Alarma en Barcelona: Eric García se retiró lesionado en el primer tiempo

El FC Barcelona le está ganando al Newcastle y momentáneamente se está clasificando a cuartos de final de la UEFA Champions League, pero las alarmas se encendieron igualmente en la enfermería del club de la Ciudad Condal.

El defensor venía de varios partidos de baja por una lesión muscular y tuvo que salir a los 20 minutos de la primera parte para dejarle su lugar a Ronald Araujo, que supo ser titular en la ida frente a las Urracas. A la espera del informe médico, se estima que nuevamente sufrió problemas musculares.

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Cabe destacar que, por la lesión de Jules Koundé, Eric García tuvo que jugar en el lateral derecho y eso le generó un desgaste un tanto inusual intentando contener las subidas de Harvey Barnes por el andarivel izquierdo del ataque del Newcastle.

Momentáneamente, el FC Barcelona está accediendo a cuartos de final y espera por el ganador del cruce entre Atlético de Madrid y Tottenham.