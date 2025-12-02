La posible alineación del Arsenal para enfrentarse al Brentford

El Arsenal no pudo ganarle al Chelsea jugando una hora con un futbolista más y preocupa a sus fans, que están más ilusionados que nunca con romper el maleficio y poder alzar el trofeo de campeón de la Premier League tras más de dos décadas.

Para su fortuna, saltarán rápidamente al campo de juego para intentar conseguir un triunfo que calme las aguas cuando reciban este miércoles al Brentford.

La posible alineación del Arsenal

POR: David Raya - El héroe bajo los tres palos. Su seguridad es una de las pocas certezas que tiene Arteta en este momento. Es con diferencia el portero menos goleado de la Premier, solo ha encajado tres goles.

LD: Jurriën Timber - El neerlandés se encuentra plenamente recuperado del corte que sufrió en la pierna y será quien ocupará la banda derecha, aportando solidez y salida limpia.

DFC: William Saliba - El mariscal solitario. Sin su socio Gabriel, el francés tendrá la inmensa responsabilidad de liderar la zaga y contener al ataque del Brentford.

DFC: Piero Hincapié - El internacional ecuatoriano llegó al Emirates en el último mercado de fichajes tras un histórico paso por el Bayer Leverkusen y continúa con la adaptación, teniendo cada vez más minutos.

LI: Riccardo Calafiori - El italiano se ha adaptado a la banda derecha, donde su solidez defensiva y su capacidad para cerrar espacios le han dado la titularidad en la zaga.

MCD: Martín Zubimendi - El equilibrio español. Su labor será fundamental para cortar los circuitos de pase del Brentford y proteger a la defensa Gunner.

MC: Declan Rice - El motor del equipo. Tendrá que multiplicar esfuerzos para cubrir terreno y aportar llegada desde segunda línea ante la falta de delanteros.

ED: Bukayo Saka - El capitán en funciones ofensivas. Es la principal arma de ataque y buscará explotar la banda derecha para generar peligro constante.

EI: Leandro Trossard - El comodín belga partirá desde la banda, pero con libertad para pisar el área y aprovechar su gran golpeo de balón.

DC: Eberechi Eze - La creatividad en tres cuartos. Con la ausencia de Odegaard, el inglés es el encargado de la magia y el último pase.

DC: Mikel Merino - La gran sorpresa táctica. Ante la ausencia de Havertz, Gabriel Jesus y Gyokeres, Arteta volverá a utilizar al español como un "falso 9" o referencia física para ganar balones aéreos y pivotar. Viene de marcar en el derbi de Londres ante el Chelsea.

Así se vería la alineación del Arsenal (4-4-2)

Portero: David Raya

Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori

Centrocampistas: Bukayo Saka, Martín Zubimendi, Declan Rice, Leandro Trossard

Delanteros: Eberechi Eze, Mikel Merino

Así se vería la alineación del Brentford (4-4-2)

Portero: Caoimhin Kelleher

Defensas: Michael Kayode, Nathan Collins, Sepp van der Berg, Aaron Hickey

Centrocampistas: Dango Ouattara, Jordan Henderson, Mathias Jensen, Kevin Schade

Delanteros: Mikkel Damsgaard, Igor Thiago

