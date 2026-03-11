¡Alerta en el Real Madrid! Los jugadores apercibidos que podrían perderse la vuelta de Champions contra el City

El cruce entre el Real Madrid y el Manchester City por los octavos de final de la UEFA Champions League llega cargado de tensión para el conjunto español. Más allá de las ausencias por lesión, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa deberá cuidar a varios futbolistas clave que están al borde de la suspensión. Una tarjeta amarilla en el partido de este miércoles podría dejarlos fuera del encuentro de vuelta en Inglaterra.

El panorama obliga al Madrid a gestionar el partido con inteligencia, ya que cualquier sanción podría condicionar seriamente la eliminatoria frente al vigente gigante del fútbol europeo.

Jugadores del Real Madrid que se perderán el partido de vuelta contra el Manchester City en la UEFA Champions League si reciben una tarjeta amarilla el miércoles:



• Vinicius Jr

• Aurelian Tchouameni

• Dean Huijsen

• Álvaro Carreras

• Bellingham y Rodrygo (lesionados) pic.twitter.com/h3wPaT8UpC — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) March 11, 2026

Un Madrid condicionado también por lesiones

El equipo merengue llega con una enfermería cargada en todas las líneas. En defensa, el conjunto blanco no podrá contar con Éder Militão ni con David Alaba, dos piezas fundamentales en la última línea. A ellos se suma la baja del lateral Álvaro Carreras, aunque existe la esperanza de que pueda recuperarse a tiempo para el duelo de vuelta. Dani Ceballos sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha y su recuperación se extendería hasta mediados de abril, lo que lo deja fuera de la serie ante el City.

Las ausencias más preocupantes aparecen en el ataque y en la generación de juego. Kylian Mbappé y Jude Bellingham arrastran problemas físicos y el cuerpo técnico confía en que al menos puedan estar disponibles para el partido de vuelta en el Etihad Stadium. Por su parte, Rodrygo permanecerá fuera durante un largo período, convirtiéndose en una baja sensible para el resto de la temporada.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Éder Militão Rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda Descartado







01/04/2026



David Alaba Pantorrilla Descartado Sin estimación Álvaro Carreras Gemelo Descartado 16/3/2026 Dani Ceballos Rotura en el sóleo de la pierna derecha Descartado 13/04/26 Kylian Mbappé Molestias en la rodilla izquierda Descartado 21/03/26 Jude Bellingham Lesión en el músculo semitendinoso Descartado Sin estimación Rodrygo Rotura del ligamento de la rodilla Descartado 6 o 7 meses

Los jugadores que deben evitar la amarilla

Además de las lesiones, el Madrid tiene otro problema en el horizonte: tres futbolistas clave están apercibidos de sanción. Si reciben una tarjeta amarilla en este encuentro, quedarán automáticamente suspendidos para el partido decisivo en Manchester.

Uno de ellos es Dean Huijsen, quien regresó recientemente de una lesión. El defensor podría volver a la titularidad, pero deberá jugar con cuidado para no ver su tercera amarilla en esta edición del torneo.

En el mediocampo, el francés Aurélien Tchouaméni también está al límite. Su rendimiento ha sido fundamental para sostener el equilibrio del equipo en una etapa complicada de la temporada.

RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

El caso más delicado es el de Vinícius Jr.. El brasileño suele marcar diferencias frente a equipos ingleses en Champions y es una de las principales armas ofensivas del Madrid. Una amonestación lo dejaría fuera de la revancha, lo que representaría un golpe muy duro para las aspiraciones del club.

Con un plantel golpeado y varios jugadores caminando por la cornisa disciplinaria, el Real Madrid afronta un desafío doble: competir ante el Manchester City y, al mismo tiempo, evitar que la lista de ausencias siga creciendo

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP