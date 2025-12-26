Al-Nassr vs Al-Okhdood: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Liga Profesional Saudí ha disputado nueve jornadas hasta ahora, dejando por ahora al Al-Nassr como el puntero de la clasificación con 27 unidades, sin embargo, no puede dejar ir puntos porque su más cercano perseguidor, el Al-Hilal, está apenas con cuatro abajo. El siguiente compromiso de los Caballeros de Najd será frente al Al Okhdood, este sábado 27 de diciembre en el Al-Awwal Park.
El equipo liderado por el portugués Cristiano Ronaldo tuvo actividad durante la semana en la última jornada de la Fase de Grupos de la AFC Champions League Two, donde golearon 5-1 al Al-Zawraa SC, con doblete del francés Kingsley Coman, más dianas del brasileño Wesley Ribeiro, Abdulelah Al-Amri y el portugués Joao Félix. En su último choque de liga, superó 4-1 al Al-Khaleej, con tantos de Joao Félix, Wesley, el senegalés Sadio Mané y Cristiano.
Con respecto al cuadro de Najran, llega a este compromiso tras haber igualado 1-1 con el Al-Shabab. El equipo dirigido por el portugués Paulo Sérgio comenzó cayendo, pero Khaled Narey cerró el empate. Con dicho punto, Al-Okhdood se encuentra en el peldaño 15 con cinco unidades.
La última vez que se enfrentaron, el Al Okhdood se llevó una tremenda paliza porque fue exhibido por 0-9 como local. El Al-Nassr vapuleó con cuatro goles de Mané, un doblete del colombiano Jhon Durán y dianas de Aiman Yahya, el croata Marcelo Brozovic y Mohammed Maran.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al-Nassr vs Al Okhdood?
Ciudad: King Fahd International Stadium
Estadio: Al-Awwal Park
Fecha: sábado, 27 de diciembre
Horario: 09:50 h (EEUU ET), 08:50 h (México), 15:50 h (España)
¿Dónde se podrá ver el Al-Nassr vs Al Okhdood por TV y Streaming Online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
FOX Sports 2, DAZN, FuboTV
FOX One
México
ESPN, FOX One
Disney+
España
Movistar+
Movistar Plus+
Últimos cinco partidos del Al-Nassr
Rival
Resultado
Competencia
Al-Zawraa
5-1 G
AFC Champions League
Istiklol
0-4 G
AFC Champions League
Al Khaleej
4-1 G
Liga Profesional Saudí
Neom SC
1-3 G
Liga Profesional Saudí
FC Goa
4-0 G
AFC Champions League
Últimos partidos del Al Okhdood
Rival
Resultado
Competencia
Al Shabab
1-1 E
Liga Profesional Saudí
Al Fayha
2-0 P
Liga Profesional Saudí
Al Najma
2-1 G
Liga Profesional Saudí
Al Hilal
0-1 P
Copa del Rey Saudí
Al Qadsiah
0-0 E
Liga Profesional Saudí
Últimas noticias del Al-Nassr
Tras su victoria sobre el Al-Zawraa, el equipo cerró de forma perfecta la Fase de Grupos de la AFC Champions League, con seis victorias consecutivas para cosechar los 18 puntos del Grupo D. Y justamente este último duelo marcó el debut de Cristiano Ronaldo en la competencia, brindando una asistencia.
Los Caballeros de Najd demostraron solidez colectiva y profundidad en la plantilla, enviando un claro mensaje al resto de los aspirantes al título.
Últimas noticias de Al Okhdood
Luego de nueve jornadas disputadas, el equipo solamente ha podido sacar una victoria en la temporada, por dos empates y seis tropiezos.
Entre sus piezas más destacadas están el arquero brasileño Samuel Portugal, el defensa alemán Koray Günter, el pivote alemán Gökhan Gül, el contención colombiano Juan Pedroza, el mediocampista brasileño Petros Santos, el extremo togolés Khaled Narey, el delantero esloveno Blaz Kramer y el camerunés Christian Bassogog, aunque este último no participará en el juego por estar con su selección en la Copa Africana de Naciones.
Posibles alineaciones
Al-Nassr (4-4-2)
Portero: Nawaf Al-Aqidi
Defensas: Iñigo Martínez, Aiman Yahya, Mohammed Simakan, Sultan Al-Ghannam
Mediocampistas: Sadio Mané, Marcelo Brozovic, Ángelo Gabriel, Wesley Ribeiro
Delanteros: Joao Félix, Cristiano Ronaldo
Al Okhdood (3-5-2)
Portero: Samuel Portugal
Defensas: Mohanad Al Qaydhi, Saeed Al-Rabiei, Gökhan Gül
Mediocampistas: Ali Al Salem, Mateo Borrell, Petros Santos, Juan Pedroza, Mohammed Abu Abd
Delanteros: Khaled Narey, Burak Ince
Pronóstico SI
Lamentablemente para el visitante, arriba con el papel de víctima, ya que apenas ha logrado sumar una victoria, mientras el Al-Nassr es el actual líder de la competencia, marcando normalmente más de tres anotaciones por partido. Sin duda la victoria será para Cristiano y compañía, con el Al Okhdood recibiendo un gran número de anotaciones.
Al-Nassr 4-0 Al Okhdood
