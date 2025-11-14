Sports Illustrated Fútbol

Albania vs Inglaterra: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Las 'Águilas' buscan asegurar el repechaje en casa ante unos 'Tres Leones' que llegan con paso perfecto en la eliminatoria
La Eliminatoria Mundialista de la UEFA llega a su última jornada en el Grupo K con un duelo crucial para los locales. Albania, que busca asegurar su lugar en el repechaje, recibe en Tirana a una Inglaterra que ha dominado el grupo con un paso arrollador y la valla invicta.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Albania vs Inglaterra?

  • Ciudad: Tirana, Albania
  • Fecha: domingo 16 de noviembre
  • Horario: 13:00 (hora de EE.UU.), 11:00 horas (México), 19:00 horas (España)
  • Estadio: Arena Kombëtare
¿Cómo se podrá ver el Albania vs Inglaterra en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

Fox Sports

Fubo, ViX

México

Sky Sports

Sky+

España

-

UEFA.tv

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos de Albania

Rival

Resultado

Competición

Andorra

1-0 V

Eliminatorias Mund.

Jordania

4-2 V

Amistoso

Serbia

1-0 V

Eliminatorias Mund.

Letonia

1-0 V

Eliminatorias Mund.

Letonia

1-1 E

Eliminatorias Mund.

Últimos cinco partidos de Inglaterra

Rival

Resultado

Competición

Serbia

2-0 V

Eliminatorias Mund.

Letonia

5-0 V

Eliminatorias Mund.

Gales

3-0 V

Amistoso

Serbia

5-0 V

Eliminatorias Mund.

Andorra

2-0 V

Eliminatorias Mund.

Últimas noticias de Albania

Las 'Águilas', dirigidas por Sylvinho, llegan a este partido en el segundo lugar del Grupo K con 14 puntos. Vienen de una victoria fundamental por 1-0 sobre Andorra, lo que los deja en una posición inmejorable para asegurar el repechaje.

Una victoria o un empate en casa les bastaría para sellar su pase a los partidos definitivos de marzo.

Últimas noticias de Inglaterra

Los 'Tres Leones', bajo el mando de Thomas Tuchel, han sido una aplanadora en esta eliminatoria. Lideran el grupo con un paso perfecto de 7 victorias en 7 partidos, sumando 21 puntos.

Vienen de derrotar 2-0 a Serbia y lo más impresionante es su récord defensivo: 20 goles a favor y 0 en contra.

Posibles alineaciones

Albania

  • Portero: Thomas Strakosha
  • Defensas: Elseid Hysaj, Berat Djimsiti, Arlind Ajeti, Mario Mitaj
  • Centrocampistas: Juljan Shehu, Kristjan Asllani, Qazim Laci
  • Delanteros: Armando Broja, Rey Manaj, Arber Hoxha.

Inglaterra

  • Portero: Jordan Pickford
  • Defensas: Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nathan O'Reilly
  • Centrocampistas: Declan Rice, Elliot Anderson
  • Medios Ofensivos: Bukayo Saka, Morgan Rogers, Marcus Rashford
  • Delantero: Harry Kane.

Pronóstico SI

Inglaterra ha sido imparable en este grupo, pero Albania se juega la vida en casa y ha demostrado ser un equipo defensivamente sólido. Se espera un partido más cerrado de lo que indican los números de los ingleses, pero la calidad individual de los 'Tres Leones' debería imponerse al final.

Albania 0-2 Inglaterra

Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

