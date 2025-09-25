Alejandro Zendejas habla luego de ser el héroe del triunfo del América sobre el San Luis

Si bien a lo largo del torneo regular no han podido gozar del liderato general de la Liga MX, el América no deja de apretar con el fin de conseguir el mismo. El triunfo de este miércoles sobre el San Luis combinado con los tropiezos de Cruz Azul y Monterrey, son una mezcla de resultados clave.

La figura del encuentro en contra del cuadro potosino ha sido Alejandro Zendejas. El extremo apreció en el cierre del partido con un gran gol que equivale a tres puntos para los del nido de Coapa. Luego del cotejo, el '10' de las águilas habló al respecto del duelo.

Alejandro Zendejas: “Se ve que tenemos un equipazo, lo hemos tenido desde hace varios años y ahora estos partidos son para esos compañeros que están pasando una situación difícil”🥹💛



El América es una familia🙏🏻✨



pic.twitter.com/gRgY4crRFd — Roberto Haz (@tudimebeto) September 25, 2025

Sabíamos que iba a ser un partido difícil, especialmente en esta cancha y con toda su gente. Lo bueno es que salimos con los tres puntos. Alejandro Zendejas

Atletico San Luis v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Sobre su gol, el extremo afirmó que el mismo es resultado del trabajo diario del equipo.

Anticipé muy bien. La 'Pantera' (Zúñiga) peinó muy bien. El profe (André Jardine) siempre no pide picar, cuando tiramos hacia el frente los dos extremos tenemos que picar y por suerte me tocó. Alejandro Zendejas

Cerró destacando la profundidad de plantel del América, mismo que permite llenar el espacio de las ausencias sin grandes dramas.