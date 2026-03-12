Alerta en el FC Barcelona por la ausencia de Lamine Yamal en el entrenamiento

El entrenamiento matutino de FC Barcelona dejó una pequeña señal de alerta. El delantero Lamine Yamal no participó de la primera sesión posterior al compromiso europeo frente a Newcastle United debido a un cuadro de malestar general. Aun así, desde el cuerpo técnico transmiten tranquilidad y no consideran que su presencia en el próximo partido esté comprometida.

El juvenil, una de las grandes revelaciones del conjunto azulgrana en la temporada, fue protagonista en el último encuentro internacional. En ese partido convirtió un penal decisivo que permitió rescatar un empate en territorio inglés, confirmando nuevamente su peso dentro del equipo pese a su corta edad.

🚨🎖| 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Lamine Yamal is NOT training with the group this morning due to discomfort. He is expected to return to training tomorrow ahead of Sevilla. [@monfortcarlos] #fcblive pic.twitter.com/eb0wIOAvOM — BarçaTimes (@BarcaTimes) March 12, 2026

Un descanso preventivo tras el esfuerzo europeo

La ausencia de Yamal en el entrenamiento responde principalmente a una medida de precaución. El cuerpo médico optó por evitar riesgos y permitir que el jugador se recupere del malestar antes de reincorporarse con normalidad a los trabajos colectivos.

En el club confían en que el extremo estará disponible para el duelo del domingo ante Sevilla FC, un encuentro importante para sostener el ritmo competitivo en LaLiga. El partido se disputará en el Spotify Camp Nou, donde el equipo busca mantenerse firme ante su público.

Mientras algunos titulares trabajaban de forma diferenciada, el entrenador Hansi Flick completó la práctica con varios futbolistas del filial. Entre ellos estuvieron Eder Aller, Tommy Marqués y Álvaro Cortés, quienes participaron de la sesión con el primer equipo.

Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | NurPhoto/GettyImages

Además, también estuvo presente Xavi Espart, joven que recientemente debutó con el plantel principal en el partido disputado en Inglaterra. Su actuación dejó una buena impresión en el cuerpo técnico, que valora su proyección y la posibilidad de seguir integrándolo en futuras convocatorias.

Con el calendario apretado y varios compromisos por delante, el Barcelona continúa administrando cargas y recuperaciones. En ese contexto, el estado de Yamal se sigue de cerca, aunque todo indica que el talentoso atacante estará listo para volver a escena en el próximo desafío liguero.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP