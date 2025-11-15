Alemania vs Eslovaquia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Un partido de alto calibre nos espera en la fecha número cinco de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026. Alemania y Eslovaquia se reencuentran tras aquel sorpresivo 2-0 que los eslovacos lograron en su último duelo frente a los alemanes

Lo ocurrido no solo agitó las posiciones en el grupo, sino que también volvió más peligroso al conjunto dirigido por Julian Nagelsmann. Con el escenario listo y mucho en juego, esta guía te ofrece los datos esenciales para seguir el enfrentamiento sin perder detalle.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Alemania vs Eslovaquia?

Ciudad : Leipzig

: Leipzig Fecha : lunes 17 de noviembre

: lunes 17 de noviembre Horario : 14:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)

: 14:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España) Estadio: Red Bull Arena

¿Cómo se podrá ver el Alemania vs Eslovaquia en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Fox Sports Fubo, ViX México Sky Sports Sky+ España - UEFA.tv

Últimos cinco partidos de Eslovaquia

Rival Resultado Competición Irlanda del Norte Eliminatorias UEFA Luxemburgo 2-0 V Eliminatorias UEFA Irlanda del Norte 2-0 D Eliminatorias UEFA Luxemburgo 0-1 V Eliminatorias UEFA Alemania 2-0 V Eliminatorias UEFA

Últimos cinco partidos de Alemania

Rival Resultado Competición Luxemburgo Eliminatorias UEFA Irlanda del Norte 1-0 V Eliminatorias UEFA Luxemburgo 4-0 V Eliminatorias UEFA Irlanda del Norte 3-1 V Eliminatorias UEFA Eslovaquia 0-2 D Eliminatorias UEFA

Últimas noticias de Eslovaquia

Alemania nunca antes había iniciado unas eliminatorias mundialistas con una derrota. Alemania nunca antes había perdido como visitante en eliminatorias mundialistas. Y Alemania nunca antes había perdido un partido de competencia oficial ante Eslovaquia. Todo eso sucedió el día de… pic.twitter.com/LPB4J56cgj — Invictos (@InvictosSomos) September 4, 2025

La selección de Eslovaquia se encuentra ubicada en el segundo lugar del Grupo A, solo por debajo de Alemania, precisamente, a quienes derrotaron 2-0 la úiltima vez que se enfrentaron, en un duelo que sorprendió a propios a extraños.

Últimas noticias de Alemania

1. FC Union Berlin v FC Bayern München - Bundesliga | Boris Streubel/GettyImages

Joshua Kimmich quedó fuera del partido de eliminatorias rumbo al Mundial 2026 contra Luxemburgo tras lesionarse la cápsula del tobillo derecho en un entrenamiento. El mediocampista, visiblemente frustrado, compartió en Instagram una foto desde la camilla y aseguró que trabajará para volver a las canchas lo antes posible.

Su baja se suma a los múltiples problemas de Julian Nagelsmann, quien tampoco ha contado con Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi entre otros lesionados de gravedad, como ter Stegen, Rüdiger, Musiala, Havertz y Füllkrug.

Posibles alineaciones del Alemania vs Eslovaquia

Eslovaquia

Portero: Dubravka

Defensas: Satka, Skriniar, Gyömber

Centrocampistas: Hancko, Duda, Hrosovsky, Kmet

Delantero: Tupta, Bozenik, Bero

Alemania

Portero : Oliver Baumann

: Oliver Baumann Defensas : Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum

: Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum Centrocampistas : Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic

: Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic Medios Ofensivos : Serge Gnabry, Florian Wirtz, Karim Adeyemi

: Serge Gnabry, Florian Wirtz, Karim Adeyemi Delantero: Nick Woltemade.

Pronóstico SI

Alemania llegará a este compromiso con la memoria puesta en aquel 2-0 que Eslovaquia le propinó en su último enfrentamiento. Ese golpe no solo agitó el grupo, también elevó la intensidad del planteamiento alemán para este duelo clave de la fecha cinco. A pesar de las bajas, el equipo de Nagelsmann sigue siendo sumamente peligroso. Con ese contexto, el pronóstico apunta a una revancha contundente para el conjunto local.

Alemania 3-0 Eslovaquia

