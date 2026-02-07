¿Alarma en el Barcelona? Hansi Flick aclara la salida de Lamine Yamal ante el Mallorca

El FC Barcelona firmó una actuación convincente ante el Mallorca este fin de semana, en duelo correspondiente a la jornada 23 de LaLiga. El conjunto blaugrana se impuso con autoridad por 3-0 a los Bermellones, con goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal. Gracias a este resultado, el equipo dirigido por Hansi Flick se mantendrá como líder del campeonato una semana más.

Sin embargo, no todo fue tranquilidad en el Spotify Camp Nou. La salida de Lamine Yamal, quien se perdió varios partidos en el arranque de la temporada debido a una pubalgia, encendió las alarmas entre la afición culé. Tras el encuentro, Flick fue cuestionado al respecto y explicó en conferencia de prensa los motivos del cambio.

Sí (su cambio fue por precaución). Tenemos que gestionar los minutos de Lamine. Sé que está disfrutando. En la primera parte, tampoco ha estado a su nivel, pero en la segunda parte ha estado mejor. Es fantástico. Le he preguntado si quería que lo cambiase y me ha dicho que de acuerdo Hansi Flick

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-MALLORCA | JOSEP LAGO/GettyImages

En la presente temporada, la joya blaugrana ha disputado un total de 19 encuentros, en los que ha registrado 10 goles y nueve asistencias.

Hansi Flick tras victoria ante Mallorca: "Ha sido un buen día"

A pesar del triunfo, Flick se mostró autocrítico con el rendimiento de su equipo ante el Mallorca. El estratega alemán indicó que no le gustó el desempeño de sus jugadores en la primera parte del enfrentamiento. "Creo que no hemos jugado a nuestro nivel ni en nuestra dinámica de pases", agregó el director técnico del Barcelona.

Pero bueno, ha sido un buen día porque hemos marcado tres goles y hemos sumado tres puntos Hansi Flick

El Barcelona volverá a la actividad el próximo jueves 12 de febrero, cuando dispute el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid.