El Futbol Club Barcelona tiene la mira puesta en el cierre de la fase de liga de la UEFA Champions League, partido en el que se medirá al Copenhague este miércoles 28 de enero, pero no pierde de vista que no tendrá a dos hombres de alta importancia en su oncena titular.

Las últimas semanas han estado llenas de altas y bajas para la escuadra blaugrana, primero salieron campeones de la Supercopa y ahora parece que los temas físicos comienzan a hacer estragos en el equipo que hoy dirige Hansi Flick y que tan solo en este 2026 ya tiene seis partidos disputados a cuestas, incluído un viaje a Arabia Saudí para la final contra el Real Madrid.

En cuanto a lo físico nos centramos en Pedri, quien vivió un trago amargo contra el Slavia Praga ya que al minuto 61 del encuentro salió de cambio y unos días más tarde se confirmó que tenía una lesión que lo alejaría de las canchas. A esto se le suma Frenkie de Jong, quien en el mismo encuentro vio una tarjeta amarilla que también le impedirá ser elegible contra los daneses.

❗ 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼



▶ Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que Pedri sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido contra el Slavia de Praga. El tiempo de recuperación será de un mes pic.twitter.com/8cDX1pGarr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 22, 2026

¿Cuánto tiempo estará fuera Pedri por lesión?

Sin lugar a dudas una de las bajas más importantes para los blaugranas es la de Pedri, quien sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha tras el encuentro disputado contra el Slavia Praga, razón por la que tendrá que estar fuera de las cancha y no disputará el cierre de fase de liga.

Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que el jugador del primer equipo Pedro González “Pedri” sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido de ayer contra el Slavia de Praga Comunicado Oficial FC Barcelona

Acorde a los comunicados emitidos por la escuadra culé, el mediocampista español estará por lo menos un mes fuera de actividad, por lo que podría ser elegible para la Jornada 25 de LaLiga contra el Levante o para el playoff de la UCL en caso de no meterse entre los primeros ocho de la clasificación.

¿Por que no jugará Frenkie de Jong contra el Copenhague en la Champions League?

En las últimas semanas Frenkie de Jong ha estado en el ojo del huracán. Primero al ser expulsado por una falta sobre Kylian Mbappé en la final de la Supercopa de España, posteriormente al despotricar contra Gil Manzano en el partido frente a la Real Sociedad y ahora por no poder ser tomado en cuenta por Hansi para el cierre de la fase de liga de la Champions.

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

El neerlandés cometió una falta absurda en propio campo, podríamos decir que casi hasta planeada, contra Chris Kavanagh, misma que le valió ser amonestado y esto provocará que no esté disponible por acumulación de tarjetas. Una más la obtuvo en el duelo contra el París Saint Germain y la primera contra el Newcastle en la Jornada 1 de este certamen.

Fermín López, Gerard Martín y Marc Casadó son otros jugadores que continúan al límite de sanción en la Champions League, por lo que una tarjeta amarilla frente a los daneses les impediría disputar el primer encuentro del playoff o de los octavos de final, cualquiera que sea el caso.