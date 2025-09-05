Alemania vs Irlanda del Norte: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico de la clasificación para el Mundial
Alemania viene de perder increíblemente contra Eslovaquia y necesitan dar vuelta la página de manera urgente para no desenforcarse del gran objetivo: la clasificación a la próxima Copa del Mundo.
A continuación les dejamos con la información necesaria para la previa de este partido de Die Mannschaft.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Alemania vs Irlanda del Norte?
Ciudad: Colonia, Alemania
Fecha: domingo 7 de septiembre
Horario: 14:45 (Estados Unidos), 12:45(México), 20:45(España)
Estadio: RheinEnergie Stadion
¿Cómo se podrá ver Alemania vs Irlanda del Norte en TV y streaming online?
El partido podrá verse por FuboTV en Estados Unidos, por SkySports en México y por ATV en España.
Últimos 5 partidos de Alemania
Rival
Resultado
Competencia
Eslovaquia
2-0 D
Eliminatorias
Francia
2-0 D
UEFA Nations League
Portugal
2-1 D
UEFA Nations League
Italia
3-3 E
UEFA Nations League
Italia
2-1 V
UEFA Nations League
Últimos 5 partidos de Irlanda del Norte
Rival
Resultado
Competencia
Luxemburgo
3-1 V
Eliminatorias
Islandia
1-0 V
Amistoso
Dinamarca
2-1 D
Amistoso
Suecia
5-1 D
Amistoso
Suiza
1-1 E
Amistoso
Últimas noticias de Alemania
Para la sorpresa de todos, los dirigidos por Julian Nagelsmann están últimos en la zona que comparten con Eslovaquia, Luxemburgo e Irlanda del Norte, su próximo rival. Seguramente esto no se quede así, y vencer al líder de la zona es una excelente manera de empezar a revertir la situación.
Últimas noticias de Irlanda del Norte
Los norirlandeses buscarán su segundo triunfo en esta eliminatoria tras haberle ganado a Luxemburgo con autoridad el pasado jueves. Esto no será nada fácil, ya que enfrentarán a una potencia y en condición de visitante...
Posibles alineaciones
Alemania
Portero: Oliver Baumann
Defensores: Maximilian Mittelstadt, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nnamdi Collins
Mediocampistas: Angelo Stiller, Joshua Kimmich
Volantes ofensivos: Florian Wirtz, Leon Goretzka, Serge Gnabry
Delanteros: Nick Woltemade
Irlanda del Norte
Portero: Bailey Peacock-Farrell
Defensas: Eoin Toal, Paddy McNair, Trai Hume
Mediocampistas: Justin Devenny, Shea Charles, Ali McCann, Conor Bradley
Delanteros: Isaac Price, Ethan Galbraith y Jamie Reid.
Pronóstico SI Fútbol
Si bien viene de perder, Alemania le ganará sin atenuantes a Irlanda del Norte y cerrará el parón internacional de septiembre con un triunfo frente a su gente, con ansias de volver a las canchas para encaminar la clasificación.
Alemania 4-0 Irlanda del Norte
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo