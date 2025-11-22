Sports Illustrated Fútbol

Al-Nassr vs Al Khaleej Club: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El líder del fútbol saudí enfrenta a uno de los equipos más goleadores del torneo, dando promesa de goles y buen fútbol.
Gonzalo Orellano|
Al-Nassr es líder invcto en solitario de la Saudí League Pro con 24 puntos.

El Al-Nassr recibe al Al Khaleej Club en la jornada 9 de la Primera División de Arabia Saudita. El conjunto de los caballeros de Najd marcha líder invicto de la clasificación con 24 unidades, producto de siete victorias consecutivas con 26 goles a favor y cuatro en contra.

Por su cuenta, el cuadro rival es sexto lugar con 14 puntos tras cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas, cayendo en solo una ocasión en sus últimos cinco encuentros.

A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al-Nassr vs Al Khaleej Club?

  • Ciudad: Riad
  • Fecha: domingo 23 de noviembre
  • Horario: 12:30 horas (Estados Unidos), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)
  • Estadio: Al-Awwal Park

¿Cómo se podrá ver el Al-Nassr vs Al Khaleej Club en TV y streaming online?

País

TV

Streaming

EEUU

Fox Soccer Plus

fuboTV, Amazon Prime Video, FOX One

México

Sin transmisión

Sin transmisión

España

Sin transmisión

Movistar+, Vamos

Últimos cinco partidos de Al-Nassr

Rival

Resultado

Competición

Neom

3-1 V

Saudí League Pro

Al Felha

2-1 V

Saudí League Pro

Al Ittihad

2-1 D

Copa del Rey

Al Hazm

2-0 V

Saudí League Pro

Goa

2-1 V

Copa AFC

Últimos partidos de Al Khaleej Club

Rival

Resultado

Competición

Al Hazm

4-1 V

Saudí Pro League

Al Ittihad

4-4 E

Saudí Pro League

Al Taawon

1-1 E (5-3)

Copa del Rey

Neom

1-1 E

Saudí Pro League

Al Riyadh

4-1 V

Saudí Pro League

Últimas noticias de Al-Nassr

En la liga saudí, son líderes de la competición pero con solo tres puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Al-Taawon. Los de Jorge Jesus saben que no pueden permitirse un fallo si quieren seguir manteniendo esa posición de privilegio.

Últimas noticias del Al Khaleej Club

FBL-KSA-NASSR-KHALEEJ
FBL-KSA-NASSR-KHALEEJ | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

Al Khaleej ha demostrado gol y capacidad de resistencia, así que ver puerta entra en sus posibilidades. No obstante, mantener el orden atrás ante un frente ofensivo tan insistente como el de Al Nassr es el gran desafío. Sus 11 goles encajados en ocho partidos pueden ser un aviso ante un rival que promedia más de tres por encuentro.

Posibles alineaciones

Al Khaleej Club

Portero: Moris

Defensas: Rebocho, Al-Khubrani, Schenkeveld, Al-Hamsi

Centrocampistas: Carvalho, Kanabah, Kourbelis, Masouras

Delanteros: King, Fortounis

Al-Nassr

Portero: Nawaf Al-Aqidi.

Defensas: Sultan Al-Ghanam, Abdulelah Al-Amri, Íñigo Martínez, Nawaf Boushal.

Centrocampistas: Sadio Mané, Marcelo Brozović, Angelo, Kingsley Coman.

Delanteros: Joao Félix y Cristiano Ronaldo.

Pronóstico SI

La escuadra comandada por Cristiano Ronaldo debe ganar para seguir lider y lo logrará, obteniendo su novena victoria consecutiva.

Al-Nassr 3 - Al Khaleej Club 2

