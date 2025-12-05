La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Aston Villa

La Premier League nos ofrece un duelo de alto voltaje en la Jornada 15. El Arsenal, líder de la competición con 33 puntos, visita Villa Park para medirse al Aston Villa de Unai Emery, que llega encendido tras seis victorias consecutivas y se ubica en el cuarto puesto.

Los Gunners vienen de una victoria trabajada ante el Brentford, donde la rotación de Arteta funcionó, pero dejó secuelas físicas importantes. Por su parte, los Villans protagonizaron una remontada épica ante el Brighton (4-3), demostrando una resiliencia formidable.

El choque de estilos y el morbo del reencuentro de Emery con el Arsenal añaden picante a un partido que podría apretar la cima de la tabla.

Arsenal v Brentford - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

La posible alineación del Arsenal vs Aston Villa

POR: David Raya - El guardameta español es indiscutible. Su seguridad y juego de pies son vitales para superar la presión que seguramente ejercerá el Villa en casa.

LD: Ben White - Regresa al lateral derecho para aportar equilibrio defensivo. Su duelo con los extremos del Villa será clave para evitar centros al área.

DFC: Jurriën Timber - Ante las bajas en defensa, el neerlandés asume el rol de central por derecha. Su velocidad y capacidad de anticipación serán necesarias para frenar a Ollie Watkins.

DFC: Piero Hincapié - El ecuatoriano entra en el once para cubrir la baja de Mosquera (lesionado ante Brentford). Su perfil zurdo y agresividad en la marca son sus cartas de presentación.

LI: Riccardo Calafiori - El italiano se ha adueñado del carril izquierdo. Su físico le permite imponerse en duelos individuales y sumarse al ataque con potencia.

Arsenal v Brentford - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

MCD: Martín Zubimendi - El ancla del mediocampo. Ante la posible baja de Declan Rice (quien salió tocado del último partido), el español tendrá la responsabilidad de organizar y equilibrar al equipo.

MC: Myles Lewis-Skelly - La gran oportunidad para el joven talento. Su energía y dinamismo pueden ser el factor sorpresa en un mediocampo que necesita frescura.

MC: Martin Ødegaard - El capitán y cerebro. Todo el juego ofensivo pasa por sus botas; su visión para encontrar el último pase es la llave para abrir defensas cerradas.

ED: Bukayo Saka - La estrella del equipo. Tras descansar y marcar saliendo del banquillo, llega fresco para ser la principal amenaza ofensiva por la banda derecha.

EI: Gabriel Martinelli - Vértigo puro por la izquierda. Su velocidad y capacidad para encarar serán fundamentales para estirar a la defensa del Villa y generar espacios.

DC: Mikel Merino - Repite como 'falso 9' tras su buen desempeño y gol ante el Brentford. Su capacidad para ganar duelos aéreos y llegar desde segunda línea ofrece una variante táctica interesante.

Arsenal v Brentford - Premier League | Julian Finney/GettyImages

Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)

Portero : David Raya

: David Raya Defensas : Ben White, Jurriën Timber, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori

: Ben White, Jurriën Timber, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori Mediocampistas : Martín Zubimendi, Myles Lewis-Skelly, Martin Ødegaard

: Martín Zubimendi, Myles Lewis-Skelly, Martin Ødegaard Delanteros: Bukayo Saka, Mikel Merino, Gabriel Martinelli

Así se vería la formación del Aston Villa (4-2-3-1)

Unai Emery planteará un partido intenso, buscando explotar la velocidad de sus atacantes y la contundencia de Watkins, apoyado por un mediocampo físico.

Portero : Marco Bizot

: Marco Bizot Defensas: Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Ian Maatsen

Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Ian Maatsen Mediocampistas : Boubacar Kamara, Amadou Onana

: Boubacar Kamara, Amadou Onana Medios Ofensivos: John McGinn, Morgan Rogers, Evann Guessand

John McGinn, Morgan Rogers, Evann Guessand Delantero: Ollie Watkins

El Arsenal se juega el liderato en una plaza complicada, donde el cansancio y las lesiones podrían ser factores determinantes ante un rival directo.

