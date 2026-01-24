Alianza Lima vs Inter Miami: previa, predicciones y alineaciones

Los actuales campeones de la MLS Cup 2025 disputarán tres partidos en Sudamérica, visitando Perú, Colombia y Ecuador para dar inicio a la pretemporada rumbo a la Temporada 2026 de la Major League Soccer.

Inter Miami arrancará su gira de pretemporada visitando Lima, Perú, por segunda ocasión consecutiva, esta vez para un enfrentamiento contra Alianza Lima, se espera que Messi sea titular o participe, ya que es el principal atractivo del evento.

¿A qué hora se juega el Alianza Lima vs Inter Miami?

Ciudad : Lima, Perú

: Lima, Perú Estadio : Estadio Alejandro Villanueva

: Estadio Alejandro Villanueva Fecha : sábado 24 de enero

: sábado 24 de enero Hora: 17:00 EE.UU. (Este), 16:00 MX, 23:00 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre el Alianza Lima y el Inter Miami (últimos cinco partidos)

No hay historial de enfrentamientos

Últimos 5 partidos

Alianza Lima Inter Miami Colo-Colo 3-2 Alianza Lima 01/18/26 Inter Miami 3-1 Vancouver 06/12/25 Unión 2-1 Alianza Lima 01/14/26 Inter Miami 5-1 NYCFC 29/11/25 Independiente 2-1 Aiianza Lima 01/10/26 Cincinnati 0-4 Inter Miami 23/11/25 Alianza Lima 3-3 Sporting Cristal 06/12/25 Inter Miami 4-0 Nashville 08/11/25 Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima 02/12/25 Nashville 2-1 Inter Miami 01/11/25

¿Cómo ver el Alianza Lima vs Inter Miami por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos OneFootball México OneFootball España OneFootball

Últimas noticias de Aliana Lima

SEPARADOS DE ALIANZA LIMA INDEFINIDAMENTE



Mediante comunicado, el cuadro de La Victoria anunció que Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña han sido desafectados mientras se realizan las investigaciones por la denuncia que se pudo conocer desde Argentina.



Además, informan… pic.twitter.com/SipWBruaMj — ESPN Perú (@ESPNPeru) January 22, 2026

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, todos ellos internacionales con la selección peruana, fueron apartados del plantel limeño a dos días del ensayo en la capital del país.

El trío de veteranos está acusado de abusar sexualmente de una joven argentina de 22 años el 18 de enero en un hotel de Montevideo, donde su equipo desarrollaba su pretemporada.

Posible alineación de Alianza Lima (4-3-3): Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Cristian Carbajal; Pedro Aquino, Jesús Castillo, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Últimas noticias de Inter Miami

Última preparación antes de Perú 🇵🇪 pic.twitter.com/95DkNwnd6j — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 23, 2026

En las últimas horas, el conjunto rosado ha hecho más movimientos en el mercado. Anunció que ha fichado al portero Luis Barraza como agente libre con un contrato hasta junio de 2027, con una opción de extensión hasta junio de 2028.

Así mismo, anunció anunció el fichaje permanente del portero Rocco Ríos Novo, procedente del Club Atlético Lanús de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Ríos Novo firma un contrato que se extenderá hasta la temporada 2028-29, con opción a prórroga hasta la 2029-30.

También, anunció la cesión del defensa Tomás Avilés al CF Montreal de la Major League Soccer hasta el final de la temporada 2026. Montreal también tendrá una opción de adquisición del defensa tras la cesión.

Posible alineación de Inter Miami (4-3-3): Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maxi Falcón, Noah Allen, Sergio Reguilón; Rodrigo de Paul, Yannick Bright, David Ayala; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti.

Pronóstico SI Fútbol

Será el primer partido de pretemporada del conjunto norteamericano y se podría esperar un empate o triunfo por la mínima dependiendo de la formación que decida mandar Javier Mascherano, independientemente de la alineación al ser el comienzo de la pretemporada se espera un inicio lento, añadiendo además los problemas extra cancha de Alianza Lima con tres de sus jugadores acusados de abuso sexual.

Alianza Lima 0-1 Inter Miami.