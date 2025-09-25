Alejandro Zendejas habla luego de ser el héroe del triunfo del América sobre el San Luis
Si bien a lo largo del torneo regular no han podido gozar del liderato general de la Liga MX, el América no deja de apretar con el fin de conseguir el mismo. El triunfo de este miércoles sobre el San Luis combinado con los tropiezos de Cruz Azul y Monterrey, son una mezcla de resultados clave.
La figura del encuentro en contra del cuadro potosino ha sido Alejandro Zendejas. El extremo apreció en el cierre del partido con un gran gol que equivale a tres puntos para los del nido de Coapa. Luego del cotejo, el '10' de las águilas habló al respecto del duelo.
Sabíamos que iba a ser un partido difícil, especialmente en esta cancha y con toda su gente. Lo bueno es que salimos con los tres puntos.Alejandro Zendejas
Sobre su gol, el extremo afirmó que el mismo es resultado del trabajo diario del equipo.
Anticipé muy bien. La 'Pantera' (Zúñiga) peinó muy bien. El profe (André Jardine) siempre no pide picar, cuando tiramos hacia el frente los dos extremos tenemos que picar y por suerte me tocó.Alejandro Zendejas
Cerró destacando la profundidad de plantel del América, mismo que permite llenar el espacio de las ausencias sin grandes dramas.
Se ve que tenemos un equipazo, lo hemos tenido desde hace varios años. Estos partidos son (dedicados) a ellos, a los compañeros que ahorita están pasando un momento que quizás no lo esperaban. Vamos a luchar por ellos y vamos a salir adelante por ellos.Alejandro Zendejas
