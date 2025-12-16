¿A quién votó Leo Messi en los premios The Best?

Recibir el voto de Leo Messi para el premio The Best de la FIFA debe significar algo cercano a tener la aprobación divina para ser consagrado el mejor del año, y esa experiencia la vivió Ousmane Dembelé este martes: el francés ganó el premio y el astro argentino fue uno de los tantos que votó por él.

El segundo puesto en el ranking del 10 rosarino fue para Kylian Mbappé, que la está rompiendo en el Real Madrid y fue la gran pesadilla de la selección argentina en la final de Qatar 2022, aunque con buen final para los sudamericanos. En el tercer puesto, apostando por el futuro, Messi votó por Lamine Yamal.

‼️🏆 Estos fueron los VOTOS DE MESSI para el MEJOR DEL AÑO en los premios The Best:



🥇 Ousmane Dembélé.

🥈 Kylian Mbappé.

🥉 Lamine Yamal. pic.twitter.com/VjnSHWZF46 — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 16, 2025

Leo Messi es el máximo ganador de este premio, que intenta diferenciarse del Balón de Oro dándole a la gala un marco oficial de la FIFA, organizador del evento anual. El argentino se quedó con el trofeo en tres oportunidades, superando las dos de Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski. Además, con sus ocho balones de oro, el rosarino se acomoda como uno de los mejores de toda la historia del fútbol profesional.

Actualmente viste la camiseta del Inter Miami de la MLS y su impacto fue absoluto, siendo protagonista en los títulos ganados por el joven equipo propiedad de David Beckham, entre otros inversionistas. En el próximo verano, la Pulga intentará revalidar el título de campeón del mundo conseguido por la selección argentina en 2022. En caso de lograrlo, la discusión sobre el GOAT quedaría muy inclinada en su favor, ya que sería uno de los pocos futbolistas en la historia en ganar dos Copas del Mundo.