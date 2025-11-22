Al-Nassr vs Al Khaleej Club: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Al-Nassr es líder invcto en solitario de la Saudí League Pro con 24 puntos.

El Al-Nassr recibe al Al Khaleej Club en la jornada 9 de la Primera División de Arabia Saudita. El conjunto de los caballeros de Najd marcha líder invicto de la clasificación con 24 unidades, producto de siete victorias consecutivas con 26 goles a favor y cuatro en contra.

Por su cuenta, el cuadro rival es sexto lugar con 14 puntos tras cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas, cayendo en solo una ocasión en sus últimos cinco encuentros.

A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al-Nassr vs Al Khaleej Club?

Ciudad: Riad

Fecha: domingo 23 de noviembre

Horario: 12:30 horas (Estados Unidos), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)

Estadio: Al-Awwal Park

¿Cómo se podrá ver el Al-Nassr vs Al Khaleej Club en TV y streaming online?

País TV Streaming EEUU Fox Soccer Plus fuboTV, Amazon Prime Video, FOX One

México Sin transmisión Sin transmisión España Sin transmisión Movistar+, Vamos

Últimos cinco partidos de Al-Nassr

Rival Resultado Competición Neom 3-1 V Saudí League Pro Al Felha 2-1 V Saudí League Pro Al Ittihad 2-1 D Copa del Rey Al Hazm 2-0 V Saudí League Pro Goa 2-1 V Copa AFC

Últimos partidos de Al Khaleej Club

Rival Resultado Competición Al Hazm 4-1 V Saudí Pro League Al Ittihad 4-4 E Saudí Pro League Al Taawon 1-1 E (5-3) Copa del Rey Neom 1-1 E Saudí Pro League Al Riyadh 4-1 V Saudí Pro League

Últimas noticias de Al-Nassr

Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

En la liga saudí, son líderes de la competición pero con solo tres puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Al-Taawon. Los de Jorge Jesus saben que no pueden permitirse un fallo si quieren seguir manteniendo esa posición de privilegio.

Últimas noticias del Al Khaleej Club

FBL-KSA-NASSR-KHALEEJ | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

Al Khaleej ha demostrado gol y capacidad de resistencia, así que ver puerta entra en sus posibilidades. No obstante, mantener el orden atrás ante un frente ofensivo tan insistente como el de Al Nassr es el gran desafío. Sus 11 goles encajados en ocho partidos pueden ser un aviso ante un rival que promedia más de tres por encuentro.

Posibles alineaciones

Al Khaleej Club

Portero: Moris

Defensas: Rebocho, Al-Khubrani, Schenkeveld, Al-Hamsi

Centrocampistas: Carvalho, Kanabah, Kourbelis, Masouras

Delanteros: King, Fortounis

Al-Nassr

Portero: Nawaf Al-Aqidi.

Defensas: Sultan Al-Ghanam, Abdulelah Al-Amri, Íñigo Martínez, Nawaf Boushal.

Centrocampistas: Sadio Mané, Marcelo Brozović, Angelo, Kingsley Coman.

Delanteros: Joao Félix y Cristiano Ronaldo.

Pronóstico SI

La escuadra comandada por Cristiano Ronaldo debe ganar para seguir lider y lo logrará, obteniendo su novena victoria consecutiva.

Al-Nassr 3 - Al Khaleej Club 2