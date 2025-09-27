AC Milan vs Napoli: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico

La jornada 5 de la Serie A ofrece uno de los encuentros más esperados: AC Milan frente al Napoli en San Siro. Dos equipos candidatos al título que llegan en gran forma, con los rossoneri buscando consolidarse en la parte alta de la tabla y los napolitanos defendiendo su condición de invictos. El choque promete intensidad, talento y un ambiente de gala.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Milan vs Napoli?

Ciudad: Milan, Italia

Fecha: domingo 28 de septiembre

Horario: 14:45hs (US), 15:45hs (MX) 20:45hs (ESP), 15:45hs (ARG),

Estadio: Stadio San Siro

¿Cómo se podrá ver el Milan vs Napoli en TV y streaming online?

El partido estará disponible en vivo para todos los suscriptores de DAZN

Últimos 5 partidos del Milan

Rival Resultado Competición Leece 3-0 V Coppa Italia Udinense 0-3 V Serie A Bologna 1-0 V Serie A Leece 0-2 V Serie A Cremonense 1-2 D Serie A

Últimos 5 partidos del Napoli

Rival Resultado Competición Pisa 3-2 V Serie A Man. City 1-3 V Champions Fiorentina 1-0 V Serie A Cagliari 0-2 V Serie A Sassuolo 2-0 V Serie A

Últimas noticias del Milan

Zachary Athekame of Ac Milan in action during the Coppa... | Marco Canoniero/GettyImages

El conjunto local afronta una prueba de fuego en casa. Con Leão como gran desequilibrante en ataque y un mediocampo reforzado con nombres de calidad, el Milan pretende imponer su ritmo y frenar la buena dinámica de los napolitanos. La solidez defensiva y la eficacia en transiciones serán claves para que los locales se hagan fuertes en San Siro.

Últimas noticias del Napoli

SSC Napoli v Pisa SC - Serie A | Ivan Romano/GettyImages

El equipo napolitano llega a este compromiso con paso firme y sin conocer la derrota en el arranque liguero. Hojlund sigue siendo la gran referencia ofensiva, acompañado por un De Bruyne que aporta magia en el último tercio. El vigente campeón sabe que un triunfo en Milán no solo prolongaría su invicto, sino que enviaría un mensaje claro en la lucha por el Scudetto.

Posibles alineaciones

Milan: Maignan, Tomori, Winter, Pavlovic, Ricci, Loftus Cheek, Rabiot, Saelemaekers, Bartesaghi, Giménez y Nkunku

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Baukema, Buongiomo, Spinazzola, Gilmour, Elmas, De Bruyne, Mctominay, Politano y Hojlund.

Pronóstico SI

Se espera un partido equilibrado y de alta exigencia, con ocasiones para ambos lados. El Milan intentará hacer valer el factor local, pero el buen momento del Napoli y su solidez colectiva lo convierten en un rival difícil de doblegar. Todo apunta a un empate con goles, que mantendría a los napolitanos invictos.