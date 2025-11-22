Al-Nassr vs Al Khaleej Club: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Al-Nassr es líder invcto en solitario de la Saudí League Pro con 24 puntos.
El Al-Nassr recibe al Al Khaleej Club en la jornada 9 de la Primera División de Arabia Saudita. El conjunto de los caballeros de Najd marcha líder invicto de la clasificación con 24 unidades, producto de siete victorias consecutivas con 26 goles a favor y cuatro en contra.
Por su cuenta, el cuadro rival es sexto lugar con 14 puntos tras cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas, cayendo en solo una ocasión en sus últimos cinco encuentros.
A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al-Nassr vs Al Khaleej Club?
- Ciudad: Riad
- Fecha: domingo 23 de noviembre
- Horario: 12:30 horas (Estados Unidos), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)
- Estadio: Al-Awwal Park
¿Cómo se podrá ver el Al-Nassr vs Al Khaleej Club en TV y streaming online?
País
TV
Streaming
EEUU
Fox Soccer Plus
fuboTV, Amazon Prime Video, FOX One
México
Sin transmisión
Sin transmisión
España
Sin transmisión
Movistar+, Vamos
Últimos cinco partidos de Al-Nassr
Rival
Resultado
Competición
Neom
3-1 V
Saudí League Pro
Al Felha
2-1 V
Saudí League Pro
Al Ittihad
2-1 D
Copa del Rey
Al Hazm
2-0 V
Saudí League Pro
Goa
2-1 V
Copa AFC
Últimos partidos de Al Khaleej Club
Rival
Resultado
Competición
Al Hazm
4-1 V
Saudí Pro League
Al Ittihad
4-4 E
Saudí Pro League
Al Taawon
1-1 E (5-3)
Copa del Rey
Neom
1-1 E
Saudí Pro League
Al Riyadh
4-1 V
Saudí Pro League
Últimas noticias de Al-Nassr
En la liga saudí, son líderes de la competición pero con solo tres puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Al-Taawon. Los de Jorge Jesus saben que no pueden permitirse un fallo si quieren seguir manteniendo esa posición de privilegio.
Últimas noticias del Al Khaleej Club
Al Khaleej ha demostrado gol y capacidad de resistencia, así que ver puerta entra en sus posibilidades. No obstante, mantener el orden atrás ante un frente ofensivo tan insistente como el de Al Nassr es el gran desafío. Sus 11 goles encajados en ocho partidos pueden ser un aviso ante un rival que promedia más de tres por encuentro.
Posibles alineaciones
Al Khaleej Club
Portero: Moris
Defensas: Rebocho, Al-Khubrani, Schenkeveld, Al-Hamsi
Centrocampistas: Carvalho, Kanabah, Kourbelis, Masouras
Delanteros: King, Fortounis
Al-Nassr
Portero: Nawaf Al-Aqidi.
Defensas: Sultan Al-Ghanam, Abdulelah Al-Amri, Íñigo Martínez, Nawaf Boushal.
Centrocampistas: Sadio Mané, Marcelo Brozović, Angelo, Kingsley Coman.
Delanteros: Joao Félix y Cristiano Ronaldo.
Pronóstico SI
La escuadra comandada por Cristiano Ronaldo debe ganar para seguir lider y lo logrará, obteniendo su novena victoria consecutiva.
Al-Nassr 3 - Al Khaleej Club 2
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.