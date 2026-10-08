Alavés vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El Alavés y el Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 10 de octubre por la octava fecha de LaLiga en el estadio de Mendizorroza. Será la vuelta de la competición después del largo parón de selecciones en un duelo que reune a dos equipos que pelean alto en la tabla de posiciones.

El conjunto colchonero llega a Vitoria en su mejor momento de la temporada tras vencer por 2-1 al Real Madrid en el Metropolitano. Los goles de Alejandro Grimaldo de penal y de Jonathan David (descontó Rüdiger sobre el final) le permitieron al Aleti quedarse con un derbi que puede llegar a ser decisivo en la pelea por el título. Con ese triunfo, el tercero consecutivo en LaLiga tras el 3-0 a la Real Sociedad y el 4-0 a Osasuna, el equipo de Diego Simeone se ubicó segundo con 16 puntos, a cinco del Barcelona.

Alavés, por su parte, es una de las sorpresas del campeonato. El equipo de Quique Sánchez Flores ganó tres de sus primeros cuatro partidos y su entrenador fue elegido el mejor de agosto. Después llegaron dos derrotas por la mínima, ante Racing (2-1) y Valencia (0-1), y el equipo cerró la previa al parón con un 0-0 en San Mamés con Antonio Sivera siendo conteniéndole un penal a Oihan Sancet. Los babazorros son sextos con 11 puntos y apenas seis goles recibidos en siete partidos.

A continuación, toda la información sobre este partido de LaLiga.

Pronóstico SI

Mendizorroza es una cancha incómoda. El Alavés ganó tres de sus cuatro partidos como local esta temporada y tiene una de las defensas menos vencidas del torneo. Quique Sánchez Flores apostará por un bloque ordenado y por la movilidad de Lucas Boyé para salir de contra. De todos modos, el equipo vitoriano marcó apenas un gol en sus últimos tres partidos.

El Atlético llega con confianza y con la enfermería prácticamente vacía, aunque Simeone deberá dosificar esfuerzos pensando en la Champions League del martes. Se espera un partido cerrado y de pocos goles, en el que la jerarquía colchonera debería inclinar la balanza.

Pronóstico: Alavés 0-1 Atlético de Madrid

¿A qué hora se juega el Alavés vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Vitoria-Gasteiz, España

Estadio: Mendizorroza

Fecha: sábado 10 de octubre

Hora: 10:15 EE.UU (Este), 08:15 MEX, 16:15 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Alavés y el Atlético de Madrid (últimos cinco enfrentamientos)

Alavés : 1

: 1 Empates : 2

: 2 Atlético de Madrid: 2



Último partido entre ambos: 18/01/2026 - Atlético de Madrid 1-0 Alavés - La Liga 2025/26, Fecha 20

Atletico de Madrid v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Últimos 5 partidos

Alavés Atlético de Madrid Athletic 0-0 Alavés 19/09/26 Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid 20/09/26 Alavés 0-1 Valencia 15/09/26 Atlético de Madrid 4-0 Osasuna 16/09/26 Racing 2-1 Alavés 12/09/26 Real Sociedad 0-3 Atlético de Madrid 13/09/26 Alavés 5-2 Osasuna 06/09/26 Liverpool 2-1 Atlético de Madrid 09/09/26 Alavés 1-0 Villarreal 28/08/26 Athletic 3-0 Atlético de Madrid 05/09/26

¿Cómo ver el Alavés vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Últimas noticias del Alavés

Quique Sánchez Flores tendrá que rearmar su defensa. Ville Koski, que se había afirmado como central al igual que Mikel y Garcés. Para reemplazar a Koski, las opciones son Nicolás Valentini o Benavídez. En el lateral izquierdo, la duda está entre Yusi y Abde Rebbach, y en el mediocampo se define entre Aleñá y Denis Suárez.

Sivera, uno de los mejores del equipo en las últimas jornadas, será otra vez clave bajo los tres palos. Arriba, Boyé buscará recuperar el olfato que lo llevó a marcar cuatro goles en dos partidos seguidos al comienzo del torneo.

Deportivo Alaves v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Alavés (5-3-2): Sivera; Pérez, Tenaglia, Jonny Otto, Valentini, Rebbach; Ibáñez, Blanco, Suárez; Martínez, Mariano, Boyé.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Pablo Barrios y Alexander Sørloth, quienes todavía no debutaron en esta temporada, ya se reincorporaron al trabajo grupal y Ademola Lookman volvió tras ser liberado por Nigeria. La única duda importante es Alejandro Grimaldo, que regresó antes de la concentración de la selección por una sobrecarga en el cuádriceps. Lo más probable es que el cuerpo técnico no arriesgue con él en Vitoria, ya que el martes 13 el Atlético recibe al Manchester United por la Champions League.

En ataque, un Jonathan David de gran arranque en el club con tres goles y una asistencia, sería la dupla de Julián Álvarez.

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Florencia Tan Jun/GettyImages

Posible alineación del Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Cardoso, Baena; Julián Álvarez, David.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27