La posible alineación titular de Argentina para enfrentarse a Zambia

Luego de la victoria por 2 a 1 sobre Mauritania en el primero de los dos amistosos de esta fecha FIFA, la selección de Argentina se prepara para enfrentar a Zambia, nuevamente con la Bombonera como escenario.

Lionel Scaloni planea introducir algunos cambios en el once inicial, y entre ellos aparece el de Lionel Messi. El capitán estaría desde el inicio tras ocupar un lugar entre los suplentes en el último partido. Al mismo tiempo, jugadores que gozaron de pocos minutos el último viernes tendrán la posibilidad de mostrarse, buscando sumar puntos en la consideración del DT de cara al cierre de la lista para el Mundial.

A continuación, el posible once de la selección argentina.

FBL-FRIENDLY-ARG-TRAINING | LUIS ROBAYO/GettyImages

La posible alineación de Argentina vs Zambia: jugador por jugador

POR - Emiliano Martínez: el dueño absoluto del arco argentino volverá a estar desde el arranque buscando lograr su valla invicta N°41.

LD: Nahuel Molina - La lesión de Montiel le quita variantes a Scaloni en el sector derecho y el DT volvería a confiar en quien hoy por hoy cuenta con más chances para ocupar el puesto en el Mundial.

DFC: Cuti Romero - El pilar de la defensa. El central del Tottenham aporta agresividad, anticipación y una salida limpia de balón desde el fondo.

DFC: Marcos Senesi - El defensor del Bournemouth se ha consolidado como una seria opción en la zaga central y volvería a tener una chance con Otamendi entre algodones.

LI: Nicolás Tagliafico - El del Lyon volverá a estar desde el inicio luego de ausentarse ante Mauritania. Con él, la entrega y el orden defensivo están asegurados.

MCD: Giuliano Simeone - Polifuncional, se puede adaptar a cualquier puesto sobre la banda derecha, desde lateral hasta extremo. Aporta desborde y una ida y vuelta único en el plantel.

Argentina v Mauritania - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

MC: Alexis Mac Allister - El ancla del equipo, el jugador por el que pasa todo el fútbol de la Argentin. Inteligente para jugar con y sin el balon, marca el ritmo del equipo.

MC: Enzo Fernández - El volante del Chelsea atraviesa un gran momento personal y es una de la fijas en el once de Scaloni. Viene de marcar ante Mauritania, demostrando una vez más su capacidad para llegar al área rival.

MCI: Valenti Barco - El ex-Boca viene teniendo continuidad en su club, algo que no le fue fácil desde su llegada a Europa. Condiciones le sobran para estar en la selección y ante Zambia tendrá una gran oportunidad de mostrarlas.

DC: Lionel Messi - El símbolo y líder del campeón del mundo se despedirá dentro del campo de juego de la gente antes de ir por su sexta participación en una Copa del Mundo (aunque todavía no lo haya confirmado).

DC: Julián Álvarez - Con Lautaro lesionado, la Araña es hoy por hoy el 9 titular de la seleccionado. Un delantero incansable, cada día más completo y mejor jugador.

Así se vería la formación de Argentina (4-4-2)

Portero : Emiliano Martínez

: Emiliano Martínez Defensas : Nahuel Molina, Cuti Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico

: Nahuel Molina, Cuti Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico Mediocampistas : Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco

: Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez

Así se vería la formación de Zambia (4-2-3-1)

FBL-AFR-2025-CAN-ZMB-MAR-MATCH 25 | GABRIEL BOUYS/GettyImages

Portero : Mwanza

: Mwanza Defensas : Chiboni, Chilimina, Chanda, Sinkala

: Chiboni, Chilimina, Chanda, Sinkala Mediocampistas : Chisala, Chaiwa; Mulambia, Daka, Kangwanda

: Chisala, Chaiwa; Mulambia, Daka, Kangwanda Delanteros: Sakala

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