El Barcelona ya tiene entre ceja y ceja a uno de los nombres que más le atraen para reforzar su defensa de cara al próximo mercado de pases. Alessandro Bastoni aparece hoy como el gran apuntado por la dirección deportiva azulgrana, con Deco al frente de una idea que lo ubica como prioridad para fortalecer una zona que viene dejando dudas desde hace tiempo.

La información que circula en torno al italiano va en una misma dirección. El central del Inter de Milán es el favorito dentro de la planificación deportiva del Barça y su posible llegada está atada, en gran medida, a lo que ocurra luego de las próximas elecciones del club. Recién entonces podría activarse una ofensiva formal por un futbolista que reúne varias de las condiciones que Hansi Flick valora para su estructura defensiva.

Bastoni encaja en ese perfil de zaguero moderno que tanto se busca en la élite. Zurdo, con buena salida desde el fondo, claridad para iniciar jugadas y lectura táctica, el italiano se consolidó como un futbolista muy valioso en el Inter y también en la selección de su país. A eso se le suma un físico imponente, con 1,90 metros de altura, útil para competir en el juego aéreo.

☎️Deco quiere a Bastoni; sería su principal objetivo si ganan las elecciones.



Bastoni es consciente del interés del Barça y no ha descartado un traspaso; aún no ha aceptado unirse al conjunto azulgrana, pero la perspectiva le resulta muy atractiva.



[Vía @MatteMoretto ] pic.twitter.com/VyrjhYtjuq — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) March 13, 2026

En Barcelona entienden que ese tipo de central podría darle un salto de calidad a la última línea. Tiene condiciones con la pelota, tiene experiencia y tiene una madurez futbolística que ya está probada. Su llegada sería una apuesta fuerte para ordenar la zaga a mediano y largo plazo.

Claro que la operación no sería simple. El Inter está dispuesto a escuchar propuestas recién por cifras superiores a los 70 millones de euros, lo que representa una base alta para un club que sigue obligado a moverse con cuidado en lo económico. Bastoni tiene contrato hasta 2028 y eso también fortalece la postura del conjunto italiano a la hora de negociar. En el Barça consideran que ese valor inicial puede discutirse a través de distintas fórmulas, incluso con la posibilidad de incluir jugadores en la operación si hiciera falta.

Del lado del futbolista, las señales son alentadoras para el club catalán. Bastoni conoce el interés del Barça, no le cerró la puerta a esa chance y, según lo contado por el periodista Matteo Moretto, la idea lo seduce. Aun así, no hubo un compromiso definitivo, lógico tratándose de una decisión de enorme peso en su carrera. También sigue abierta la opción de una renovación con el Inter, así que su futuro todavía no está resuelto.

¿Sería un buen fichaje para el Barcelona de Flick? Por características, sí. Bastoni tiene técnica y experiencia internacional en un puesto donde el equipo necesita seguridad. El gran problema pasa por el costo de una negociación que promete ser larga y exigente. Hoy, el deseo existe. Falta ver si el Barça podrá convertirlo en una posibilidad.