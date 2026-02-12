Alejandro Zendejas se pierde por lesión el América vs Olimpia

En unos minutos más dará inicio el partido de vuelta por la primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026 entre el Club América y el Olimpia. El conjunto mexicano llega con ventaja a este compromiso, luego de ganar 2-1 el cotejo de ida como visitante, con goles de Víctor Dávila y de Ramón Juárez. Ahora, las Águilas cerrarán la serie como locales en el Estadio Ciudad de los Deportes, con la obligación de confirmar el pase sin margen para excesos de confianza.

Sin embargo, la baja de Alejandro Zendejas por la lesión sufrida ante Rayados de Monterrey no le permitirá siquiera estar en la banca esta noche, situación que, sin lugar a dudas, genera dudas en el nido, pues temen que pueda perderse también el clásico nacional ante Chivas, a disputarse el próximo sábado 14 de febrero. El cuerpo técnico evaluará su evolución día a día, priorizando la recuperación del futbolista, sin apresurar decisiones, mientras el equipo ajusta variantes ofensivas y administra cargas físicas en un calendario.

Coló reporté hace unos momentos en @SportsCenter_nt, Alejandro Zendejas es baja para el duelo de esta noche ante Olimpia.



¿Qué necesita el América para avanzar a los octavos de la Concachampions?

El simple empate sin anotaciones le basta a la escuadra capitalina para asegurar su boleto a la siguiente fase, ya que se mantendría el marcador global a su favor. De hecho, las Águilas pueden darse el lujo de perder 1-0 ante el Olimpia y no pasaría nada, ya que al haber marcado dos goles de visitante meten en problemas a los hondureños, quienes tendrán la pesada tarea de ir por más anotaciones.

Este será el once que mandará André Jardine a la cancha, en busca de asegurar su lugar en los octavos de final por la CONCACAF Champions CUP 2026:

Portero: Malagón

Defensas: Kévin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Borja

Mediocampistas de contención: Dourado y Jonathan Dos Santos

Volantes ofensivos: Gutiérrez, 'Chiquito' Sánchez y Brian Rodríguez

Delantero: Víctor Dávila

