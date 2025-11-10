La familia Mac Allister vuelve a ser noticia en el fútbol argentino. Esta vez, el protagonista es Kevin Mac Allister, defensor del Royale Union Saint-Gilloise de la Primera División de Bélgica, quien fue citado por Lionel Scaloni para el amistoso que la Selección Argentina disputará frente a Angola.



La convocatoria no solo representa un reconocimiento a su destacada temporada, sino que también reaviva la curiosidad sobre su vínculo con Alexis Mac Allister, campeón del mundo en Qatar 2022 y figura del Liverpool.

¿Alexis Mac Allister y Kevin Mac Allister son familiares?

La respuesta es sencilla, aunque su historia familiar tiene matices interesantes: Kevin y Alexis son hermanos. Ambos son hijos de Carlos “Colo” Mac Allister, exfutbolista de Boca Juniors y la selección argentina, quien además fue secretario de Deportes de la Nación. Los tres integran una auténtica dinastía futbolera que tiene su raíz en Santa Rosa, La Pampa, donde se criaron y comenzaron a forjar su vínculo con la pelota desde chicos.

Liverpool FC v R. Union Saint-Gilloise: Group E - UEFA Europa League 2023/24 | Alex Livesey/GettyImages

Kevin, el mayor de los hermanos, nació en 1997 y debutó en Argentinos Juniors en 2016. Su carrera se desarrolló principalmente en el club de La Paternal, aunque tuvo un breve paso por Boca Juniors, donde compartió vestuario con su padre en calidad de coordinador. Con el tiempo, se consolidó como un defensor sólido, de buena proyección y con una madurez futbolística que lo llevó a ser uno de los pilares del equipo dirigido por Pablo Guede.

Alexis, por su parte, nacido en 1998, tomó otro rumbo. Su talento creativo lo llevó rápidamente al Brighton inglés, donde deslumbró con su calidad y visión de juego. Luego, tras conquistar la Copa del Mundo con Argentina en 2022, dio el salto al Liverpool, donde se transformó en uno de los jugadores más consistentes de la Premier League.

La convocatoria de Kevin a la Selección genera una carga emocional especial. No solo porque significa un reconocimiento individual, sino porque marca un nuevo capítulo en la historia de los Mac Allister con la camiseta celeste y blanca. Si bien Alexis es hoy un referente del equipo de Scaloni, Kevin tendrá la oportunidad de demostrar que el apellido es sinónimo de compromiso, técnica y pasión por el fútbol.

La familia, que también incluye a otro hermano futbolista, Francis, puede celebrar una vez más su lugar en la elite del deporte argentino. De La Pampa al mundo, los Mac Allister siguen escribiendo su legado.