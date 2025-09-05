Alemania vs Irlanda del Norte: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico de la clasificación para el Mundial

Alemania viene de perder increíblemente contra Eslovaquia y necesitan dar vuelta la página de manera urgente para no desenforcarse del gran objetivo: la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

A continuación les dejamos con la información necesaria para la previa de este partido de Die Mannschaft.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Alemania vs Irlanda del Norte?

Ciudad: Colonia, Alemania

Fecha: domingo 7 de septiembre

Horario: 14:45 (Estados Unidos), 12:45(México), 20:45(España)

Estadio: RheinEnergie Stadion

Belgium v Romania: Group E - UEFA EURO 2024 | Visionhaus/GettyImages

¿Cómo se podrá ver Alemania vs Irlanda del Norte en TV y streaming online?

El partido podrá verse por FuboTV en Estados Unidos, por SkySports en México y por ATV en España.

Últimos 5 partidos de Alemania

Rival Resultado Competencia Eslovaquia 2-0 D Eliminatorias Francia 2-0 D UEFA Nations League Portugal 2-1 D UEFA Nations League Italia 3-3 E UEFA Nations League Italia 2-1 V UEFA Nations League

Últimos 5 partidos de Irlanda del Norte

Rival Resultado Competencia Luxemburgo 3-1 V Eliminatorias Islandia 1-0 V Amistoso Dinamarca 2-1 D Amistoso Suecia 5-1 D Amistoso Suiza 1-1 E Amistoso

Últimas noticias de Alemania

Slovakia v Germany - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Lars Baron/GettyImages

Para la sorpresa de todos, los dirigidos por Julian Nagelsmann están últimos en la zona que comparten con Eslovaquia, Luxemburgo e Irlanda del Norte, su próximo rival. Seguramente esto no se quede así, y vencer al líder de la zona es una excelente manera de empezar a revertir la situación.

Últimas noticias de Irlanda del Norte

Los norirlandeses buscarán su segundo triunfo en esta eliminatoria tras haberle ganado a Luxemburgo con autoridad el pasado jueves. Esto no será nada fácil, ya que enfrentarán a una potencia y en condición de visitante...

Posibles alineaciones

Alemania

Portero: Oliver Baumann

Defensores: Maximilian Mittelstadt, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nnamdi Collins

Mediocampistas: Angelo Stiller, Joshua Kimmich

Volantes ofensivos: Florian Wirtz, Leon Goretzka, Serge Gnabry

Delanteros: Nick Woltemade

Irlanda del Norte

Portero: Bailey Peacock-Farrell

Defensas: Eoin Toal, Paddy McNair, Trai Hume

Mediocampistas: Justin Devenny, Shea Charles, Ali McCann, Conor Bradley

Delanteros: Isaac Price, Ethan Galbraith y Jamie Reid.

Pronóstico SI Fútbol

Si bien viene de perder, Alemania le ganará sin atenuantes a Irlanda del Norte y cerrará el parón internacional de septiembre con un triunfo frente a su gente, con ansias de volver a las canchas para encaminar la clasificación.

Alemania 4-0 Irlanda del Norte

