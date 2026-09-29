Alemania vs Serbia: previa, predicciones y alineaciones

El comienzo del ciclo de Jurgen Klopp al mando de la selección de Alemania no fue el esperado, para nada. Los germanos debutaron en la UEFA Nations League contra Países Bajos en un partido que ganaban 1-0 hasta el empate neerlandés sobre el final. Después, el domingo, cayeron por la mínima ante Grecia.

Este jueves tendrán su tercer desafío y será contra Serbia, que viene de dos derrotas en el campeonato y acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar. Alemania va a buscar aprovechar el mal momento de su rival para conseguir su primer triunfo en el torneo. Otra caída podría complicar seriamente sus aspiraciones en el Grupo A2.

A continuación, todo lo que tenes que saber para el partido de este jueves de la Nations League.

Pronóstico SI Fútbol

Klopp todavía no le encontró la vuelta al plantel alemán y Serbia podría ser un buen rival para ganar confianza. Los germanos necesitan puntos y juegan en casa, sumado a eso, enfrente van a tener a una selección que todavía no sumó en esta Nations League. Puede costar abrir el partido, pero todo apunta a que esta vez se quedarán con tres unidades.

Alemania 2-1 Suecia

¿A qué hora se juega Alemania vs Suecia?

Ciudad: Múnich, Alemania

Estadio: Allianz Arena

Fecha: jueves 1 de octubre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre Alemania y Suecia

Alemania: 0

0 Empates : 1

: 1 Grecia: 0

Último partido entre ambos: 20/3/2019 - Alemania 1-1 Serbia - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

Alemania Serbia Alemania 0-1 Grecia 27/9/2026 Serbia 1-2 Países Bajos 27/7/2026 Países Bajos 1-1 Alemania 24/9/2026 Serbia 1-2 Grecia 24/9/2026 Alemania (3) 1-1 (4) Paraguay 29/6/2026 México 5-1 Serbia 4/6/2026 Ecuador 2-1 Alemania 25/6/2026 Cabo Verde 3-0 31/5/2026 Alemania 2-1 Costa de Marfil 20/6/2026 Serbia 2-1 Arabia Saudita 31/3/2026

¿Cómo ver Alemania vs Suecia por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Alemania

Jurgen Klopp, Alemania | Sebastian Widmann - GES Sportfoto/GettyImages

La derrota 1-0 ante Grecia dejó a los alemanes con un punto después de dos partidos y todavía sin victorias desde la llegada de Klopp. Dimitrios Kourbelis convirtió a los 74 minutos el gol que le dio a los griegos su primer triunfo contra Alemania en su historia y, como si no fuera poco, de visitantes. Los locales habían tenido el 77% de posesión durante la primera parte, pero les costó generar oportunidades de gol.

Klopp hizo cinco modificaciones respecto del empate 1-1 contra Países Bajos y asumió la responsabilidad por la actuación. "Es parte del proceso, absolutamente. La formación, los jugadores, la cantidad de cambios, me hago cargo del 100%", admitió el DT. También anticipó que seguirá probando variantes durante esta ventana internacional para encontrar las mejores combinaciones dentro del plantel.

Alemania no podrá contar ni con Jamal Musiala ni con Kai Havertz. El del Bayern Múnich sufrió un desgarro en el muslo derecho durante el calentamiento previo al encuentro con los neerlandeses, y el del Arsenal padeció una lesión muscular durante ese mismo partido. Los dos abandonaron la concentración y Florian Wirtz y Jonathan Burkardt fueron incorporados antes de lo previsto.

Klopp considera que su equipo todavía necesita tiempo para asimilar su propuesta. "Tenemos que estar convencidos sobre lo que hacemos, y a partir de ahí las cosas se van a poner mejores. Podemos sacar mucho de este partido, lo vamos a hacer y vamos a trabajar en ello", afirmó luego de la caída el domingo. ¿La tercera será la vencida?

Posible alineación de Alemania contra Serbia (4-2-3-1): Noah Atubolu; Waldemar Anton, Malick Thiaw, Nico Schlotterbeck, David Raum; Aleksandar Pavlovic, Vitaly Janelt; Serge Gnabry, Florian Wirtz, Lennart Karl; Jonathan Burkardt

Últimas noticias de Serbia

Veljko Paunovic, Serbia | PEDJA MILOSAVLJEVIC/GettyImages

Serbia directamente no consiguió puntos en las primeras dos fechas. En su estreno comenzó ganando contra Grecia gracias al gol de Andrija Zivkovic, que venía de una asistencia de Dusan Tadic, quien regresaba a la convocatoria. Christos Tzolis igualó a los 76 minutos y Anastasios Douvikas convirtió de cabeza sobre el final para darle a los griegos el triunfo 2-1.

La segunda presentación terminó con otra derrota por 2-1, esta vez contra Países Bajos en Belgrado. Los dirigidos por Veljko Paunovic llegarán a Múnich con una racha de ocho años sin ganar un partido de la Nations.

Posible alineación de Serbia contra Alemania (4-4-2): V. Milinkovic-Savic; Simic, Pavlovic, Erakovic, Kostic; Zivkovic, Maksimovic, S. Milinkovic-Savic, Lukic; Jovic, Tadic.

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