La temporada de la Major League Soccer 2025 ha finalizado y la gestión así como reestructuración de los clubes están en marcha mientras los equipos buscan construir sus plantillas para la temporada 2026 en adelante.

A diferencia de muchas ligas en todo el mundo, los jugadores de la MLS no tienen tanto control sobre dónde aterrizan, ya que la liga continúa requiriendo que los jugadores que hayan jugado previamente en la MLS califiquen para la agencia libre, lo que significa un mínimo de cuatro años en la liga.

Por lo tanto, la agencia libre es una herramienta en constante crecimiento dentro de la MLS y será aprovechada por cada club de cara a la campaña 2026. Si bien los jugadores pudieron firmar a partir del 10 de diciembre, varios permanecen en el mercado, ya sea para firmar con nuevos equipos o reincorporarse a su último club con un nuevo acuerdo.

A continuación, en Sports Illustrated clasificamos a los 10 mejores jugadores aún disponibles en la agencia libre de la MLS.

10. Fafá Picault

Fafá Picault fue productivo en minutos limitados para el Inter Miami en 2025 | Greg Fiume/GettyImages

Fafá Picault no es el tipo de jugador que se construye alrededor de él, pero pocos jugadores secundarios fueron tan efectivos como él en los escasos minutos que jugó con el Inter Miami en 2025. En 720 minutos, acumuló cuatro goles y una asistencia, y siempre fue una amenaza desde la banca.



A sus 34 años, este extremo bidireccional no debería ser fichado con la esperanza de dar un giro a un equipo, pero con nueve temporadas de experiencia en la MLS y la esperanza de alcanzar su mejor forma antes de jugar con Haití en su primer Mundial desde 1971, podría ser una ayuda para muchos equipos. ¿Podría también estar en juego

un regreso a los Vancouver Whitecaps?



Posibles fichajes: Vancouver Whitecaps, Sporting Kansas City, CF Montréal.

9. Diego Fagúndez

Diego Fagúndez ha sido uno de los jugadores más consistentes de la MLS de la última década | Shaun Clark/GettyImages

Fagúndez, un experimentado mediocampista de la MLS, ha disputado 424 partidos con el LA Galaxy, el Austin FC y el New England Revolution. Sin duda, aún puede jugar como titular, incluso mientras se prepara para cumplir 31 años al inicio de la próxima temporada.



Si bien podría regresar al Galaxy y probablemente seguir teniendo un rol allí, cambiar de sistema también podría permitirle desempeñar un papel más crucial, especialmente con la posibilidad de que le cueste conseguir minutos cuando Riqui Puig regrese a un Galaxy con una plantilla abarrotada.



Posibles traspasos: Seattle Sounders, San Jose Earthquakes, DC United.

8. Sean Johnson

Sean Johnson fue uno de los mejores porteros de la MLS a pesar de jugar en un equipo pobre del Toronto FC | Icon Sportswire/GettyImages

A pesar de jugar con uno de los peores equipos de la liga en 2024 y 2025, Sean Johnson demostró que puede ser uno de los mejores porteros de la división, defendiendo con frecuencia al Toronto FC en partidos que, de otro modo, perderían por amplio margen.



Su porcentaje de atajadas del 75% lo ubica entre el 10% de los mejores porteros de la MLS, y esas cifras las obtuvo en un mal equipo.



Posibles traspasos: Orlando City SC, Red Bull New York, Sporting Kansas City.

7. Robin Lod

Robin Löd es uno de los jugadores más versátiles disponibles en la agencia libre | Melinda Meijer/ISI Photos/GettyImages

Robin Lod rara vez se pierde partidos por lesiones y puede ser un jugador versátil, a veces jugando como delantero profundo o en un rol de transición en el mediocampo. Esta flexibilidad le permitió brillar con el Minnesota United , pero también podría colocarlo en una posición sólida para ayudar a un equipo que busca más profundidad y aspira a la Copa MLS durante las próximas dos temporadas.



Si bien tendrá 33 años durante la mayor parte de la temporada y no es el tipo de jugador que se puede construir alrededor de él, sin duda puede ser útil en varios equipos, dada su adaptabilidad. La temporada pasada, acumuló cinco goles y seis asistencias en 33 partidos.



Dada su durabilidad, uno de los nueve equipos de la Copa de Campeones de la Concacaf debería ficharlo.



Posibles fichajes: Nashville SC, FC Cincinnati, Philadelphia Union.

6. Carlos Coronel

Carlos Coronel buscará un rol titular dado su potencial para ser el titular de Paraguay en la Copa del Mundo en el verano | Caean Couto/GettyImages

El veterano portero paraguayo fue clave para que Red Bull New York llegara a la Copa MLS 2024 y fue uno de los mejores porteros de la MLS por su capacidad para atajar partidos, especialmente durante las dificultades del RB NY esta temporada.



A sus 28 años, es un potencial titular para Paraguay en el Mundial de este verano y no querrá ir a un lugar donde tendría que pelear minutos con otro posible titular. Esto abre opciones como Orlando, que debería estar interesado en cualquier defensa, tras la salida de Pedro Gallese.



Posibles movimientos: Orlando City, Minnesota United, Toronto FC.

5. Paul Rothrock

Paul Rothrock disfrutó de una temporada heroica con los Seattle Sounders en 2025 | Olivia Vanni/GettyImages

Paul Rothrock viene de una temporada icónica con los Seattle Sounders , donde su entrenador, Brian Schmetzer, bromeó: "Tenemos a Paul Rothrock " cuando le preguntaron sobre Lionel Messi antes de la final de la Leagues Cup 2025 entre el Inter Miami y Seattle.



A sus 26 años, Rothrock está en su mejor momento y juega con una energía increíble durante los 90 minutos, principalmente por banda. Si bien no es el tipo de jugador que cambia por completo a un mal equipo, su habilidad y empuje emocional pueden convertir a un equipo ya bueno en uno invencible; considérelo un jugador potente y demoledor.



Producto de la cantera de los Sounders, Seattle intentará recuperarlo después de que registrara cuatro goles y siete asistencias, demostrando ser una pieza clave en su vestuario. Sin embargo, es fácil imaginar su melena ondulada en la banda opuesta, como el "Tennessee Waterslide" de Jacob Shaffelburg con el Nashville SC.



Posibles fichajes: Nashville SC, LA Galaxy, Orlando City

4. Cristian Espinoza

Cristian Espinoza ha pasado toda su carrera en la MLS con los San Jose Earthquakes | Lyndsay Radnedge/ISI Photos/GettyImages

Cristian Espinoza cuenta con 217 partidos de experiencia en la MLS y viene de otra temporada destacada con los San Jose Earthquakes, que se quedaron fuera de los playoffs por desempate. Si bien el mediocampista de 30 años podría descender de categoría dada su edad, es probable que le queden algunos años clave para consolidarse en un club.



Lideró la MLS en pases clave esta temporada con 117 y ha demostrado su capacidad para conectar con delanteros de élite, como lo hizo con Cristian Arango y Josef Martínez, anotando cuatro goles y 12 asistencias en 31 partidos.



Un extremo que puede jugar por el centro, seguiría encajando bien con los Earthquakes bajo la dirección de Bruce Arena, pero tendrá otras opciones dentro de la liga, potencialmente con Dallas como flanco para el delantero estrella Petar Musa.



Posibles movimientos: FC Dallas, Houston Dynamo, Minnesota United.

3. Christian Benteke

Christian Benteke está en el ocaso de su carrera, pero aún puede aportar mucho potencial ofensivo | Tim Austen/GettyImages

Christian Benteke marcará goles donde sea que firme. El delantero más amenazante en centros y jugadas a balón parado, Benteke ha demostrado su fuerza durante cuatro temporadas con el DC United, anotando 49 goles desde 2022 y ganando la Bota de Oro de la MLS 2024.



Si bien los clubes de la MLS podrían ser cautelosos de fichar al jugador de 35 años con un acuerdo de DP, podría ser apto para un jugador de TAM y, sin duda, tendría muchas opciones en toda la liga.



La ex estrella de la Premier League fue un goleador clínico en algunos de los equipos más decepcionantes del DC United en los 30 años de historia del club, anotando la mayoría de sus goles sin una preparación estelar del equipo ni un apoyo significativo.



Si estuviera en un equipo fuerte, no solo tendría esas oportunidades de marcar, sino muchas otras, lo que podría ponerlo de nuevo en la contienda por la Bota de Oro de la MLS. Ya ha dicho que tampoco volverá a DC.



Con estos factores definidos, un club que prioriza la ventaja inmediata es probablemente el mejor candidato, apuntando hacia un equipo como el Minnesota United , que busca un delantero tras el bajón de rendimiento tras la venta de Tani Oluwaseyi al Villarreal de LaLiga.



Posibles fichajes: Minnesota United, Toronto FC, New York Red Bulls.

2. Justin Haak

Justin Haak se ha consolidado como un centrocampista y defensor versátil con el New York City FC | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

Encontrar centrales titulares puede ser un desafío, pero encontrar jugadores que puedan jugar no solo en el centro de la defensa, sino también como mediocampistas defensivos a una edad tan temprana es casi imposible: llega Justin Haak.



Con sus 1,83 m, es lo suficientemente grande como para jugar en la zaga, posición a la que se convirtió en titular en 2025. Al mismo tiempo, sigue demostrando su capacidad para jugar con el balón y romper líneas como mediocampista defensivo, lo que permite a los equipos generar transiciones rápidas.



Un mediocampista formado en la cantera del NYC FC, cualquier club sería inteligente al fichar a este versátil jugador de 24 años, que está entrando en su mejor momento con 81 apariciones en la temporada regular de la MLS.



Posibles fichajes: Inter Miami, Philadelphia Union, Sporting Kansas City.

1. Dayne St. Clair

Dayne St. Clair fue nombrado Portero del Año de la MLS 2025 | Sean M. Haffey/GettyImages

No es frecuente que un club tenga la oportunidad de fichar a un Portero del Año de la MLS, pero eso es lo que Dayne St. Clair está disfrutando ahora mismo, ya que clubes de la MLS —y, según se informa, de Europa— le ofrecen posibles acuerdos para que deje el Minnesota United.



El jugador de 28 años es un portero clave con gran dominio del balón y será presentado al mundo como el probable titular de Canadá en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en su propio país. Esta temporada con Minnesota, tuvo un 77.9% de atajadas, el mejor de la liga, y estableció un récord personal de atajadas con 113 y una portería a cero con 10.



Encontrar un portero estrella no es fácil, y St. Clair busca una oportunidad inmejorable no solo para ganar tras ser eliminado en la semifinal de la Conferencia Oeste de la MLS, sino también para jugar en un equipo fuerte antes del Mundial 2026.



Posibles fichajes: Toronto FC, LA Galaxy, New York Red Bulls.