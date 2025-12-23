Al-Nassr vs Al-Zawraa Sport Club: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo fue marginado a jugar la segunda competencia en importancia del fútbol asiático, la Copa AFC, y buscarán ganarla para demostrar que están para grandes cosas. Su próximo partido será frente al Al-Zawraa por la 6ª jornada de la fase de grupos.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al-Nassr vs Al-Zawraa Sport Club?
Ciudad: Riyadh, Arabia Saudita
Fecha: miércoles 24 de diciembre
Horario: 11:00 (costa este de EE.UU.), 10:00 (México), 17:00 (España)
Estadio: Al-Awwal Park
¿Cómo se podrá ver el Al-Nassr vs Al-Zawraa Sport Club en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
A confirmar
YouTube TV
México
ESPN México
Disney+ Premium México
España
A confirmar
Movistar+
Últimos cinco partidos del Al-Nassr
Rival
Resultado
Competición
Al-Wahda
4-2 V
Amistoso
Istiklol Dushanbe
4-0 V
AFC Cup
Al-Khaleej
4-1 V
Saudi Pro League
Neom
3-1 V
Saudi Pro League
GOA
4-0 V
AFC Cup
Últimos cinco partidos del Al-Zawraa Sport Club
Rival
Resultado
Competición
GOA
2-1 V
AFC Cup
Newroz
2-1 V
Liga de Irak
Istiklol Dushanbe
2-1 V
AFC Cup
Mosul F.C.
3-1 V
Liga de Irak
Al-Qasim
2-0 V
Liga de Irak
Últimas noticias del Al-Nassr
El Al-Nassr está en un camino de redención absoluto tras varios años de frustrados intentos de alcanzar la gloria. Es cierto que la temporada recién comienza para ellos, pero han ganado los nueve partidos que disputaron hasta el momento en la Saudi Pro League y los cinco que jugaron momentáneamente en la AFC Cup. Lógicamente, tienen puntaje ideal en las dos competencias.
Para este encuentro, los dirigidos por Jorge Jesús no podrán contar con Sami Al-Najei, Saad Al-Nasser y Abdulmalik Al-Jaber.
Últimas noticias del Al-Zawraa Sport Club
El equipo iraquí está noveno en la liga local y segundo, ya clasificado, en el grupo D de la AFC Cup. En total, en el certamen doméstico, acumulan tres victorias, dos empates y una derrota. En el torneo continental solo cayeron con el propio Al-Nassr y en su visita al Istiklol.
Posibles alineaciones
Al-Nassr
Portero: Bento
Defensas: Simakan, Al-Amri, Al-Najdi, Al-Ghannam
Mediocampistas: Wesley, Brozović, Al-Hassan, Ângelo
Delanteros: Cristiano Ronaldo y João Félix.
Al-Zawraa Sport Club
Portero: Hassan
Defensas: Raad, Jabbar, Hashem, Ismail
Mediocampista: Bitang
Volantes ofensivos: Abdulkareem, Al-Rashdan, Nabeel, Al-Humaidan
Delantero: Tomiwa.
Pronóstico SI
El Al-Nassr cuenta con una brillante plantilla y esto generará que termine invicto y con puntaje ideal en la fase de grupos de la AFC Cup.
Al-Nassr 3-0 Al-Zawraa Sport Club
