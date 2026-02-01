Alarma en el Real Madrid: Jude Bellingham cae lesionado vs Rayo Vallecano

Malas noticias para el Real Madrid en un partido que, hasta ahora, tenía controlado el marcador. Jude Bellingham se ha retirado lesionado en el minuto 10 del encuentro ante el Rayo Vallecano, encendiendo todas las alarmas en el cuerpo técnico y en la afición blanca. El centrocampista inglés sufrió una lesión en el posterior del muslo y fue sustituido poco después, aunque logró abandonar el terreno de juego por su propio pie.

La acción se produjo sin un choque claro. Bellingham notó un pinchazo tras una arrancada y rápidamente pidió el cambio, consciente de que algo no iba bien. Las primeras informaciones son preocupantes: lesión de isquiotibiales, con pruebas médicas inmediatas para determinar el alcance exacto. En el club existe el temor de que pueda tratarse de una rotura muscular, un escenario que recordaría a la reciente y grave lesión de Éder Militão.

Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El golpe anímico fue evidente, aunque el equipo reaccionó rápido. Apenas cinco minutos después, en el minuto 15, Vinicius Jr. adelantó al Madrid (1-0), celebrando el gol con un gesto de apoyo hacia su compañero. El brasileño volvió a asumir galones en ataque en un contexto marcado por la preocupación.

La posible baja de Bellingham sería un contratiempo mayúsculo. El inglés es una pieza estructural del equipo: liderazgo, llegada al área, trabajo defensivo y personalidad competitiva. Su ausencia obligaría a Carlo Ancelotti a reajustar el centro del campo en un calendario exigente, en el que cada partido cuenta.

La lesión de Jude se suma a una lista creciente de problemas musculares en el vestuario madridista, un aspecto que empieza a generar debate en Valdebebas. A la espera de las pruebas médicas, el madridismo contiene la respiración. Porque perder a Bellingham durante semanas —o meses— sería mucho más que una baja: sería un golpe directo al corazón del proyecto.