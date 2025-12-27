AC Milan vs Hellas Verona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Serie A está que arde, con un líder que cambia fecha a fecha y con la Supercoppa recién definida en favor del Napoli, actual portador del Scudetto. Uno de los contendientes al título es el AC Milan, que va este fin de semana contra el Hellas Verona.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el AC Milan vs Hellas Verona?

Ciudad: Milán, Italia

Fecha: domingo 28 de diciembre

Horario: 06:30 (costa este de EE.UU.), 05:30 (México), 12:30 (España)

Estadio: San Siro

AC Milan v US Sassuolo Calcio - Serie A | Giuseppe Cottini/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el AC Milan vs Hellas Verona en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos DAZN USA Paramount+ México A confirmar Disney+ Premium España DAZN España DAZN España

Últimos cinco partidos del AC Milan

Rival Resultado Competición Napoli 2-0 D Supercoppa de Italia Sassuolo 2-2 E Serie A Torino 3-2 V Serie A Lazio 1-0 D Coppa Italia Lazio 1-0 V Serie A

Últimos cinco partidos del Hellas Verona

Rival Resultado Competición Fiorentina 2-1 V Serie A Atalanta 3-1 V Serie A Genoa 2-1 D Serie A Parma 2-1 D Serie A Lecce 0-0 E Serie A

Últimas noticias del AC Milan

SSC Napoli v AC Milan - Supercoppa Italiana Semifinal | Image Photo Agency/GettyImages

El equipo de Massimiliano Allegri viene de una gran desilusión en Arabia Saudita: perdieron la semifinal de la Supercoppa a manos del Napoli y volvieron sin nada a casa. Ahora, buscarán recuperarse frente a su gente para intentar escalar a la cima de la Serie A, que se ubica a un punto de distancia.

Para este choque, el entrenador tendría a todo el plantel a disposición.

Últimas noticias del Hellas Verona

ACF Fiorentina v Hellas Verona FC - Serie A | NurPhoto/GettyImages

Los dirigidos por Paolo Zanetti están momentáneamente en zona de descenso y necesitan ganar para alejarse antes de que sea muy tarde. Tienen 12 puntos, producto de dos victorias, seis empates y siete caídas.

No podrán contar con Rafik Belghali y Martin Frese, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

Posibles alineaciones

AC Milan

Portero: Mike Maignan

Defensas: Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori

Mediocampistas: Davide Bartesaghi, Adrien Rabiot, Luka Modric, Ruben Loftus-Cheek, Alexis Saelemaekers

Delanteros: Christian Pulisic y Christopher Nkunku.

Hellas Verona

Portero: Lorenzo Montipo

Defensas: Armel Bella Kotchap, Victor Nelsson, Unai Núñez

Mediocampistas: Nicolás Valentini, Antoine Bernede, Moatasem Al-Musrati, Cheikh Niasse, Suat Serdar

Delanteros: Daniel Mosquera y Giovane.

Pronóstico SI

El AC Milan se impondrá con contundencia en su casa para dar vuelta la página tras la derrota en la Supercoppa.

AC Milan 3-1 Hellas Verona