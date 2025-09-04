¿Cómo funciona el sistema de clasificación para el Mundial 2026 en Europa?

La fase de clasificación en Europa para la Copa Mundial de Fútbol de 2026 determinará a las selecciones clasificados por parte de la Unión Europea de Fútbol Asociación (UEFA) a la Copa Mundial de Fútbol de 2026 a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá. La competencia inició el 21 de marzo de 2025.

Germany v France - UEFA Nations League 2025 Third Place Match | Kevin Voigt/GettyImages

Un total de 16 cupos son los que están disponibles para las selecciones europeas debido a la expansión de la Copa Mundial de Fútbol a 48 equipos en su fase final, relegando los 32 tradicionales.

¿Cuántas selecciones europeas de clasifican para la Copa del Mundo 2026?

Ante el aumento de equipos que disputan el Mundial, el número de plazas de la UEFA para la Copa del Mundo aumentó de 13 a 16 y por ende, el formato de clasificación también se modificó: la fase de grupos cuenta con doce grupos de cuatro o cinco equipos.

Germany v France - UEFA Nations League 2025 Third Place Match | Sebastian El-Saqqa - firo sportphoto/GettyImages

¿CÓMO ES LA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL 2026 PARA EUROPA?

El ganador de cada uno de los 12 grupos se clasificará directamente a la Copa del Mundo, mientras que los equipos en segundo lugar avanzarán a los play-offs, junto con los cuatro ganadores de grupo mejor clasificados de la Liga de Naciones de la UEFA 2024-25 que terminaron fuera de los dos primeros de su grupo de clasificación.

Fase de grupos: doce grupos de cuatro o cinco equipos juegan bajo el sistema de todos contra todos a dos ruedas. El ganador de cada grupo se clasificará para la Copa del Mundo. El sorteo de la fase de grupos se realizó el 13 de diciembre de 2024 en Zúrich, Suiza.

The Original Trophy seen during the FIFA World Cup Qatar... | SOPA Images/GettyImages

Play-offs: 16 equipos (los 12 segundos de grupo y 4 mejores ganadores de grupo de la Liga de Naciones, según la clasificación general de la Liga de Naciones, que terminaron fuera de los dos primeros de su grupo de clasificación) serán sorteados en cuatro llaves, jugando dos rondas de play-offs a un solo partido (semifinales con los equipos cabezas de serie ejerciendo la localía, seguidas de finales, con los equipos locales sorteados). Los cuatro ganadores de las llaves se clasificarán para la Copa del Mundo.

