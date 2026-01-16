Al-Nassr vs Al Shabab: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Liga Profesional Saudí continúa con su temporada 2025-2026 luego de 14 jornadas disputadas y el club liderado por el portugués Cristiano Ronaldo se ubica en la segunda posición de la tabla con 31 puntos, a siete del líder Al-Hilal, así que debe pisar el acelerador para poder soñar con el título.



Por ahora, los Caballeros de Najd tienen la mirada puesta en su siguiente rival, el Al Shabab, al cual enfrentará este sábado 17 de enero en el Al-Awwal Park.



Justamente El Comandante y compañía vienen de perder contra el primer sitio por marcador de 3-1, pese al tanto del internacional portugués, que llegó a 959 goles en su carrera, aunque el equipo también sufrió la expulsión de Nawaf Al-Aqidi.



Con respecto a los Leones Blancos, son antepenúltimos de la tabla con ocho puntos y están en peligro de descender. Ellos vienen de caer 2-0 frente al Al-Taawoun, sufriendo las bajas de Mohammed Al Shwirekh y Abdullah Matuq, quienes recibieron la tarjeta roja.



Su último enfrentamiento culminó con marcador de 2-2. El Al-Nassr marcó a través de Aiman Yahya y Cristiano, mientras Al Shabab anotó con Abderrazak Hamdallah y Al Shwirekh.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al-Nassr vs Al Shabab?

Ciudad: King Fahd International Stadium, Arabia Saudita

Estadio: Al-Awwal Park

Fecha: sábado, 17 de enero

Horario: 12:00 horas (EEUU ET), 11:30 h (México), 18:30 h (España)

¿Cómo se podrá ver el Al-Nassr vs Al Shabab en TV y Streaming Online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos FOX Deportes, FOX Sports 2 FOX One, fuboTV México sin transmisión FOX One España Vamos 2 sin transmisión

Últimos cinco partidos (todas las competiciones)

Al Hilal Al Nassr Al Hilal 3-1 Al-Nassr 12/1/2026 Al Taawoun 2-0 Al Shabab 9/1/26 Al-Nassr 1-2 Al Qadsiah 8/1/2026 Al Fateh 2-0 Al Shabab 3/1/26 Al Ahli 3-2 Al Nassr 2/1/2026 Al Shabab 2-3 Al Qadsiah 31/12/25 Al Ettifaq 2-2 Al Nassr 30/12/25 Al Ittihad 2-0 Al Shabab 27/12/25 Al Nassr 3-0 Al Okhdood 27/12/25 Al Ittihad 4-1 Al Shabab 29/11/25

Últimas noticias de Al Nassr

Pese a que el equipo marcha en segundo lugar, tal parece que hay bronca dentro del vestidor, además que Cristiano, que no pasa por un buen plano a nivel colectivo, ya no es visto como un verdadero líder por parte de sus compañeros.



En la derrota de los Caballeros de Najd, El Bicho fue sacado de la cancha al minuto 83 pese a que necesitaban un gol para igualar las acciones, lo que provocó su malestar, lo cual se hizo evidente ante las cámaras.



Y este martes, se hizo viral en redes sociales un video en el que el portugués va a la cabeza del equipo que está a punto de salir a la cancha para calentar antes de un encuentro, y de pronto se echa a correr sin que nadie lo siga. Uno de sus compañeros parecía animarse a seguirlo, pero fue detenido por un integrante del cuerpo técnico. Finalmente, tras ser ignorado, el veterano tuvo de otra que volver para salir al parejo del grupo, no sin antes lanzar una arenga. Dicho video desató todo tipo de reacciones, lo que para algunos significó que el goleador ha dejado de ser el máximo referente para sus colegas debido a sus actitudes.

"Amague"



Últimas noticias del Al Shabab

Los Leones Blancos no atraviesan un gran momento tanto en lo deportivo como en lo económico y para colmo, han dado más de qué hablar debido a una acción de Abdullah Matuq, que fue el protagonista de una escandalosa escena en la liga, ya que escupió al árbitro, situación que le costó ser expulsado.



Tras el silbatazo final, el delantero se acercó al árbitro principal para hacerle algunos reclamos. El juez le mostró el cartón preventivo al jugador saudí, que respondió de forma totalmente desmedida sin que el nazareno se diera cuenta.



Ya con los jugadores rumbo a los vestidores, el VAR llamó al colegiado principal al monitor para mostrar cómo el elemento de 22 años le escupió tras ser amonestado. Eso llevó a que fuera regresado al campo para mostrarle la roja. Su comportamiento podría acabar costándole caro, ya que fuentes locales aseguran que habría una posible sanción de hasta seis meses.

Posibles alineaciones

Al Nassr (4-4-1-1)

Portero: Mubarak Al Buainain

Defensas: Aiman Yahya, Iñigo Martínez, Mohamed Simakan, Nawaf Boushal

Mediocampistas: Ángel Cabriel, Marcelo Brozovic, Abdullah Al-Khaibari, Kingsley Coman

Delanteros: Joao Félix, Cristiano Ronaldo

Al Nassr | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

Al Shabab (4-2-3-1)

Portero: Marcelo Grohe

Defensas: Wesley Hoedt, Nawaf Al Ghulaimish, Saad Balobaid, Hussain Al-Sabiyani

Mediocampistas: Josh Brownhill, Vincent Sierro, Yacine Adli

Delanteros: Carlos Carvalho, Yannick Carrasco, Unai Hernández

Al Shabab | Anadolu/GettyImages

Pronóstico SI

Hay un gran contraste entre ambas instituciones, por lo que el Al Nassr parte como favorito para llevarse los tres puntos. Sumado a ello, hay que resaltar que Al Shabab no ha podido marcar en tres de sus últimos cinco partidos. Seguramente veremos un gol más de Cristiano Ronaldo para acercarse a los mil goles.

Al Nassr 2-0 Al Shabab

