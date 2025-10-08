Alemania vs Luxemburgo: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Alemania disputará la tercera jornada de las eliminatorias de la UEFA para el Mundial de 2026. Die Mannschaft ha puesto en riesgo su clasificación a la justa mundialista tras un arranque irregular en un grupo que comparte con Eslovaquia, Irlanda del Norte y Luxemburgo.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre el duelo entre Alemania y Luxemburgo: cómo y dónde ver, horario, probables alineaciones, noticias y pronóstico.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Alemania vs Luxemburgo?

Ciudad: Baden-Wurtemberg, Alemania

Fecha: 10 de octubre

Horario: 14:45 horas (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)

Estadio: PreZero Arena

¿Cómo se podrá ver el Alemania vs Luxemburgo en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Estados Unidos - VIX México Sky Sports Sky+ España - UEFA TV

Últimos cinco partidos de Alemania

Rival Fecha Competición Irlanda del Norte 3-1 V Eliminatoria UEFA Eslovaquia 2-0 D Eliminatoria UEFA Francia 0-2 D Liga de Naciones UEFA Partido por tercer lugar Portugal 1-2 D Liga de Naciones UEFA - Semifinal Italia 3-3 Liga de Naciones UEFA - Cuartos de Final- Vuelta

Últimos cinco partidos de Luxemburgo

Rival Fecha Competición Eslovaquia 0-1 D Eliminatoria UEFA Irlanda del Norte 1-3 D Eliminatoria UEFA Irlanda 0-0 Amistoso Eslovenia 0-1 D Amistoso Suiza 3-1 D Amistoso

Últimas noticias de Alemania

La principal baja de Alemania para la tercera jornada de las eliminatorias mundialistas de la UEFA es la de Antonio Rüdiger. El central del Real Madrid se lesionó en un entrenamiento el 12 de septiembre y no fue considerado para esta convocatoria. Su lugar fue tomado por Nathaniel Brown, futbolista que milita en el Eintracht Frankfurt y que recibe su primer llamado a la selección absoluta tras jugar el la Eurocopa sub-21.

Los jugadores que volvieron a ser considerados en la convocatoria son: Jonathan Burkardt, Aleksandar Pavlovic, Nico Schlotterbeck, Felix Nmecha y Ridle Baku.

Nathaniel Brown | Sebastian Widmann/GettyImages

Posibles alineaciones

Alemania

Portero: O. Baumann

Defensas: W. Anton, R. Koch, J. Tah

Centrocampistas: J. Leweling, J. Kimmich, L. Goretzka, D. Raum

Delanteros: S. Gnabry, F. Wirtz, N. Wolfemade

Unser Kader für die kommenden WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und in Nordirland 🇩🇪#dfbteam pic.twitter.com/xmzkgIduWI — DFB-Team (@DFB_Team) October 2, 2025

Luxemburgo

Portero. A. Moris

Defensas: L. Jans, E. Mahmutovic, D. Carlson, F. Bohnert

Centrocampistas: M. Olesen, L. Barreiro, J. de Sousa

Delanteros: D. Sinani, E. Muratovic, A. Dardari

Pronóstico SI

Aunque el equipo dirigido por Julian Nagelsmann no ha tenido un inicio destacado en las eliminatorias, se espera que obtenga los tres puntos frente a Luxemburgo, el último del grupo A. Alemania requiere una victoria urgente para no comprometer su clasificación al Mundial 2026. Si Die Mannschaft aspira a liderar el grupo, deberá rozar la perfección en los partidos restantes.

Alemania 4-0 Luxemburgo