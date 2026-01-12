Albacete vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Después de la disputa de la gran final de la Supercopa de España, el Real Madrid vuelve a la actividad ahora en los octavos de final de la Copa del Rey, en donde tendrá que enfrentarse al Albacete. Dicho encuentro se llevará acabo este miércoles 14 de enero teniendo como sede el Estadio Carlos Belmonte.
En la pasada ronda de este certamen, que fuera la primera en la que los merengues aparecieron, derrotaron tres goles por dos al Talavera de la Reina, equipo de la Primera Federación del balompié español, en el que Andriy Lunin fue el héroe al atajar por lo menos tres disparos al marco que pudieron ser de mucho peligro.
Por su parte los Quesos tampoco tuvieron un paso sencillo en la ronda de 32 ya que se midieron contra el Celta de Vigo, equipo de Primera División con quien empataron a dos tantos en el tiempo regular, razón por la que todo se decidió por la vía de los penales y ahí los albacetistas ganaron tres por cero para instalarse en esta instancia.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Albacete vs Real Madrid?
Ciudad: Albacete, España
Fecha: miércoles 14 de enero
Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
Estadio: Carlos Belmonte
¿Cómo se podrá ver el Albacete vs Real Madrid en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
ESPN
ESPN app
México
Sky Sports
Sky+
España
La 1 TVE
RTVE Play
Últimos cinco partidos
Albacete
Real Madrid
Real Sociedad B 0-0 Albacete
FC Barcelona 3-2 Real Madrid
Albacete 1-3 Leganés
Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid
Granada 1-1 Albacete
Real Madrid 5-1 Real Betis
Albacete 2 (3-0) 2 Celta de Vigo
Real Madrid 2-0 Sevilla
Albacete 1-3 Málaga
Talavera 2-3 Real Madrid
Últimas noticias del Albacete
El Albacete viene de jugar su partido de la liga Hypermotion frente a la Real Sociedad B, un encuentro que acabó sin goles. Con ese empate, el equipo de Alberto González encadena cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria en liga y se sitúa en la 17ª posición con 24 puntos, tan solo uno más que la zona de descenso.
Últimas noticias del Real Madrid
El Real Madrid viene de perder el primer título de la temporada. Los blancos cayeron en la final de la Supercopa de España ente el FC Barcelona 3-2, en un partido donde Vinícius volvió a ver portería.
Para este encuentro de Copa, Xabi Alonso no podrá contar con Éder Militão ni con Trent Alexander-Arnold, ambos de baja por lesión.
Posibles alineaciones
Albacete
Portero: Diego Marino
Defensas: Fran Gamez, Jesús Vallejo, Carlos Neva, Jonathan Gómez
Centrocampistas: Carlos Lazo, Riki Rodríguez, Alejandro Meléndez, Víctor Valverde
Delanteros: Agus Medina, Jefte Betancor
Real Madrid
Portero: Andriy Lunin
Defensas: David Jiménez, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García
Centrocampistas: Arda Güler, Daniel Ceballos, Franco Mastantuono
Delanteros: Gonzalo García, Jude Bellingham, Kylian Mbappé
Pronóstico SI
Sea o no el mejor momento futbolístico del conjunto merengue, este partido parecería ser de trámite para ellos y es por eso que el duelo podría terminar en su favor por una diferencia de dos goles, eso sí, llevándose una sorpresa al recibir un tanto para poner más interesante el duelo.
Albacete 1-3 Real Madrid
