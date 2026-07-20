Lionel Andrés Messi Cuccittini debutó con la selección de Argentina a nivel absoluto el 16 de agosto del 2005, es decir que, después de su último juego con la Albiceleste en la final de la Copa del Mundo 2026 frente a la selección de España, cumple más de 20 años defendiendo la camiseta de su país.

Desde esa fecha hasta entonces, ha portado en 207 ocasiones el conjunto albiceleste en partidos internacionales. Desde juegos amistosos, eliminatorias sudamericanas, Copas América, Copas del Mundo y una Finalissima. Además, marcó 125 anotaciones y concedió 68 asistencias según registros del portal Transfermarkt.

Tus lágrimas son las nuestras, Capitán 👑🇦🇷



Nos diste las alegrías más grandes de nuestras vidas. Gracias por la entrega, por la magia y por dar la vida hasta el último segundo 🙌



¡Te amamos para siempre, Leo! 🩵🤍 pic.twitter.com/YxcYJbwuPl — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026

En su prolífera carrera conquistó dos Copa América (2021 y 2024), una Finalissima y una Copa del Mundo (Qatar 2022).

Eso sin contar su trayectoria juvenil donde ganó el Mundial Sub-20 y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Las estadísticas de Lionel Messi con la selección absoluta de Argentina

🇦🇷📊 Lionel Messi terminó el Mundial 2026 con 8️⃣ goles y disputando TODOS los partidos con Argentina.



Sin duda uno de los mejores jugadores esta edición. pic.twitter.com/4nVANhmPoJ — FOX (@somos_FOX) July 19, 2026

Partidos: 207

Goles: 125

Asistencias: 68

Debut: 17 de agosto de 2005 vs. Hungría

Capitán desde: 2011

Promedio goleador: 0.60 goles por partido

Récords con Argentina

Seis Mundiales.

Campeón en 2022.

Tres veces finalista.

21 goles.

12 asistencias.

Dos Balones de Oro del Mundial.



GRACIAS, MESSI POR ESTE VIAJE INOLVIDABLE 🇦🇷👏#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/cOJfpydmMf — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 19, 2026

Máximo goleador histórico de la selección argentina (125).

Jugador con más partidos disputados con la Albiceleste (207).

Uno de los pocos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

Máximo asistidor en la historia de los Mundiales con 12 asistencias.

Jugador con más partidos en la historia de la Copa del Mundo con 33 encuentros.

Títulos con Argentina

Argentina campeón del mundo 2022 | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

Mundial 2022

Subcampeón del Mundial 2014

Subcampeón del Mundial 2026

Copa América 2021

Copa América 2024

Finalissima 2022

Medalla de Oro Olímpica 2008 (Sub-23)

Mundial Sub-20 de 2005

Premios individuales con Argentina

Messi con el Balón de Oro 2022 | DeFodi Images/GettyImages

Balón de Oro del Mundial 2014.

Balón de Oro del Mundial 2022.

Máximo goleador histórico de Argentina.

Máximo asistidor histórico de Argentina.

Capitán en los títulos de la Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.

Con estos registros, Messi es ampliamente considerado el futbolista con la carrera más exitosa en la historia de la selección argentina, tanto por sus cifras individuales como por los títulos obtenidos.