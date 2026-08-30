Alan Mozo se convertiría en nuevo jugador del Cruz Azul

Con información del reconocido periodista argentino, César Luis Merlo, la Máquina Celeste de la Cruz Azul habrían llegado a un acuerdo para contratar al futbolista mexicano Alan Mozo, quien se desempeña como lateral y que ya sabe lo que es jugar con los grandes del fútbol nacional.

El historial de Alan Mozo con los grandes del fútbol mexicano

Si bien es verdad que el lateral derecho jugaba para los Tuzos del Pachuca, su pase pertenecía a las Chivas Rayadas del Guadalajara, por lo que la negociación fue entablada con éxito con la directiva del Rebaño Sagrado.

Cruz Azul sería el tercer equipo de los denominados grandes en el historial de Alan Mozo. Ya defendió los colores de los Pumas de la UNAM y de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Cruz Azul será su nueva casa; el cuarto club en la historia de Alan Mozo.

Las estadísticas de Alan Mozo

Chivas v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El futbolista en cuestión llega con números sumamente interesantes, sobre todo, tomando en cuenta la posición que desempeña dentro del terreno de juego. Con los Pumas de la UNAM, jugó un total de 161 partidos entre el 2017 y 2022. Logró un gol y colaboró con 25 asistencias.

En 2022 fichó para las Chivas, y ahí rindió de gran manera. Jugó un total de 105 partidos, marcando tres goles y participando con cinco asistencias. Su estadía con el Rebaño Sagrado culminó en 2026, cuando firmó para los Tuzos del Pachuca.

Con la escuadra hidalguense, Alan Mozo no la pasó nada bien. Jugó 21 partidos, logrando apenas una asistencia, sin haber marcado un solo gol. En lo que respecta a la selección mexicana de fútbol, Alan Mozo ha jugado tan solo 285 minutos, sumados en cinco partidos distintos. No ha marcado un solo gol, tampoco ha asistido.

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