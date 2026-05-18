Acuerdo cerrado: Mourinho volverá para reedificar al Real Madrid

El Real Madrid aún no confirmó oficialmente a José Mourinho como nuevo entrenador del primer equipo pero su llegada es un hecho. Así lo afirman desde medios como Esdiario o el especialista en mercado Fabrizio Romano. El club blanco y el técnico ya habrían llegado a un acuerdo, sellando así uno de los regresos más impactantes del fútbol europeo de cara a la próxima temporada.

Después de semanas de especulaciones y negociaciones discretas entre las partes, el portugués iniciará un nuevo ciclo en el Santiago Bernabéu con el objetivo de reconstruir un plantel golpeado por los malos resultados y los conflictos internos.

🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍



All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Se espera que el anuncio oficial del regreso de Mou al banquillo blanco se haga una vez que concluya la temporada 2025/26. Recordemos que el último partido del Madrid será el próximo sábado 23 frente al Athletic Club en el Santiago Bernabéu.

Mourinho deberá rescatar al Madrid

La dirigencia encabezada por Florentino Pérez considera que Mourinho es el perfil ideal que reúne el carácter y la experiencia necesarios para devolverle la competitividad a un equipo que perdió solidez tanto dentro como fuera de la cancha.

El vestuario quedó expuesto durante gran parte de la temporada por diferentes conflictos entre jugadores y el cuerpo técnico, el flojo rendimiento de varias figuras y una evidente pérdida de autoridad de los referentes dentro del grupo.

Un desafío mucho más grande que la conducción

En el club entienden que el nuevo ciclo necesitará decisiones fuertes y una renovación progresiva de ciertos sectores del equipo. Si bien el club seguirá teniendo el control sobre la política de fichajes, Mourinho pretende participar activamente en la evaluación de posibles incorporaciones y en las decisiones estratégicas alrededor del plantel.

🚨 VINÍCIUS JR será el LÍDER del nuevo proyecto de José Mourinho y apunta a ser el CAPITÁN del primer equipo la próxima temporada.



Es el ELEGIDO para LIDERAR este nuevo Real Madrid. pic.twitter.com/OY4qOEuZxU — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 12, 2026

Más allá del impacto mediático que genera su vuelta, el portugués asumiría uno de los retos más complejos de su carrera reciente con el objetivo inmediato de llevar al Real Madrid nuevamente a la consagración, tanto a nivel local como internacional.

El merengue arrastra dos temporadas sin títulos importantes y perdió peso en las grandes competencias europeas, por lo que su experiencia en escenarios de máxima exigencia fue uno de los factores que inclinó la decisión de la dirigencia.

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