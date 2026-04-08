Alexander-Arnold queda en el centro de las críticas tras la derrota del Real Madrid ante el Bayern

El Real Madrid volvió a quedar expuesto en defensa, un problema que empieza a ser recurrente en los partidos de máxima exigencia, tras caer por 1-2 frente al Bayern Munich en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

El conjunto alemán logró dar el primer golpe para abrir la serie y llegó a imponerse por 2-0, aprovechando los desajustes en la línea del fondo merengue. Sobre el cierre, Kylian Mbappé descontó y dejó el cruce abierto de cara a la revancha en Múnich, donde el equipo de Álvaro Arbeloa buscará revertir la historia.

🚨✨ Trent Alexander-Arnold: “Anything can happen, when it's Real Madrid in the Champions League”. pic.twitter.com/bomprNzRjj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 8, 2026

Keane apunta contra Alexander-Arnold

Luego del encuentro, una de las voces más contundentes fue la del exfutbolista Roy Keane, quien en su rol de analista no dudó en señalar a Trent Alexander-Arnold como uno de los principales responsables del resultado.

“Estoy harto. Es la misma historia en cada partido importante”, señaló, visiblemente molesto. Si bien reconoció su incidencia ofensiva, incluida la asistencia para Mbappé, puso el foco en sus deficiencias defensivas.

Para Keane, el problema no es nuevo: “Se habla mucho de su calidad con la pelota, pero esto es la Champions. No puedes desconectarte así”. La jugada que derivó en el gol de Luis Díaz, y la facilidad con la que el colombiano superó la marca, fue el detonante de su análisis. "Sigue defendiendo como si nunca hubiera jugado de lateral derecho en su vida. Los partidos importantes exigen grandes defensores y ahora mismo, él está muy lejos de serlo”, sentenció Keane.

Real Madrid v Bayern Munchen - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Desde su punto de vista, Alexander-Arnold sigue sin consolidarse como un defensor confiable en escenarios internacionales. El lateral inglés ofrece soluciones en ataque, pero deja espacios en el retroceso, algo que los equipos de renombre no perdonan.

Más allá del resultado desfavorable para aterrizar en Alemania, el Madrid se aferra a su jerarquía y a la mínima diferencia en el marcador. El gol de Mbappé mantiene con vida la esperanza en la eliminatoria y alimenta la ilusión de una remontada. Sin embargo, si pretende avanzar de ronda, Arbeloa deberá corregir con urgencia los errores defensivos de su defensa.

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