messi con la selección absoluta de Argentina
- Partidos: 207
- Goles: 125
- Asistencias: 68
- Debut: 17 de agosto de 2005 vs. Hungría
- Capitán desde: 2011
- Promedio goleador: 0.60 goles por partido
Récords con Argentina
- Máximo goleador histórico de la selección argentina (125).
- Jugador con más partidos disputados con la Albiceleste (207).
- Uno de los pocos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).
- Máximo asistidor en la historia de los Mundiales con 12 asistencias.
- Jugador con más partidos en la historia de la Copa del Mundo con 33 encuentros.
Títulos con Argentina
- Mundial 2022
- Subcampeón del Mundial 2014
- Subcampeón del Mundial 2026
- Copa América 2021
- Copa América 2024
- Finalissima 2022
- Medalla de Oro Olímpica 2008 (Sub-23)
- Mundial Sub-20 de 2005
Premios individuales con Argentina
- Balón de Oro del Mundial 2014.
- Balón de Oro del Mundial 2022.
- Máximo goleador histórico de Argentina.
- Máximo asistidor histórico de Argentina.
- Capitán en los títulos de la Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.
Con estos registros, Messi es ampliamente considerado el futbolista con la carrera más exitosa en la historia de la selección argentina, tanto por sus cifras individuales como por los títulos obtenidos.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.