¿Alexander Isak estará disponible con el Liverpool ante el Manchester City?

El seleccionador de Suecia, Graham Potter, incluyó en su convocatoria a Alexander Isak para la doble fecha de Eliminatorias Mundialistas, del 15 al 18 de noviembre. Una paradoja tomando en cuenta que el ex goleador de la Real Sociedad y el Newcastle se ha perdido los últimos cuatro compromisos del Liverpool debido a una lesión en la ingle.

Claro está, dicha noticia puede traer un significado de alivio para el conjunto red, que este domingo visita al Manchester City, su gran rival de los últimos tiempos, en el partido de la jornada en la Premier League, aunado a ser un duelo entre el segundo contra el tercero en la clasificación general.

Pues el recién nombrado entrenador del equipo nacional sueco confirmó a Fotbollskanalen que Isak estará “disponible” para los citados partidos frente a Suiza y Eslovenia, aunque reconoció que el artillero en cuestión aún no se encuentra en plena forma. “Veremos este fin de semana. Ojalá pueda jugar contra el Manchester City y estar con nosotros luego", comentó Potter.

How will Alexander Isak fit into the Liverpool side when he's back fit? 🤔 pic.twitter.com/KM504d879Q — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 3, 2025

Por su parte, el estratega del Liverpool, Arne Slot ,había asegurado a comienzos de semana que el atacante de 26 años “definitivamente no sería titular" versus el City, ya que no había participado en los entrenamientos previos al duelo de Champions League ante el Real Madrid. No obstante, es factible que el neerlandés lo convoque para el banquillo, como suplente del punta francés Hugo Ekitiké, quien atraviesa un gran estado de forma.

Isak, quien no acciona desde el 22 de octubre contra el Eintracht Frankfurt, válido por la tercera fecha de la Champions, totaliza apenas un gol y una asistencia en ocho desafíos entre todas las competiciones con el club de Anfield, quien lo convirtió en el fichaje más caro de su historia en septiembre pasado, previo pago de 145 millones de euros al Newcastle.

Por otro lado, la visita de los Reds al Etihad promete ser una nueva batalla táctica entre Slot y Pep Guardiola, a quien el preparador tulipán considera una referencia. Asimismo, los campeones reinantes de Inglaterra lucen obligados a sumar tres puntos en el duro campo del City para no despegarse definitivamente del líder, Arsenal.

