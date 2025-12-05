Las selecciones que han ganado más Mundiales de Fútbol

Con el permiso de los Juegos Olímpicos, nadie debe dudar que el Mundial de Fútbol es el evento de mayor pegada comercial del deporte universal.

No en vano, es imposible olvidar a aquellas ocho selecciones que, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022, se han alzado con el máximo certamen que organiza FIFA. Naciones que han escrito la historia de un balompié que significa más que una actividad de entrenamiento dentro de la sociedad.

De ese modo, se presentará el ranking con los países que más veces han ganado la Copa del Mundo, tomando en cuenta que seis de ellos lo han hecho en al menos dos ocasiones, y cuatro han tocado el cielo con las manos en un mínimo de tres oportunidades.

8. España: 1 (2010)

España, Mundial 2010 | Simon M Bruty/GettyImages

La Roja no es solamente una de dos selecciones que "apenas" han ganado el Mundial en una ocasión; es la última en unirse a esta distinguida lista de reyes del planeta.



En efecto, España aprovechó en su máximo esplendor a su generación dorada, al punto que tras ganar la Euro 2008, se llevó el anhelado evento de FIFA en Sudáfrica 2010, de la mano de aquel épico tanto de Andrés Iniesta en la prórroga frente a Países Bajos/Holanda, cuando el partido decisivo parecía irse a penales. Dos años más tarde (2012), los de Vicente del Boque volvieron a reinar en Europa.

7. Inglaterra: 1 (1966)

Inglaterra, Mundial 1966 | Central Press/GettyImages

Los Three Lions fueron la tercera nación en sacar ventaja de su condición de local en un Mundial, puesto que ganaron la entonces Copa Jules Rimet en Wembley, en 1966, gracias a un hat-trick de Geoff Hurst en la final versus Alemania, con polémica incluida (aparente "gol fantasma").



Lo paradójico del asunto es que la gesta de ese conjunto liderado por Sir Bobby Charlton, Bobby Moore y Gordon Banks no ha podido ser emulada por ninguna camada inglesa, pese a arribar con un favoritismo importante a algunas justas durante el siglo XXI.

6. Francia: 2 (1998 y 2018)

Francia, Mundial 1998 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Aunque es el penúltimo país en festejar una conquista, Les Bleus se metieron relativamente rápido en el top 6 en cuanto a títulos universales, a raíz de la cita de 1998, en casa, y la del 2018 en Rusia, al margen de cosechar segundos lugares en Alemania 2006 y Qatar 2022; en ambos casos perdiendo por penales el cotejo cumbre.



Mientras el exitoso grupo comandado por Zinedine Zidane y secundado por los Desailly, Blanc, Thuram y Deschamps (jugador) goleó 3x0 a la Brasil de Ronaldo Nazario "prime" en la final de Saint Denis, la Francia, con el propio Deschamps pero de entrenador, se basó en la solidez de su bloque, con un joven y eléctrico Kylian Mbappé en ataque, en pro de vencer 4-2 a Croacia en el duelo por la supremacía celebrado en Moscú, hace más de siete años.

5. Uruguay: 2 (1930 y 1950)

La Celeste se erigió en la primera campeona del mundo, y la segunda en repetir consagración, tras Italia. Es que los charrúas organizaron el primer magno evento del balompié, en 1930, cuando superaron 4 a 2 a Argentina en la final, con José Nasazzi, El Mago Scarone, José Leandro Andrade y Pedro Cea en plan de referentes a lo largo de la contienda.



Mientras tanto, 20 años después y en un nuevo formato, con una liguilla para dirimir al ganador, Uruguay gestó El Maracanazo en Río de Janeiro al dar cuenta 2-1 de Brasil en el último partido, siendo Obdulio Varela, Juan Alberto Schiaffino y Alcides Ghiggia los grandes héroes.

4. Argentina: 3 (1978, 1986 y 2022)

Argentina, Mundial 2022 | Matthias Hangst/GettyImages

Tres estrellas, de la mano de tres nombres propios en cada una de ellas. Efectivamente, Argentina es uno de apenas cuatro países en llevarse el Mundial de Fútbol en un mínimo de tres oportunidades.



El Matador, Mario Alberto Kempes, guio a La Albiceleste a estrenar su palmarés universal en 1978, de local, luego de batir a Países Bajos en el cotejo decisivo, al tiempo que Diego Armando Maradona dio quizás la mayor exhibición individual de siempre en este certamen, cargando a los suyos en México 1986, superando, entre otros, a Alemania en la final. Por último y tras varios intentos, Lionel Messi puso broche de oro a su legendaria carrera al brillar en Qatar 2022, levantando el cetro colectivo como consecuencia de una trepidante final que se decidió en penales.

3. Alemania : 4 (1954, 1974, 1990 y 2014)

Alemania, Mundial 1990 | DANIEL GARCIA/GettyImages

La siempre temida Mannschaft integra un exclusivo clan de tan sólo tres equipos nacionales en salir airosos en cuatro Copas del Mundo (y ha perdido cuatro finales), dado que se llevó los hobores en las citas de 1954 en Suiza, 1974 como local, 1990 en Italia y 2014 en Brasil.



La oncena teutona debutó alcanzando la cúspide cuando gestó el "milagro de Berna", ya que remontó un 0-2 en la final para dar cuenta 3-2 de la ultra favorita Hungría, de Puskás, Kocsis y Czibor. Dos décadas después, El Kaiser Beckenbauer y El Torpedo Müller se unieron para alzar el título en casa, coronado con el 2-1 en el juego cumbre frente a la Naranja Mecánica (Holanda) de Johan Cruyff. Ya en 1990 llegó la tercera estrella, a raíz del 1-0 con gol de penal de Andreas Brehme ante Argentina; mismo rival contra el que se coronó en El Maracaná, en 2014, cortesía de la épica diana en prórroga de Mario Götze.



2. Italia: 4 (1934, 1938, 1982 y 2006)

Italia, Mundial 2006 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

A pesar de ausentarse de las contiendas de 2018 y 2022, y ahora tener que buscar su boleto a México-Estados Unidos-Canadá 2026 vía repechaje, la Scuadra Azzurra es una de las tradicionales dominadoras del panorama internacional. No en vano, fue la primera bicampeona del globo terráqueo y una de tres selecciones en conquistar cuatro veces el torneo más importante de todos.



La Nazionale subió a la cima frente a su gente en 1934, ganándole a Checoslovaquia la final, y refrendó su condición a la primera oportunidad, en Francia 1938 a costa de Hungría; mientras que Il Bambino d'Oro, Paolo Rossi, se erigió en goleador y figura del plantel que sorprendió a propios y extraños en España 1982, donde superó 3-1 a Alemania en el cotejo por el campeonato, antes de volver a alcanzar la gloria, precisamente en Alemania, en 2006, tras aquellos penales versus Francia en los que Trezeguet la envió al larguero.

1. Brasil: 5 (1958,1962, 1970, 1994 y 2002)

Brasil, Mundial 2002 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Los iconos del "jogo bonito" también lideran el ranking de coronas en Mundiales; de hecho, son los únicos en reinar durante cinco ocasiones.



Es que Didi, Garrincha y un entonces adolescente Pelé iluminaron a La Canarinha en Suecia 1958, venciendo a los propios anfitriones en la final, a la vez que cuatro años después, en Chile, los mismos protagonistas, pero con un Pelé lesionado, se encargaron de repetir título, ante Checoslovaquia. Claro que, el cenit futbolístico se dio en México 1970, como consecuencia de lo que muchos consideran, la mejor selección de la historia, con Lobo Zagallo en la pizarra y el ya Rey Pelé en el césped, junto a Tostão, Rivelino, Jaizinho, Gérson y Carlos Alberto, quienes pasaron por encima de sus rivales, incluyendo Italia en la definición (4-1). En Estados Unidos 1994 una verdeamarela de mayor pragmatismo volvió a dejar a La Nazionale sin oro en el encuentro decisivo, pero por penales, mientras que en Corea-Japón 2002, Ronaldo , Rivaldo y un joven Ronaldinho Gaúcho formaron un tridente de lujo en ataque, para guiar a los de Felipao Scolari camino al pentacampeonato, con victoria sobre Alemania en el último careo.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026