Alemania vs Luxemburgo: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Alemania disputará la tercera jornada de las eliminatorias de la UEFA para el Mundial de 2026. Die Mannschaft ha puesto en riesgo su clasificación a la justa mundialista tras un arranque irregular en un grupo que comparte con Eslovaquia, Irlanda del Norte y Luxemburgo.
A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre el duelo entre Alemania y Luxemburgo: cómo y dónde ver, horario, probables alineaciones, noticias y pronóstico.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Alemania vs Luxemburgo?
Ciudad: Baden-Wurtemberg, Alemania
Fecha: 10 de octubre
Horario: 14:45 horas (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)
Estadio: PreZero Arena
¿Cómo se podrá ver el Alemania vs Luxemburgo en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming
Estados Unidos
-
VIX
México
Sky Sports
Sky+
España
-
UEFA TV
Últimos cinco partidos de Alemania
Rival
Fecha
Competición
Irlanda del Norte
3-1 V
Eliminatoria UEFA
Eslovaquia
2-0 D
Eliminatoria UEFA
Francia
0-2 D
Liga de Naciones UEFA Partido por tercer lugar
Portugal
1-2 D
Liga de Naciones UEFA - Semifinal
Italia
3-3
Liga de Naciones UEFA - Cuartos de Final- Vuelta
Últimos cinco partidos de Luxemburgo
Rival
Fecha
Competición
Eslovaquia
0-1 D
Eliminatoria UEFA
Irlanda del Norte
1-3 D
Eliminatoria UEFA
Irlanda
0-0
Amistoso
Eslovenia
0-1 D
Amistoso
Suiza
3-1 D
Amistoso
Últimas noticias de Alemania
La principal baja de Alemania para la tercera jornada de las eliminatorias mundialistas de la UEFA es la de Antonio Rüdiger. El central del Real Madrid se lesionó en un entrenamiento el 12 de septiembre y no fue considerado para esta convocatoria. Su lugar fue tomado por Nathaniel Brown, futbolista que milita en el Eintracht Frankfurt y que recibe su primer llamado a la selección absoluta tras jugar el la Eurocopa sub-21.
Los jugadores que volvieron a ser considerados en la convocatoria son: Jonathan Burkardt, Aleksandar Pavlovic, Nico Schlotterbeck, Felix Nmecha y Ridle Baku.
Posibles alineaciones
Alemania
Portero: O. Baumann
Defensas: W. Anton, R. Koch, J. Tah
Centrocampistas: J. Leweling, J. Kimmich, L. Goretzka, D. Raum
Delanteros: S. Gnabry, F. Wirtz, N. Wolfemade
Luxemburgo
Portero. A. Moris
Defensas: L. Jans, E. Mahmutovic, D. Carlson, F. Bohnert
Centrocampistas: M. Olesen, L. Barreiro, J. de Sousa
Delanteros: D. Sinani, E. Muratovic, A. Dardari
Pronóstico SI
Aunque el equipo dirigido por Julian Nagelsmann no ha tenido un inicio destacado en las eliminatorias, se espera que obtenga los tres puntos frente a Luxemburgo, el último del grupo A. Alemania requiere una victoria urgente para no comprometer su clasificación al Mundial 2026. Si Die Mannschaft aspira a liderar el grupo, deberá rozar la perfección en los partidos restantes.
Alemania 4-0 Luxemburgo
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.