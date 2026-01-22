AJ Auxerre vs PSG: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Ligue 1 de Francia continúa con su temporada 2025/2026, donde contra todo pronóstico, el Lens está a la cabeza con 43 unidades, pero sigue siendo acechado de cerca por el Paris Saint-Germain, que tiene 42. El equipo del español Luis Enrique no puede dejar escapar puntos, así que este viernes 22 de enero intentará derrotar como visitante al AJ Auxerre, que se tambalea en el descenso al aparecer como penúltimo de la clasificación con apenas doce unidades.



El cuadro de Borgoña arrastra cuatro partidos sin poder ganar y en la pasada fecha de la liga local fue víctima del Lens al caer por la mínima en cancha del rival.



Con respecto al PSG, entre semana tuvo participación en la UEFA Champions League, sucumbiendo 2-1 frente al Sporting Lisboa, pese al tanto del georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Sobre el campeonato local, viene de golear 3-0 al Lille, gracias a un doblete de Ousmane Dembélé, más una anotación de Bradley Barcola.



La última vez que se midieron fue en el Parque de los Príncipes, con los locales superando 2-0 a través del ucraniano Illya Zabarnyi y Lucas Beraldo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el AJ Auxerre vs PSG?

Ciudad: Auxerre, Francia

Estadio: Stade de l’Abbé-Deschamps

Fecha: viernes, 22 de enero

Horario: 14:00 horas (EEUU ET), 13 h (México), 20 h (España)

¿Cómo se podrá ver el AJ Auxerre vs PSG por TV y Streaming Online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos beIN Sports, beIN Sports Connect Fanatiz, fuboTV México sin transmisión FOX One España sin transmisión sin transmisión

Últimos cinco partidos (todas las competiciones)

AJ Auxerre PSG Lens 1-0 AJ Auxerre 17/1/2026 Sporting Lisboa 2-1 PSG 20/1/2026 Brest 2-0 AJ Auxerre 4/1/2026 PSG 3-0 Lille 16/12/2026 AJ Auxerre 1-2 AS Mónaco 21/12/2025 PSG 0-1 Paris FC 12/1/2026 AJ Auxerre 3-4 Lille 14/12/2025 PSG 2-2 Olympique Marseilla 8/1/2026 AJ Auxerre 3-1 Metz 7/12/2025 PSG 2-1 Paris FC 4/1/2026

Últimas noticias del AJ Auxerre

El marfileño Abakar Sylla está convertido en uno de los defensores más cotizados para la próxima ventana de transferencias de la Ligue 1, con el FC Nantes y el Auxerre compitiendo por su fichaje.



El zaguero del Estrasburgo ha llamado la atención debido a su potencial para reforzar las líneas defensivas, algo que necesita con urgencia el cuadro de Christophe Pélissier porque están en su lucha por la permanencia.

Abakar Sylla | Eurasia Sport Images/GettyImages

Últimas noticias del PSG

De acuerdo con L’Equipe, el español Fabián Ruiz y el portugués Joao Neves son duda para poder participar este fin de semana con el conjunto parisino. Ruiz estuvo ausente en los entrenamientos tras su participación en la Champions, donde recibió un golpe en la pierna izquierda, abandonando el campo cojeando.



Si el español no llegara a estar disponible, el técnico tiene escasas opciones porque el surcoreano Kang-In Lee y Quentin Ndjantou tampoco están disponibles. De hecho, Neves se ha perdido los últimos dos duelos por una lesión muscular, aunque Luis Enrique declaró que no era tan grave.



Del mismo modo, el arquero ruso Matveï Safonov sufrió una fractura en su mano izquierda el pasado mes de diciembre, por lo que deberá esperar más tiempo para volver.

Fabian Ruiz | Gualter Fatia/GettyImages

Posibles alineaciones

AJ Auxerre (5-3-2)

Portero: Donovan León

Defensas: Fredrik Oppegard, Clément Akpa, Sinaly Diomande, Marvin Senaya, Lamine Sy

Mediocampistas: Kévin Danois, Oussama El Azzouzi, Naouirou Ahamada

Delanteros: Danny Namaso, Lassine Sinayoko

Kévin Danois | ARNAUD FINISTRE/GettyImages

PSG (4-3-3)

Portero: Lucas Chevalier

Defensas: Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos Aoás, Achraf Hakimi

Mediocampistas: Vitinha, Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery

Delanteros: Bradley Barcola, Désiré Doué, Ousmane Dembélé

Fabian Ruiz, Marquinhos Aoás | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Pronóstico SI

Los dos tienen realidades y ambiciones muy diferentes, por lo que el AJ Auxerre llega como la víctima pese a estar en casa. Es probable que el PSG saque la victoria debido a la urgencia de no dejar ir la cima, aun cuando tiene algunas ausencias en el mediocampo. Sin embargo, el local daría batalla porque en sus últimos tres duelos celebrados en casa ha logrado anotar.

AJ Auxerre 1-2 PSG

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL DE EUROPA