Será un domingo de reencuentros para Abde y el club que lo vio crecer dentro del fútbol profesional. El atacante marroquí regresará al Camp Nou convertido en uno de los futbolistas de mayor rendimiento en el Real Betis y, a su alrededor, rumores de la presencia de clubes de la Premier League estudiando cada paso de su situación contractual.

El paso del futbolista por el Barcelona quedó lejos de lo esperado para ambas partes. Ronald Koeman le dio su oportunidad en primera división, donde pudo jugar sus primeros partidos. Luego, la llegada de Xavi marcó un punto de inflexión y derivó en su salida hacia el Osasuna en condición de préstamo y, tiempo después, el traspaso definitivo hacia el Betis por 7 millones de euros a cambio del 50 por ciento de sus derechos.

Dentro del club andaluz encontró continuidad junto a Manuel Pellegrini. Durante esta temporada firmó 14 goles y 13 asistencias, números que elevaron su cotización en el mercado. Tal es asi que el Newcastle y el Aston Villa aparecen entre las instituciones inglesas interesadas en presentar propuestas durante el verano.

En Sevilla no existe apuro por desprenderse del atacante. La clasificación a la próxima Champions League modificó la planificación económica del club y redujo la necesidad de ejecutar ventas importantes para equilibrar cuentas. Aun así, la dirigencia entiende que una operación cercana a los 40 millones de euros podría modificar el mercado bético.

🟢🚨Primicia @deportesDDS



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Un emisario del Newcastle, presente en el #Betis-Elche. El club inglés está MUY, MUY interesado en Ez Abde



↪️ Aston Villa, otro equipo que lo sigue muy, muy de cerca



🇪🇸🇩🇪 Barça y clubes alemanes lo siguen



❌ Nadie hizo movimiento oficial alguno.… pic.twitter.com/tfNz8nvvh1 — Manu Colchón (@manu_colchon) May 13, 2026

El Barça sigue atento cada movimiento relacionado con el extremo marroquí. La entidad catalana conserva un porcentaje de una futura transferencia, lo que le permitiría recibir una suma importante en caso de venta. Desde Cataluña, al mismo tiempo, descartan cualquier intento por reincorporarlo a la plantilla y niegan la existencia de cláusulas de recompra.

El interés de la Premier no apareció ahora. El Villa monitorea al jugador desde principio de año y el Newcastle incluso envió emisarios hacia el sur de España para observarlo de cerca en partidos oficiales.

Por ahora, el futbolista mantiene la prioridad puesta en cerrar la temporada junto al Betis y disputar el Mundial con Marruecos. Después llegará el momento de definir su futuro.