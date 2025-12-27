AC Milan vs Hellas Verona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Serie A está que arde, con un líder que cambia fecha a fecha y con la Supercoppa recién definida en favor del Napoli, actual portador del Scudetto. Uno de los contendientes al título es el AC Milan, que va este fin de semana contra el Hellas Verona.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el AC Milan vs Hellas Verona?
Ciudad: Milán, Italia
Fecha: domingo 28 de diciembre
Horario: 06:30 (costa este de EE.UU.), 05:30 (México), 12:30 (España)
Estadio: San Siro
¿Cómo se podrá ver el AC Milan vs Hellas Verona en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
DAZN USA
Paramount+
México
A confirmar
Disney+ Premium
España
DAZN España
DAZN España
Últimos cinco partidos del AC Milan
Rival
Resultado
Competición
Napoli
2-0 D
Supercoppa de Italia
Sassuolo
2-2 E
Serie A
Torino
3-2 V
Serie A
Lazio
1-0 D
Coppa Italia
Lazio
1-0 V
Serie A
Últimos cinco partidos del Hellas Verona
Rival
Resultado
Competición
Fiorentina
2-1 V
Serie A
Atalanta
3-1 V
Serie A
Genoa
2-1 D
Serie A
Parma
2-1 D
Serie A
Lecce
0-0 E
Serie A
Últimas noticias del AC Milan
El equipo de Massimiliano Allegri viene de una gran desilusión en Arabia Saudita: perdieron la semifinal de la Supercoppa a manos del Napoli y volvieron sin nada a casa. Ahora, buscarán recuperarse frente a su gente para intentar escalar a la cima de la Serie A, que se ubica a un punto de distancia.
Para este choque, el entrenador tendría a todo el plantel a disposición.
Últimas noticias del Hellas Verona
Los dirigidos por Paolo Zanetti están momentáneamente en zona de descenso y necesitan ganar para alejarse antes de que sea muy tarde. Tienen 12 puntos, producto de dos victorias, seis empates y siete caídas.
No podrán contar con Rafik Belghali y Martin Frese, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.
Posibles alineaciones
AC Milan
Portero: Mike Maignan
Defensas: Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori
Mediocampistas: Davide Bartesaghi, Adrien Rabiot, Luka Modric, Ruben Loftus-Cheek, Alexis Saelemaekers
Delanteros: Christian Pulisic y Christopher Nkunku.
Hellas Verona
Portero: Lorenzo Montipo
Defensas: Armel Bella Kotchap, Victor Nelsson, Unai Núñez
Mediocampistas: Nicolás Valentini, Antoine Bernede, Moatasem Al-Musrati, Cheikh Niasse, Suat Serdar
Delanteros: Daniel Mosquera y Giovane.
Pronóstico SI
El AC Milan se impondrá con contundencia en su casa para dar vuelta la página tras la derrota en la Supercoppa.
AC Milan 3-1 Hellas Verona
