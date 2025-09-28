El FC Barcelona afronta el partido de la séptima jornada de LaLiga contra la Real Sociedad con varias bajas sensibles, entre ellas la del lateral izquierdo Alejandro Balde, quien no ha sido convocado por decisión del cuerpo técnico de Hansi Flick. La ausencia del joven de 22 años se debe principalmente a precaución médica tras su reciente recuperación de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, que lo mantuvo varias semanas apartado de los entrenamientos y de la competición oficial.

Balde había comenzado la temporada mostrando un buen nivel en los entrenamientos y partidos amistosos previos, pero su regreso se ha gestionado con cautela. El club azulgrana ha decidido priorizar su completa recuperación antes de exponerlo a la alta intensidad de un partido de LaLiga, donde la exigencia física es máxima. Esta decisión busca evitar cualquier riesgo de recaída, considerando que un retroceso en su estado físico podría suponer un periodo de baja aún más prolongado, afectando también los planes de rotación del equipo en la recta inicial de la temporada.

Alejandro Balde | Quality Sport Images/GettyImages

La recuperación de Balde ha sido supervisada de cerca por los médicos del club, quienes han coordinado su vuelta progresiva con sesiones específicas de fortalecimiento y control de cargas físicas. La planificación de su alta médica apunta a que pueda estar disponible para compromisos de mayor relevancia, como los encuentros de la UEFA Champions League, donde el Barcelona necesitará a todos sus jugadores en plenitud para afrontar una fase de grupos exigente.

En ausencia de Balde, Hansi Flick contará con alternativas en el lateral izquierdo, como Jofre o Gerard Martín, quienes deberán asumir la responsabilidad defensiva y ofensiva del carril izquierdo. Aunque la baja de Balde se siente, la gestión prudente de su regreso refleja la política del club de proteger a sus jóvenes talentos y garantizar su rendimiento a largo plazo. La afición azulgrana, consciente del potencial de Balde, espera que su reaparición llegue en condiciones óptimas para contribuir al éxito del Barça en todas las competiciones.