Ajax vs Inter: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico en la Champions League 2025-26

La música más famosa del futbol de clubes vuelve a sonar. La UEFA Champions League arranca la primera fase y nos regala un enfrentamiento con sabor a historia pura: el Ajax de Ámsterdam recibe al Inter de Milán en un choque de estilos que promete ser fascinante.

El conjunto neerlandés, fiel a su filosofía ofensiva, llega a este debut europeo con la confianza en alto. Este fin de semana, el equipo dirigido por John Heitinga se enfrentó al Zwolle en casa, dentro de la Eredivisie y calentó motores de cara al juego de Champions.

Por su parte, el Inter de Christina Chivu llega tras un brutal clásico italiano contra la Juventus, en la Fecha 3 de la Serie A. Fieles a su estilo, demostraron una vez más la solidez defensiva que los caracteriza y la contundencia de sus atacantes, una fórmula que buscarán imponer en Ámsterdam.

A continuación, te dejamos todos los detalles del partido entre Ajax e Inter para que no te pierdas el inicio de su camino en la máxima competición europea.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Ajax vs Inter?

El futbol total y el estilo italiano chocan en la capital de los Países Bajos. Aquí están todos los detalles confirmados:

Ciudad : Ámsterdam, Países Bajos

: Ámsterdam, Países Bajos Estadio : Johan Cruijff Arena

: Johan Cruijff Arena Fecha : miércoles 17 de septiembre de 2025

: miércoles 17 de septiembre de 2025 Horario: 15:00 horas (Este de Estados Unidos), 13:00 horas (Centro de México), 21:00 horas (Europa Central).

AFC Ajax v Heracles Almelo - Eredivisie | Newhouse Media/MB Media/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Ajax vs Inter en TV y streaming online?

La transmisión en México para este partido de la Champions League es a través de Caliente TV, por lo que lo podrás ver también a través de Amazon Prime Video, con el paquete seleccionado.

En Estados Unidos, el torneo se puede ver en vivo por CBS Sports Network y, principalmente, por la plataforma de streaming Paramount+.

Por su parte, en Argentina y Sudamérica la transmisión va por Disney+; mientras que en España irá por Movistar+.

Últimos 5 partidos del Ajax:

Rival Resultado Competición Zwolle 3-1 V Eredivisie Volendam 1-1 E Eredivisie Heracles 2-0 V Eredivisie Go Ahead Eagles 2-2 E Eredivisie Telstar 2-0 V Eredivisie

Últimos 5 partidos del Inter de Milán:

Rival Resultado Competición Juventus 4-3 D Serie A Udinese 1-2 D Serie A Torino 5-0 V Serie A Olympiacos 2-0 V Amistoso Monza 2-2 E Amistoso

FC Internazionale v Udinese Calcio - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Posibles alineaciones de Ajax vs Inter de Milán:

Estas son las posibles alineaciones que ambos equipos podrán utilizar en el debut de la Champions League:

Ajax: Vítězslav Jaroš; Lucas Rosa, Ko Itakura, Yago Baas, Owen Wijndal; Kian Fitz-Jim, Kenneth Taylor; Raúl Moro, Steven Berghuis, Oscar Gloukh; y Wout Weghorst.

Inter: Yann Sommer; Yann Bisseck, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Petar Sučić, Federico Dimarco; Marcus Thuram y Lautaro Martínez.

Pronóstico SI

Un clásico duelo de estilos. Ajax, con el apoyo de su público, buscará adueñarse del balón y proponer un juego ofensivo y de alta presión. Inter, por su parte, se sentirá cómodo cediendo la iniciativa, defendiendo con orden y esperando el momento justo para lanzar transiciones letales con la velocidad de Thuram y la definición de Lautaro. En un primer partido de grupo, la cautela suele reinar.

Ajax 1-1 Inter