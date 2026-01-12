Albacete vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Después de la disputa de la gran final de la Supercopa de España, el Real Madrid vuelve a la actividad ahora en los octavos de final de la Copa del Rey, en donde tendrá que enfrentarse al Albacete. Dicho encuentro se llevará acabo este miércoles 14 de enero teniendo como sede el Estadio Carlos Belmonte.

En la pasada ronda de este certamen, que fuera la primera en la que los merengues aparecieron, derrotaron tres goles por dos al Talavera de la Reina, equipo de la Primera Federación del balompié español, en el que Andriy Lunin fue el héroe al atajar por lo menos tres disparos al marco que pudieron ser de mucho peligro.

Por su parte los Quesos tampoco tuvieron un paso sencillo en la ronda de 32 ya que se midieron contra el Celta de Vigo, equipo de Primera División con quien empataron a dos tantos en el tiempo regular, razón por la que todo se decidió por la vía de los penales y ahí los albacetistas ganaron tres por cero para instalarse en esta instancia.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Albacete vs Real Madrid?

Ciudad: Albacete, España

Fecha: miércoles 14 de enero

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: Carlos Belmonte

¿Cómo se podrá ver el Albacete vs Real Madrid en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos ESPN ESPN app México Sky Sports Sky+ España La 1 TVE RTVE Play

Últimos cinco partidos

Albacete Real Madrid Real Sociedad B 0-0 Albacete

10/1/2026 FC Barcelona 3-2 Real Madrid

11/1/2026 Albacete 1-3 Leganés

4/1/2026 Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid

8/1/2026 Granada 1-1 Albacete

21/12/2025 Real Madrid 5-1 Real Betis

4/1/2026 Albacete 2 (3-0) 2 Celta de Vigo

17/12/2026 Real Madrid 2-0 Sevilla

20/12/2025 Albacete 1-3 Málaga

14/12/2026 Talavera 2-3 Real Madrid

17/12/2025

Últimas noticias del Albacete

El Albacete viene de jugar su partido de la liga Hypermotion frente a la Real Sociedad B, un encuentro que acabó sin goles. Con ese empate, el equipo de Alberto González encadena cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria en liga y se sitúa en la 17ª posición con 24 puntos, tan solo uno más que la zona de descenso.

Últimas noticias del Real Madrid

El Real Madrid viene de perder el primer título de la temporada. Los blancos cayeron en la final de la Supercopa de España ente el FC Barcelona 3-2, en un partido donde Vinícius volvió a ver portería.

Para este encuentro de Copa, Xabi Alonso no podrá contar con Éder Militão ni con Trent Alexander-Arnold, ambos de baja por lesión.

Posibles alineaciones

Albacete

Portero: Diego Marino

Defensas: Fran Gamez, Jesús Vallejo, Carlos Neva, Jonathan Gómez

Centrocampistas: Carlos Lazo, Riki Rodríguez, Alejandro Meléndez, Víctor Valverde

Delanteros: Agus Medina, Jefte Betancor

Real Madrid

Portero: Andriy Lunin

Defensas: David Jiménez, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García

Centrocampistas: Arda Güler, Daniel Ceballos, Franco Mastantuono

Delanteros: Gonzalo García, Jude Bellingham, Kylian Mbappé

Pronóstico SI

Sea o no el mejor momento futbolístico del conjunto merengue, este partido parecería ser de trámite para ellos y es por eso que el duelo podría terminar en su favor por una diferencia de dos goles, eso sí, llevándose una sorpresa al recibir un tanto para poner más interesante el duelo.

Albacete 1-3 Real Madrid

