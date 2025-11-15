Alemania vs Eslovaquia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Un partido de alto calibre nos espera en la fecha número cinco de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026. Alemania y Eslovaquia se reencuentran tras aquel sorpresivo 2-0 que los eslovacos lograron en su último duelo frente a los alemanes
Lo ocurrido no solo agitó las posiciones en el grupo, sino que también volvió más peligroso al conjunto dirigido por Julian Nagelsmann. Con el escenario listo y mucho en juego, esta guía te ofrece los datos esenciales para seguir el enfrentamiento sin perder detalle.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Alemania vs Eslovaquia?
- Ciudad: Leipzig
- Fecha: lunes 17 de noviembre
- Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)
- Estadio: Red Bull Arena
¿Cómo se podrá ver el Alemania vs Eslovaquia en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Fox Sports
Fubo, ViX
México
Sky Sports
Sky+
España
-
UEFA.tv
Últimos cinco partidos de Eslovaquia
Rival
Resultado
Competición
Irlanda del Norte
Eliminatorias UEFA
Luxemburgo
2-0 V
Eliminatorias UEFA
Irlanda del Norte
2-0 D
Eliminatorias UEFA
Luxemburgo
0-1 V
Eliminatorias UEFA
Alemania
2-0 V
Eliminatorias UEFA
Últimos cinco partidos de Alemania
Rival
Resultado
Competición
Luxemburgo
Eliminatorias UEFA
Irlanda del Norte
1-0 V
Eliminatorias UEFA
Luxemburgo
4-0 V
Eliminatorias UEFA
Irlanda del Norte
3-1 V
Eliminatorias UEFA
Eslovaquia
0-2 D
Eliminatorias UEFA
Últimas noticias de Eslovaquia
La selección de Eslovaquia se encuentra ubicada en el segundo lugar del Grupo A, solo por debajo de Alemania, precisamente, a quienes derrotaron 2-0 la úiltima vez que se enfrentaron, en un duelo que sorprendió a propios a extraños.
Últimas noticias de Alemania
Joshua Kimmich quedó fuera del partido de eliminatorias rumbo al Mundial 2026 contra Luxemburgo tras lesionarse la cápsula del tobillo derecho en un entrenamiento. El mediocampista, visiblemente frustrado, compartió en Instagram una foto desde la camilla y aseguró que trabajará para volver a las canchas lo antes posible.
Su baja se suma a los múltiples problemas de Julian Nagelsmann, quien tampoco ha contado con Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi entre otros lesionados de gravedad, como ter Stegen, Rüdiger, Musiala, Havertz y Füllkrug.
Posibles alineaciones del Alemania vs Eslovaquia
Eslovaquia
Portero: Dubravka
Defensas: Satka, Skriniar, Gyömber
Centrocampistas: Hancko, Duda, Hrosovsky, Kmet
Delantero: Tupta, Bozenik, Bero
Alemania
- Portero: Oliver Baumann
- Defensas: Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum
- Centrocampistas: Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic
- Medios Ofensivos: Serge Gnabry, Florian Wirtz, Karim Adeyemi
- Delantero: Nick Woltemade.
Pronóstico SI
Alemania llegará a este compromiso con la memoria puesta en aquel 2-0 que Eslovaquia le propinó en su último enfrentamiento. Ese golpe no solo agitó el grupo, también elevó la intensidad del planteamiento alemán para este duelo clave de la fecha cinco. A pesar de las bajas, el equipo de Nagelsmann sigue siendo sumamente peligroso. Con ese contexto, el pronóstico apunta a una revancha contundente para el conjunto local.
Alemania 3-0 Eslovaquia
MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.