¿Quién ganará la fase de liga de la Champions League 2025/26?

En medio de una batalla que se prevé feroz ante gigantes continentales como Liverpool, Bayern Múnich, FC Barcelona y Real Madrid, entre otros, el PSG francés defenderá su corona en la Champions League 2025/26.

La expectativa es enorme tras la revolución sufrida por el mayor torneo de clubes de UEFA durante la temporada pasada, cuando se estrenó la fase de liga bajo un nuevo e innovador formato, con más equipos y partidos, y en el cual sólo clasificaron ocho de forma directa hacia los octavos de final.

Para muchos entendidos, el modelo ampliado introdujo un aire fresco a la competición, cautivando a los aficionados con una inusual variedad de duelos entre escuadras poderosas y otras divisas que, en modo sorpresivo, generaron impactos inolvidables. En total, la edición anterior de la Champions ofreció 144 encuentros en la liguilla, cifra que se repetirá para este curso.

¿Cómo se clasifica a la ronda de eliminación directa?

En el actual sistema participan 36 clubes, todos ubicados en una tabla única. Allí, cada equipo disputa ocho juegos contra rivales distintos del continente, lo que garantiza una diversidad de enfrentamientos nunca vista hasta la 2024/25, y de donde surgirán los ocho mejores clasificados, por puntos, quienes accederán directamente a los octavos de final.

Claro está, el reto será todavía mayor para las escuadras que acaben entre el noveno y el vigesimocuarto puesto, ya que deberán disputar un playoff o especie de repechaje, de ida y vuelta.

En esos cruces, los clubes clasificados entre el noveno y el decimosexto lugar se medirán ante aquellos que lo hagan entre el decimoséptimo y el vigesimocuarto; y los ganadores avanzarán a la ronda de los 16 mejores, en la que esperará el mencionado el top 8 de la fase de liga.

Por otro lado, los equipos que terminen del puesto 25 al 36 quedarán eliminados y sin la posibilidad de ingresar a la Europa League como se hacía en años anteriores, lo que añade presión desde el primer desafío.

¿Quiénes serán los 8 clasificados directos a octavos de final, según el supercomputador?

De cara a esta campaña de Champions League, las predicciones del supercomputador de OPTA (empresa dedicada a estadísticas de fútbol y alineada con UEFA) no parecen avalar ni al propio Paris Saint-Germain, ni al Barça o el Madrid, al menos en la primera etapa del torneo.

Es que la máquina de inteligencia artificial coloca al Liverpool como eventual ganador de la fase de liga con un promedio de 17.26 puntos, mientras que el Arsenal lo seguiría de cerca con 18.80. Entretanto, Manchester City ocuparía la tercera plaza con 15.27 unidades y el Chelsea completaría el top cuatro con 14.93, relegando a los monarcas vigentes, los parisinos, a la quinta casilla, con una media de 14.79, casi igualado con el cuadro azulgrana, semifinalista el curso anterior, que sumaría 14.54 puntos.

A su vez el Real Madrid, máximo ganador en la historia del torneo de "La Orejona" (15 coronas), se ubicaría séptimo con 14.38 unidades, y el Inter de Milán, subcampeón de la última edición, cerraría los ocho primeros con 13.34. Por su parte y pese al potencial de la plantilla, el Bayern recién aparece de noveno, razón de un promedio de puntos de 12.75.

Predicciones de la fase de liga en la Champions 2025/26

Posición Club (País) Predicción de puntos 1 Liverpool (Ingaterra) 17.26 2 Arsenal (Ingaterra) 16.80 3 Manchester City (Ingaterra) 15.27 4 Chelsea (Ingaterra) 14.95 5 PSG (Francia) 14.79 6 FC Barcelona (España) 14.54 7 Real Madrid (España) 14.38 8 Inter de Milán (Italia) 13.34 9 Bayern Múnich (Alemania) 12.75 10 Newcastle United (Inglaterra) 12.48 11 Tottenham Hotspur (Inglaterra) 12.37 12 Benfica (Portugal) 12.15 13 Napoli (Italia) 11.89 14 Borussia Dortmund (Alemania) 11.53 15 Juventus (Italia) 11.35 16 Sporting Clube (Portugal) 11.34 17 Villarreal (España) 11.14 18 Club Brujas (Bélgica) 10.93 19 Atalanta (Italia) 10.86 20 Atlético de Madrid (España) 10.69 21 Mónaco (Francia) 10.16 22 Bayer Leverkusen (Alemania) 10.05 23 Athletic Club (España) 9.93 24 Union Saint-Gilloise (Bélgica) 9.80 25 Olympiacos (Grecia) 9.63 26 PSV Eindhoven (Países Bajos) 9.42 27 Galatasaray (Turquía) 9.37 28 Eintracht Frankfurt (Alemania) 9.32 29 Copenhagen (Dinamarca) 9.30 30 Pafos (Chipre) 8.74 31 Olympique de Marsella (Francia) 8.37 32 Ajax (Países Bajos) 8.18 33 Slavia Praga (República Checa) 7.57 34 Bodø/Glimt (Noruega) 7.48 35 Qarabağ (Azerbaiyán) 5.58 36 Kairat Almaty (Kazajistán) 3.54

Más noticias sobre la Champions League