La posible alineación titular de Argentina para enfrentarse a Angola

La fecha FIFA de noviembre trae un amistoso internacional inédito entre la selección de Argentina y la selección de Angola. El partido, programado para este viernes 14 de noviembre, servirá para que ambos equipos cierren su actividad del 2025.

La Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, llega en un momento inmejorable tras una ventana de octubre perfecta, donde goleó 6-0 a República Dominicana y venció 1-0 a Venezuela.

Por su parte, el conjunto africano vive la cara opuesta: viene de empatar 0-0 con Camerún, resultado que confirmó su eliminación de la próxima Copa del Mundo, por lo que buscará cerrar el año con una actuación honorable ante los campeones del mundo y en casa.

FBL-ARG-TRAINING-FRIENDLY | JOSE JORDAN/GettyImages

La posible alineación de Argentina vs Angola: jugador por jugador

POR: Gerónimo Rulli - Ante la ausencia de Emi Martínez en esta convocatoria, el arquero del Olympique de Marsella tomará la titularidad. Su seguridad y buen juego de pies son garantía.

LD: Nahuel Molina - El lateral del Atlético de Madrid es el dueño de la banda derecha. Su incansable recorrido y proyección ofensiva son fundamentales en el esquema de Scaloni.

DFC: Cuti Romero - El pilar de la defensa. El central del Tottenham aporta agresividad, anticipación y una salida limpia de balón desde el fondo.

DFC: Nicolás Otamendi - El líder y veterano de la zaga. Su jerarquía, experiencia y fortaleza en el juego aéreo son claves para comandar la última línea.

LI: Nicolás Tagliafico - El lateral del Lyon es pura entrega por la banda izquierda. Su solidez defensiva y su capacidad para sumarse al ataque le dan mucho equilibrio al equipo.

Puerto Rico v Argentina - International Friendly | Leonardo Fernandez/GettyImages

MC: Rodrigo De Paul - El motor del mediocampo. Es el socio de todos, encargado de la presión, la recuperación y la conexión entre la defensa y el ataque.

MC: Alexis Mac Allister - Tomando el lugar del pivote, el jugador del Liverpool será el ancla del equipo. Su inteligencia táctica y precisión en el pase marcarán el ritmo del partido.

MD: Giovani Lo Celso - Un jugador de la total confianza del técnico. Partiendo desde la derecha, su visión de juego y habilidad para filtrar pases serán claves para romper la defensa rival.

MI: Thiago Almada - Jugando por la izquierda, el campeón del mundo aportará dinamismo, regate y una gran pegada de media distancia.

DC: Lionel Messi - El capitán y la leyenda. Con libertad para moverse por todo el frente de ataque, es el encargado de la magia, la creación y la definición.

DC: Lautaro Martínez - Tras la lesión de la 'Araña', Lautaro es el complemento ideal para Messi. Su incansable presión, sus desmarques y su olfato goleador lo convierten en una amenaza constante.

Puerto Rico v Argentina - International Friendly | Megan Briggs/GettyImages

Así se vería la formación de Argentina (4-4-2)

Portero : Gerónimo Rulli

: Gerónimo Rulli Defensas : Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico

: Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico Mediocampistas : Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada

: Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez

Así se vería la formación de Angola (4-3-3)

El conjunto angoleño, basándose en la convocatoria oficial, probablemente saldrá con sus mejores hombres "europeos" para competir, liderados por su capitán Neblú en el arco.

Portero : Neblú

: Neblú Defensas : Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Núrio Fortuna

: Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Núrio Fortuna Mediocampistas : Fredy, Show, Maestro

: Fredy, Show, Maestro Delanteros: Gelson Dala, Mbala Nzola, Randy Nteka

La Albiceleste parte como amplia favorita para cerrar su gira de noviembre con una victoria.

MÁS NOTICIAS SOBRE FUTBOL INTERNACIONAL