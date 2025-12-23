Al-Nassr vs Al-Zawraa Sport Club: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo fue marginado a jugar la segunda competencia en importancia del fútbol asiático, la Copa AFC, y buscarán ganarla para demostrar que están para grandes cosas. Su próximo partido será frente al Al-Zawraa por la 6ª jornada de la fase de grupos.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al-Nassr vs Al-Zawraa Sport Club?

Ciudad: Riyadh, Arabia Saudita

Fecha: miércoles 24 de diciembre

Horario: 11:00 (costa este de EE.UU.), 10:00 (México), 17:00 (España)

Estadio: Al-Awwal Park

¿Cómo se podrá ver el Al-Nassr vs Al-Zawraa Sport Club en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos A confirmar YouTube TV México ESPN México Disney+ Premium México España A confirmar Movistar+

Últimos cinco partidos del Al-Nassr

Rival Resultado Competición Al-Wahda 4-2 V Amistoso Istiklol Dushanbe 4-0 V AFC Cup Al-Khaleej 4-1 V Saudi Pro League Neom 3-1 V Saudi Pro League GOA 4-0 V AFC Cup

Últimos cinco partidos del Al-Zawraa Sport Club

Rival Resultado Competición GOA 2-1 V AFC Cup Newroz 2-1 V Liga de Irak Istiklol Dushanbe 2-1 V AFC Cup Mosul F.C. 3-1 V Liga de Irak Al-Qasim 2-0 V Liga de Irak

Últimas noticias del Al-Nassr

El Al-Nassr está en un camino de redención absoluto tras varios años de frustrados intentos de alcanzar la gloria. Es cierto que la temporada recién comienza para ellos, pero han ganado los nueve partidos que disputaron hasta el momento en la Saudi Pro League y los cinco que jugaron momentáneamente en la AFC Cup. Lógicamente, tienen puntaje ideal en las dos competencias.

Para este encuentro, los dirigidos por Jorge Jesús no podrán contar con Sami Al-Najei, Saad Al-Nasser y Abdulmalik Al-Jaber.

Últimas noticias del Al-Zawraa Sport Club

El equipo iraquí está noveno en la liga local y segundo, ya clasificado, en el grupo D de la AFC Cup. En total, en el certamen doméstico, acumulan tres victorias, dos empates y una derrota. En el torneo continental solo cayeron con el propio Al-Nassr y en su visita al Istiklol.

Posibles alineaciones

Al-Nassr

Portero: Bento

Defensas: Simakan, Al-Amri, Al-Najdi, Al-Ghannam

Mediocampistas: Wesley, Brozović, Al-Hassan, Ângelo

Delanteros: Cristiano Ronaldo y João Félix.

Al-Zawraa Sport Club

Portero: Hassan

Defensas: Raad, Jabbar, Hashem, Ismail

Mediocampista: Bitang

Volantes ofensivos: Abdulkareem, Al-Rashdan, Nabeel, Al-Humaidan

Delantero: Tomiwa.

Pronóstico SI

El Al-Nassr cuenta con una brillante plantilla y esto generará que termine invicto y con puntaje ideal en la fase de grupos de la AFC Cup.

Al-Nassr 3-0 Al-Zawraa Sport Club

