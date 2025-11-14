Albania vs Inglaterra: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Eliminatoria Mundialista de la UEFA llega a su última jornada en el Grupo K con un duelo crucial para los locales. Albania, que busca asegurar su lugar en el repechaje, recibe en Tirana a una Inglaterra que ha dominado el grupo con un paso arrollador y la valla invicta.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Albania vs Inglaterra?

Ciudad : Tirana, Albania

: Tirana, Albania Fecha : domingo 16 de noviembre

: domingo 16 de noviembre Horario : 13:00 (hora de EE.UU.), 11:00 horas (México), 19:00 horas (España)

: 13:00 (hora de EE.UU.), 11:00 horas (México), 19:00 horas (España) Estadio: Arena Kombëtare

TOPSHOT-FBL-WC-2026-ENG-SRB-QUALIFIER | BEN STANSALL/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Albania vs Inglaterra en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Fox Sports Fubo, ViX México Sky Sports Sky+ España - UEFA.tv Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos de Albania

Rival Resultado Competición Andorra 1-0 V Eliminatorias Mund. Jordania 4-2 V Amistoso Serbia 1-0 V Eliminatorias Mund. Letonia 1-0 V Eliminatorias Mund. Letonia 1-1 E Eliminatorias Mund.

Últimos cinco partidos de Inglaterra

Rival Resultado Competición Serbia 2-0 V Eliminatorias Mund. Letonia 5-0 V Eliminatorias Mund. Gales 3-0 V Amistoso Serbia 5-0 V Eliminatorias Mund. Andorra 2-0 V Eliminatorias Mund.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-ARD-ALB | MATTHIEU RONDEL/GettyImages

Últimas noticias de Albania

Las 'Águilas', dirigidas por Sylvinho, llegan a este partido en el segundo lugar del Grupo K con 14 puntos. Vienen de una victoria fundamental por 1-0 sobre Andorra, lo que los deja en una posición inmejorable para asegurar el repechaje.

Una victoria o un empate en casa les bastaría para sellar su pase a los partidos definitivos de marzo.

Últimas noticias de Inglaterra

Los 'Tres Leones', bajo el mando de Thomas Tuchel, han sido una aplanadora en esta eliminatoria. Lideran el grupo con un paso perfecto de 7 victorias en 7 partidos, sumando 21 puntos.

Vienen de derrotar 2-0 a Serbia y lo más impresionante es su récord defensivo: 20 goles a favor y 0 en contra.

England v Albania - European Qualifiers Group K - FIFA World Cup 2026 | Marc Atkins/GettyImages

Posibles alineaciones

Albania

Portero : Thomas Strakosha

: Thomas Strakosha Defensas : Elseid Hysaj, Berat Djimsiti, Arlind Ajeti, Mario Mitaj

: Elseid Hysaj, Berat Djimsiti, Arlind Ajeti, Mario Mitaj Centrocampistas : Juljan Shehu, Kristjan Asllani, Qazim Laci

: Juljan Shehu, Kristjan Asllani, Qazim Laci Delanteros: Armando Broja, Rey Manaj, Arber Hoxha.

Inglaterra

Portero : Jordan Pickford

: Jordan Pickford Defensas : Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nathan O'Reilly

: Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nathan O'Reilly Centrocampistas : Declan Rice, Elliot Anderson

: Declan Rice, Elliot Anderson Medios Ofensivos : Bukayo Saka, Morgan Rogers, Marcus Rashford

: Bukayo Saka, Morgan Rogers, Marcus Rashford Delantero: Harry Kane.

Pronóstico SI

Inglaterra ha sido imparable en este grupo, pero Albania se juega la vida en casa y ha demostrado ser un equipo defensivamente sólido. Se espera un partido más cerrado de lo que indican los números de los ingleses, pero la calidad individual de los 'Tres Leones' debería imponerse al final.

Albania 0-2 Inglaterra