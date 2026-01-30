La posible alineación titular del América para enfrentarse al Necaxa

El Club América buscará encontrar el rumbo en este Clausura 2026 de la Liga MX al recibir a los Rayos del Necaxa este sábado 31 de enero en el Estadio Ciudad de los Deportes, encuentro de suma importancia para los azulcremas que suman dos empates y un descalabro en lo que va del campeonato.

Además del nivel futbolístico y las lesiones, al momento por el que atraviesan los azulcremas se le suma la posible partida de algunos jugadores como Henry Martín o Víctor Dávila, es así que habrá que remar contra corriente y más cuando se tiene a cuestas una derrota de tres goles por dos en la última visita hidrocálida a Ciudad de México.

POR: Luis Ángel Malagón - No atraviesa su mejor momento, pero pareciera que no tiene competencia, además de que es vital para él sumar minutos si quiere estar en la Copa del Mundo, en donde todo apunta a que no será titular.

America v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

LD: Kevin Álvarez - Suma los 270 minutos del Clausura 2026 y es de esos jugadores que aunque el equipo ande mal, siempre luce. Contra el Pachuca fue mucho al frente y eso le valió re

DFC: Ramón Juárez - Ramoncito podría tomar el lugar de Israel Reyes quien presentó una lesión tras su participación con la selección mexicana. Se fue expulsado contra San Luis, pero se le perdonó la tarjeta y habrá que ver si Jardine le da la oportunidad.

DFC: Sebastián Cáceres - Los últimos dos partidos salió de cambio, uno por táctica y el otro por necesidad, pero siempre te cumple. Tiene mucha calidad en los pies y eso es vital cuando la pelota sale desde abajo.

LI: Cristian Borja - Habitualmente el colombiano es un jugador que pide la pelota para salir con ella jugando. Va al ataque y aunque solo ha tenido una oportunidad de gol, seguirá intentando para ayudar a la causa.

ED: Alexis Gutiérrez - El torneo pasado tuvo subidas y bajadas de nivel, todo apunta a que será titular por esa banda derecha lo que resta del torneo, a menos que algo extraordinario suceda.

Pachuca v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

MC: Rodrigo Dourado - Son apenas sus primeros minutos como azulcrema y parece que el proceso de adaptación ha sido un tanto lento, pero se espera que el brasileño despegue y mira que el América lo necesita.

MC: Jonathan dos Santos - Este hombre le aporta mucha experiencia al medio campo y aunque apenas ha disputado un juego, ante los movimientos provocados por lesiones, lo veríamos en el campo.

MCO: Álvaro Fidalgo - El 'Maguito' tiene que ser este futbolista que cargue con el equipo entero si es que quiere hacer cosas grandes. Están fuera Zendejas y Sánchez, así que minutos seguros tendrá.

EI: Allan Saint-Maximin - Si este torneo no logra despegar, le vendió espejitos al club. Ya tuvo minutos y no se ha visto todo su potencial. Con Zendejas lesionado, su momento será ahora o nunca.

America v Atletico San Luis - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

DC: Víctor Dávila - El chileno tendrá que aprovechar que Henry Martin apenas está recuperándose de su lesión y que la 'Pantera' Zúñiga no anda para ganar minutos y buscar hacer goles, de lo contrario el Ame estará en aprietos.

Así se vería la formación del América (4-5-1)

Portero : Luis Ángel Malagón

: Luis Ángel Malagón Defensas : Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja

: Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja Mediocampistas : Alexis Gutiérrez, Rodrigo Dourado, Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin

: Alexis Gutiérrez, Rodrigo Dourado, Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin Delantero: Víctor Dávila

Así se vería la formación del Necaxa (4-5-1)

Portero: Ezequiel Unsain

Ezequiel Unsain Defensas : Emilio Lara, Alexis Peña, Agustín Oliveros, Cristian Calderón

: Emilio Lara, Alexis Peña, Agustín Oliveros, Cristian Calderón Mediocampistas : Kevin Gutiérrez, Kevin Rosero, Danny Leyva, Lorenzo Favelli, Ricardo Montreal

: Kevin Gutiérrez, Kevin Rosero, Danny Leyva, Lorenzo Favelli, Ricardo Montreal Delanteros: Tomás Badaloni

