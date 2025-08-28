Alejandro Garnacho será nuevo futbolista del Chelsea

El cierre del mercado de verano está siendo muy activo. Los clubes en el planeta se mueven con urgencia con el fin de llevar a las piezas finales dentro de su plantilla. Para sorpresa de nadie, es dentro de la Premier League donde se están realizando la mayor cantidad de movimientos.

Uno de ellos que lleva semana sobre la mesa es la posible llegada de Alejandro Garnacho al Chelsea. Luego de que el extremo rechazara oferta dentro y fuera de Europa, el Manchester United ha decidido aceptar el ofrecimiento del cuadro de Londres por el atacante.

🚨🔵 BREAKING: Alejandro Garnacho to Chelsea, here we go! Deal done between #CFC and Man United.



Garnacho only wanted Chelsea and will sign seven year deal at the club for fee close to £40m package.



Story from July, confirmed. 🇦🇷 pic.twitter.com/TMHTkA9JM8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2025

Alejandro firmará por el Chelsea en las siguientes horas. El fichaje se ha de cerrar a cambio de una cifra de 40 millones de euros entre fijos y variables, es decir, un máximo de 44 millones de euros. El cuadro que comanda Enzo Maresca pudo cerrar el movimiento una vez que concretaron la baja de Christopher Nkunku.

Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025 | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El mercado no ha cerrado para el Chelsea. Se entiende que el club está a la espera de una firma final, un '10' en posición dentro del campo. Los dos nombres sobre la mesa del club son los de FermÍn López como prioridad y Xavi Simons como plan B en caso de fallar con el ibérico.