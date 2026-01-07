Agentes libres de la MLS: Los 5 mejores jugadores que quedan para el 2026 (rankeados)

Aún falta tiempo para el arranque de la temporada 2026 de la MLS, pero algunos futbolistas que están como agentes libres todavía están esperando con ansias saber cuál será su siguiente destino.



En estos instantes, varios veteranos de la liga estadounidense han hallado un nuevo hogar al tener consigo su propia carta, sin embargo, otros tantos siguen sin saber dónde jugarán. Una vez que el calendario marcó el año 2026, cinco de los diez mejores agentes libres de Sports Illustrated ya habían firmado con un club: el arquero Sean Johnson (DC United), el mediocampista finlandés Robin Lod (Chicago Fire), el centrocampista Paul Rothrock (renovó con el Seattle Sounders), el arquero canadiense Dayne St. Clair (Inter Miami), y el centrocampista Justin Haak (LA Galaxy). A la vez, dos más ya habían abandonado la liga norteamericana, incluido el ganador de la Bota de Oro de la MLS 2024, el congoleño nacionalizado belga Christian Benteke (Al-Wada), y el guardameta paraguayo Carlos Coronel (Sao Paulo).



Ahora bien, una vez más Sports Illustrated analiza a los cinco mejores agentes libres que quedan disponibles previo a la campaña 2026:

5. Gastón Brugman

Gastón Brugman no la pasó muy bien con el Nashville SC | Nashville SC/GettyImages

Hace apenas dos temporadas, el uruguayo ganó el premio al Jugador Más Valioso de la MLS Cup con el LA Galaxy tras vencer al New York Red Bulls y hacerse con su tercer título de dicha competencia. Al elemento de 33 años puede que no le quede tanto fútbol en las piernas, pero todavía puede ser una pieza versátil en un equipo adecuado.



La temporada pasada no le fue muy bien con el Nashville SC, pues tuvo dificultades para encontrar ritmo en 24 duelos de fase regular. A pesar de ello, el mediocampista mostró destellos al ganar balones y armar los hilos.



Para un equipo que se dispone a jugar varios encuentros y busca una pieza extra para dirigir el mediocampo en una plantilla rotativa, no se debe buscar más: un cuadro interesado podría ser el San Diego FC, que podría ponerlo como suplente de Jeppe Tverskov.



Posibles fichajes: San Diego FC, Real Salt Lake, Houston Dynamo.

4. Fafà Picault

Fafá Picault fue productivo en escasos minutos con el Inter Miami | Icon Sportswire/GettyImages

El haitiano nunca iba a ser uno de los primeros agentes libres fichados esta pretemporada, pero pocos jugadores secundarios pueden influir tanto en un partido como él. El extremo tuvo escasos minutos de juego con el Inter Miami en el 2025, acumulando 270 minutos, brindando cuatro goles y una asistencia, aportando una presencia amenazante desde la banca en el camino del club hacia la MLS Cup.



El atacante de 34 años también ayudó a Haití a conseguir su primera clasificación al Mundial desde 1971 y es probable que desempeñe un papel clave en el certamen internacional este verano. Al mismo tiempo, Picault acumula más de 244 juegos en la MLS en nueve temporadas y podría jugar mucho más que con las Garzas.



Con familia en Miami, el centroamericano probablemente busque un destino en el sur, pero eso no debería descartar a otros clubes, incluyendo su antiguo equipo, el Vancouver Whitecaps, que ahora carece de profundidad en el mediocampo izquierdo tras vender al internacional canadiense Ali Ahmed al Norwich City de Inglaterra.



Posibles fichajes: Vancouver Whitecaps, Sporting Kansas City, CF Montréal.

3. Mikael Uhre

Mikael Uhre anotó seis goles y seis asistencias en minutos limitados con el Philadelphia Union en el 2025 | Icon Sportswire/GettyImages

El Philadelphia Union ha tenido venta de liquidación esta pretemporada y el delantero parece ser el siguiente en salir, aún sin contrato a principios de enero. El elemento de 31 años viene de una temporada en la que registró seis goles y seis asistencias en tan solo 1235 minutos, lo que probablemente le abrirá las puertas a una oportunidad más grande.



The Ahtletic informó previamente que estaba considerando un traspaso a Europa tras cuatro temporadas en la MLS, pero sin un acuerdo aún, el danés podría buscar quedarse en la máxima categoría estadounidense.



Si bien los clubes podrían desconfiar de su edad y dudar en otorgarle un contrato de más de dos años, pueden estar seguros de que marcará goles y probablemente estaría disponible como jugador de la MLS, a pesar de su salario base de Jugador Franquicia, que fue de dos millones de dólares con The Union en el 2025.



Posibles traspasos: Toronto FC, San Diego FC, FC Dallas.

2. Diego Fagúndez

Diego Fagúndez ha sido uno de los jugadores más consistentes de la MLS en la última década. | Omar Vega/GettyImages

Cualquier equipo que busque un mediocampista experimentado de la MLS con mucho fútbol debería estar pendiente del uruguayo. Es una sorpresa que el atacante de 30 años siga sin contrato para principios de enero.



El centrocampista debutó en el 2011 y se ha mantenido productivo, con 424 apariciones en sus etapas con el LA Galaxy, el Austin FC y el New England Revolution. La temporada pasada, marcó seis tantos y brindó tres asistencias en más de 2400 minutos de temporada regular.



Sin el mediocampista estrella, el español Riqui Puig, para este 2026, los Galácticos podrían intentar de nuevo asegurar al charrúa. De cualquier forma, es probable que otros clubes mantengan el interés en el experimentado mediocampista.



Posibles movimientos: LA Galaxy, San José Earthquakes, DC United.

1. Cristian Espinoza

Cristian Espinoza ha pasado toda su carrera en la MLS con los Quakes | Eakin Howard/GettyImages

El argentino cumplirá 31 años en abril, pero sigue siendo uno de los mejores agentes libres aún disponibles, tras una destacada etapa de seis años con el San José Earhquakes, que probablemente ha llegado a su fin.



Si bien muchos de los agentes libres de gran prestigio han firmado nuevos acuerdos, el extremo ha quedado fuera de los rumores, a pesar de tener cinco o seis años en el más alto nivel, sin olvidar que la temporada anterior hizo cuatro goles y doce asistencias en 31 compromisos.



Algunos conjuntos podrían estar preocupados por ofrecer algo a largo plazo debido a su edad, pero la durabilidad del atacante de jugar al menos 30 de 34 cotejos desde que se unió a los Quakes en el 2019 debería ser suficiente para minimizar las preocupaciones. Según FBRef, lideró la MLS en pases claves con 117.



Ahora que su etapa con los californianos probablemente acabó, Espinoza busca un cuadro donde pueda jugar hasta bien entrados los 30 años y seguir desempeñando un papel importante. No obstante, probablemente necesitará un puesto de Jugador Franquicia para asegurarlo.



Posibles transferencias: FC Dallas, Houston Dynamo, Minnesota United.