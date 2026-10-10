¿A quién señala Mourinho con su contundente mensaje sobre los pitos del Bernabéu?

José Mourinho ha dejado en rueda de prensa un mensaje que invita a reflexionar y bastante. El tema de conversación era el descontento de la afición con determinados jugadores y la posibilidad o no de que la grada del Bernabéu pitase a esta serie de futbolistas del combinado merengue que no están a la altura de las circunstancias en esta presente temporada.

"Os prometo que, cuando un jugador del Real Madrid deje de comportarse como un jugador del Real Madrid, ni siquiera tendréis la oportunidad de pitarle. Y eso es porque ni siquiera tendrá la oportunidad de sentarse en el banquillo", aseguró Mourinho.

Estas declaraciones han provocado que se abra el debate sobre a quién se dirige el técnico merengue. Es cierto que estas palabras llegan en el momento en el que Kylian Mbappé está en el ojo del huracán por una serie de actitudes que ha tenido durante la recuperación de su lesión, pero también podría esta relacionado con los episodios que ha vivido últimamente Vinícius Júnior en el feudo merengue.

🚨 José Mourinho: “I promise you, when a Real Madrid stops behaving like a Real Madrid player… you will NOT even get a chance to boo him”.



“And that’s because he won't even get to sit on the bench”. pic.twitter.com/AsKMUvf8RI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2026

El carioca atraviesa un momento de su carrera en el que todo lo que hace se encuentra bajo el foco, y es que su rendimiento y su forma de relacionarse con la grada del Santiago Bernabéu ha generado mucho debate. El técnico luso lo ha defendido públicamente en diversas ruedas de prensa porque considera que es un jugador clave para cumplir los objetivos.

De todos modos también ha salido a defender a Kylian Mbappé asegurando que el galo no ha incumplido ninguna de sus obligaciones y que estará disponible para el próximo partido. ¿Se tratará de un toque de atención a sus dos estrellas o estará defendiéndolas de cara a posibles críticas que provengan del exterior?

Lo que está claro es que Mourinho no ha señalado directamente a ninguna de sus dos estrellas, pero todos sabemos que en el Real Madrid la exigencia es máxima y el ex entrenador del Benfica tiene claro que si considera que un jugador no está cumpliendo, esta decisión debe tomarse antes de aproximarse al juicio de la grada.