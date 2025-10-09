La posible alineación titular de Alemania para enfrentarse a Luxemburgo

La selección alemana enfrentará a Luxemburgo este viernes 10 de octubre en un partido de la fase de grupos de las eliminatorias de la UEFA para el Mundial de 2026. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann se encuentra en la tercera posición de su grupo, junto a Eslovaquia e Irlanda del Norte, y necesita urgentemente una victoria para no quedar rezagado en la clasificación.

Die Mannschaft se medirá a Luxemburgo, el equipo más débil del grupo, que acumula dos derrotas consecutivas.

A continuación, te presentamos la alineación inicial de Alemania para este crucial encuentro de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de 2026.

La posible alineación de Alemania vs Luxemburgo

Portero: Oliver Baumann: El jugador del Hoffenheim buscará dejar una marca memorable mientras reemplaza a Marc Ter Stegen para quedarse con la titularidad.

Defensa central: Jonathan Tah: Ante la ausencia de Antonio Rüdiger, el defensor del Bayern Múnich intentará consolidarse como líder en la zaga con su solidez y jerarquía.

Defensa central: Waldemar Anton: El jugador del Borussia Dortmund lleva apenas nueve partidos jugando para la selección alemana, pero es del gusto de Nagelsmann. Aportará orden y buena salida desde el fondo en busca de afianzarse en la selección.

Defensa central: Robin Koch: El zaguero y capitán del Eintracht Frankfurt buscará seguir acumulando minutos con Die Mannschaft. Se distingue por su juego aéreo y fortaleza.

Medio derecho: Jamie Leweling: El joven del Union Berlín tratará de aprovechar su velocidad por la banda para generar peligro constante en el ataque. En tres partidos con la selección suma un gol.

Medio izquierdo: David Raum: El lateral del RB Leipzig buscará desequilibrar con sus proyecciones ofensivas y centros precisos desde la izquierda.

Mediocampista central: Joshua Kimmich: El capitán del mediocampo será el encargado de marcar el ritmo del juego y aportar equilibrio entre defensa y ataque.

Germany v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Mediocampista central: Leon Goretzka: El mediocampista del Bayern intentará imponer su físico y llegada al área para ser clave en la recuperación y el gol.

Delantero: Serge Gnabry: El atacante del Bayern Múnich querrá ser determinante con su desequilibrio y capacidad goleadora en el último tercio. En 53 partidos con Alemania, suma 23 anotaciones.

Delantero: Florian Wirtz: El atacante alemán no ha tenido un buen arranque en su aventura por el Liverpool. Wirtz es conocido por su creatividad y visión en el frente ofensivo. Se espera que recupere su mejor versión con su equipo nacional.

Florian Wirtz | Stuart Franklin/GettyImages

Delantero: Maximilian Meier: Todo apuntaba a que Nick Woltenmade sería el titular para este compromiso, pero el delantero de 23 años del Newcastle United tiene una infección viral. Su logar lo tomará Meier, con cinco partidos en Die Mannschaft.

Así se vería la formación de Alemania (3-4-2-1)

Portero: O. Baumann

Defensas: J. Tah, W. Anton, R. Koch

Media: J. Leweling, J. Kimmich, L. Goretzka, D. Raum

Delantera: S. Gnabry, F. Wirtz, M. Meier

Así se vería la formación de Luxemburgo (4-3-3)

Portero: A. Moris

Defensa: L. Jans, E. Mahmutovic, D. Carlson, F. Bohnert.

Media: L. Barreiro, M. Olesen, C. Martins

Delantera: A. Dardari, E. Muratovic, D. Sinani

Más noticias sobre fútbol internacional