Álbum Panini Mundial 2026: opciones, precios y dónde comprarlo

El álbum de estampas de la Copa Mundial de la FIFA de Panini ha revelado una edición más desde 1970. Tal como ocurre cada cuatro a años, la fiebre por conseguir a los mejores jugadores y coleccionarlos se ha desatado.

El concepto es sencillo: coleccionar las estampas, cromos, pegatinas, figuritas, stickers o como prefieran llamarles disponibles en la versión impresa (desde Rusia 2018 también ha habido una versión digital) de todos los jugadores de todos los equipos participantes en el torneo y otras especiales para completar el álbum.



El resultado es un recuerdo único de la Copa del Mundo, además del orgullo de completar una colección que millones intentan coleccionar cada cuatro años.

Tenemos algo que decirte. 🇲🇽✨



La colección oficial de estampas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ ya está disponible. ¿Estás listo? 🏆#TodoEmpiezaConPanini #PaniniFWC26 #FIFAWorldCup #FWC26 pic.twitter.com/ZAjyMfzcgq — Panini Sport México (@PaniniSportMx) April 30, 2026

A continuación, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el álbum de este año

Álbum Panini del Mundial 2026: ¿Qué es y cuántas estampas contiene?

Reforma es nuestra. 🙌

Las #EstampasMonumentales de Panini están en CDMX y la gente las está viviendo como se merece. Desde México 70 hasta el Mundial 2026. Cada portada. Cada ídolo. En tamaño que hace historia.



Si no las has visto, todavía estás a tiempo.

Hasta el 31 de mayo. pic.twitter.com/wroVI6zhz5 — Panini Sport México (@PaniniSportMx) May 4, 2026

Panini presentó oficialmente su álbum de estampas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 28 de abril en un evento especial celebrado en el estadio de Wembley en Londres, al que asistieron los exinternacionales ingleses David James, John Barnes, Gary Cahill y Adam Lallana.

En la Ciudad de México, una de las ciudades sedes anfitrionas del Mundial hizo una presentación similar en la Av. Reforma con la presencia de algunas personalidades como Tania Rincón y el exinternacional mexicano Óscar Pérez con una exposición de Estampas Monumentales que estará hasta el 31 de mayo.

La edición de este año es la más grande en la historia de Panini, con un total de 980 estampas para coleccionar, incluyendo 68 de edición especial. La colección permite a los aficionados seguir la trayectoria de las figuras más importantes del fútbol mundial, desde íconos globales como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo hasta jóvenes promesas como Lamine Yamal.

Además, el álbum incluye una colaboración especial con Coca-Cola, que comprende una doble página que debe completarse con 12 pegatinas exclusivas, entre las que se incluyen las de Yamal, el argentino Lautaro Martínez, el capitán inglés Harry Kane y el alemán Joshua Kimmich, que aparecerán

¿Cuándo salió a la venta la colección Panini del Mundial 2026?

¡YA ESTÁ AQUÍ! 🎉⚽



El Álbum oficial de estampas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ ya está disponible en puntos de venta oficiales. 📘🌎



Corre por el tuyo. El Mundial empieza hoy. 🔥#TodoEmpiezaConPanini pic.twitter.com/P0R5Myt0BN — Panini Sport México (@PaniniSportMx) April 30, 2026

La colección de estampas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 salió oficialmente a la venta el jueves 30 de abril.

Existe un paquete de inicio que incluye el álbum de 112 páginas junto con cuatro paquetes de pegatinas, cada uno con siete stickers.

Además, los paquetes de estampas se venderán individualmente en tiendas minoristas, mientras que los coleccionistas también podrán comprar paquetes múltiples, latas, cajas y lotes exclusivos (en línea en la página de Panini), así como en tiendas de conveniencia y departamentales.

Precios oficiales en MXN y USD

Productos oficiales en México Productos oficiales en Estados Unidos Álbum pasta suave $99 Álbum pasta suave $5 Álbum pasta dura $349 Caja con 25 sobres $50 Álbum pasta suave y caja de 100 sobres $2,599 Caja con 50 sobres $100 Álbum pasta dura y caja de 100 sobres $2,849 Caja especial con 50 sobres (exclusiva online) $134.95 Paquetes especiales (verde, blanco y rojo) $1,400 Caja de 100 sobres $2,500 Blister de 10 sobres $250 Sobre $25