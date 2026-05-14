La guía de Alemania para el Mundial 2026: la ansiedad de superar los fracasos del pasado

Tras caer eliminada en la fase de grupos en los últimos dos Mundiales, la selección de Alemania está desesperada por recuperar la histórica mentalidad ganadora de sus predecesoras en el próximo Mundial.

'Die Mannschaft' posee cuatro títulos en su haber, siendo la segunda selección más ganadora del mundo. Sin embargo, en los años que sucedieron a la consagración del 2014, el equipo no ha rendido cuando más lo necesitó, alejándose del dominio futbolístico histórico que supieron conseguir.

Una nueva generación de estrellas deberá sacar a flote a un barco hundiéndose, pero Florian Wirtz y compañía tienen la ventaja de competir en la fase de grupos con Ecuador, Curazao y Costa de Marfil. Un buen inicio podría ayudar para fortalecer la confianza de los hombres dirigidos por Julian Nagelsmann.

Germany v Ghana - International Friendly | Markus Gilliar - GES Sportfoto/GettyImages

El camino hacia el Mundial

Récord en la clasificación: 5V-0E-1D

5V-0E-1D Goles a favor / en contra: 16 / 3

16 / 3 Máximo goleador: Nick Woltemade (4)

Nick Woltemade (4) Máximos asistentes: Florian Wirtz, David Raum, Leroy Sané (2)

Alemania debutó en la fase de clasificación con una sorpresiva derrota 2 a 0 ante Eslovaquia, pero luego logró recuperarse con cinco victorias consecutivas en las que los hombres de Nagelsmann anotaron 16 goles y recibieron sólo uno. El sólido cierre le permitió a 'Die Mannschaft' terminar en el primer puesto de su grupo.

El calendario

RIVAL FECHA ESTADIO CURAZAO 14/6 NRG Stadium COSTA DE MARFIL 20/6 BMO Field ECUADOR 25/6 MetLife Stadim

Entrenador: Julian Nagelsmann

Germany v Ghana - International Friendly | EyesWideOpen/GettyImages

Experiencia en Mundiales: está debutando como entrenador en un Mundial.

está debutando como entrenador en un Mundial. Tiempo al mando del equipo: desde 2023.

Como si tener "apenas" 38 años y ser uno de los entrenadores más jóvenes que tuvo la selección de Alemania no fuera presión suficiente, se suma también su falta de experiencia en Mundiales. Aun así, Nagelsmann cuenta con la confianza de la Federación y su planteo táctico podría llevar a su equipo lejos este verano… siempre que los jugadores se adapten a su estilo de juego.

¿Cómo juega Alemania?

Formación preferida: 4-2-3-1

4-2-3-1 Estilo: posesión

posesión Fortalezas: buenos atacantes, versatilidad

buenos atacantes, versatilidad Debilidades: carencia de goleadores, banco de suplentes débil

Alemania rinde al máximo cuando tiene la posesión de la pelota. Su mediocampo no es tan vistoso como el español ni tan profundo como el argentino, pero desarrollan un alto nivel de juego, controlando el ritmo de cada partido con serenidad y precisión.

Además, el equipo de Nagelsmann cuenta con importantes figuras que aportan creatividad y dinamismo, con la versatilidad de adaptarse a distintos planteos tácticos o posiciones, incluso si deben hacerlo a mitad de un partido.

Los jugadores a seguir

Factor X: el mediocampista Jamal Musiala será quien aporte creatividad en el equipo alemán, buscando espacios y oportunidades en situaciones más cerradas. Afortunadamente, ya se encuentra totalmente recuperado de una grave lesión en la pierna y el tobillo sufrida el año pasado en el Mundial de Clubes.

Germany v Hungary: Group A - UEFA EURO 2024 | Image Photo Agency/GettyImages

Revelación: aunque hace apenas un año Nick Woltemade era prácticamente un desconocido fuera de Alemania, el traspaso al Newcastle United lo llevó al centro de la atención de la Premier League. Los seleccionados que aún no lo han enfrentado en persona podrán ver su impresionante repertorio de habilidades y se llevarán una sorpresa.

¿Cómo será la equipación del equipo alemán?

Equipación de Alemania | Adida

La camiseta alemana, diseñada por Adidas, está inspirada en una combinación entre las de 1990 y 2014. Un patrón tipo zig-zag con los colores de la bandera forman una V sobre una base blanca, convirtiendo a esta camiseta en una de las más vistosas del torneo.

El diseño clásico no podría ser más diferente al de la camiseta suplente. La camiseta azul oscuro, llena de personalidad, no evoca precisamente a Alemania. En tanto, los shorts turquesa son sin duda originales y llamativos.

Posible alineación titular

Posible XI de Alemania

El equipo alemán cuenta con un agradable equilibrio entre juventud y experiencia. Una defensa veterana es el perfecto estabilizador para complementar jóvenes estrellas en su ataque como Wirtz y Jamal Musiala, quienes ya probaron ser unos verdaderos ganadores en sus clubes.

Existen, sin embargo, algunos interrogantes en torno al once de Nagelsmann. En los últimos años, Alemania no ha contado con un goleador de manera consistente, especialmente en momentos decisivos. Kai Havertz es el principal candidato para ocupar el puesto de 9, pero crece también la percepción de que Nick Woltemade es una mejor opción después de haber sido el máximo goleador del equipo durante la fase de eliminatorias.

Quién se quedaría con la titularidad bajo los tres palos también podía generar un dolor de cabeza para Nagelsmann, pero el arquero veterano Marc-André ter Stegen arrastra una lesión de isquiotibiales que podría dejarlo fuera del torneo. Así las cosas, el puesto le pertenece a Oliver Baumann.

Estado de forma actual

Alemania volvió a la acción el marzo pasado con una preocupante actuación ante Suiza. La destacada defensa titular y el arquero de Nagelsmann concedieron tres goles a sus rivales y necesitaron una actuación brillante de Wirtz para llevarse una victoria agónica por 4 a 3.

Germany v Ghana - International Friendly | Mika Volkmann/GettyImages

Sin embargo, lograron una versión más convincente en su segundo amistoso, triunfando por 2 a 1 ante Ghana. No deja de preocupar que el equipo haya conseguido solo un gol de jugada ante un rival ubicado en el puesto 74 del ranking mundial.

¿Qué esperar de la afición alemana?

Mirando la Bundesliga uno ya se da una idea de cuán apasionada es la hinchada alemana. La energía y dedicación se magnifica cuando los hinchas se unen en una causa común: alentar a la selección nacional.

Su afición es increíblemente creativa y constantemente encuentran nuevas formas de mostrar su apoyo. Además de vestir los colores del equipo y levantar sus banderas, la hinchada es conocida por por crear llamativos tifos.

Germany - Ghana | picture alliance/GettyImages

También son fieles a sus tradiciones, como tomar cerveza durante los partidos y entonar cánticos que muchos conocen desde toda la vida, como ‘Deutschland vor, noch ein Tor’, que se traduce como ‘Adelante Alemania, un gol más’

Lo que el país espera

Las expectativas mínimas de los hinchas implican superar la fase de grupos. Si, como se espera, el equipo logra superar ese obstáculo entonces la verdadera presión comenzará. Los hinchas más realistas saben que levantar la Copa del Mundo probablemente está fuera de su alcance pero, aún así, esperan una buena campaña, a la altura del legado mundialista del equipo.

Quedar eliminado ante un rival superior en las fases de eliminación directa es un desenlace más aceptable, aunque igualmente decepcionante, que otra temprana y vergonzosa eliminación en la fase de grupos.



Mientras demuestren una mejoría real, 'Die Mannschaft' contará con el respeto de sus fans, incluso sin sumar una nueva estrella sobre el escudo.

Y finalmente ...

A quién no quieren enfrentar: Francia.

Francia. Dato que define a Alemania: el gigante europeo perdió solo cuatro partidos oficiales bajo el mando de Nagelsmann.

el gigante europeo perdió solo cuatro partidos oficiales bajo el mando de Nagelsmann. Si algo sale mal: la culpa recaerá en la falta de templanza del equipo en los momentos decisivos.

la culpa recaerá en la falta de templanza del equipo en los momentos decisivos. ¿Qué se dirá si Alemania queda eliminada temprano? Alemania sufre una vergonzosa eliminación temprana en Copas del Mundo por tercera vez consecutiva