La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Brighton

A diferencia de otros años, el Boxing Day de la Premier League no se jugará todo este viernes 26 de diciembre, ya que únicamente habrá un encuentro, algo que no ocurría desde 1982, mientras el sábado 27 y domingo 28 se dará el resto de la Jornada 18. Justamente el sábado se dará el choque entre el Arsenal y el Brighton & Holve Albion en el Emirates Stadium. Los Gunners siguen comandando la tabla general con 39 unidades, mientras las Gaviotas están ubicadas en el noveno peldaño con 24 puntos.

Semi-final bound 🔜



Highlights from our Carabao Cup quarter-final win have arrived 📺 pic.twitter.com/XeYhU4LWG6 — Arsenal (@Arsenal) December 24, 2025

El conjunto de Londres viene de eliminar 8-7 en penales al Crystal Palace en los cuartos de final de la Carabao Cup, luego de igualar 1-1 en el reglamentario. Un autogol adelantó a los del español Mikel Arteta, pero en el tiempo añadido el juego se vio igualado, llevando todo a los cobros penales. Justamente el francés Maxence Lacroix, quien hizo el autogol a favor de los Gunners, fue quien erró para darle el boleto a semifinales al club artillero. Con respecto a la liga local, el Everton fue la última víctima del Arsenal al caer por la mínima del sueco Victor Gyökeres.



Con respecto a las Gaviotas, su última presentación fue en condición de local ante el Sunderland, sacando un empate sin anotaciones.

Back at it. 👊 pic.twitter.com/b4HxP9hC1k — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) December 23, 2025

Las ausencias del Arsenal para este compromiso son Ben White, por una lesión en el tendón; el brasileño Gabriel Magalhaes, por una lesión en el aductor; el español Christian Mosquera por una lesión en el tobillo; y el alemán Kai Havertz por una lesión en la rodilla.

LA POSIBLE ALINEACIÓN DEL ARSENAL

Arsenal v Crystal Palace - Carabao Cup Quarter Final | Alex Burstow/GettyImages

Portero: David Raya – El titular para la liga es el español, ya que Kepa Arrizabalaga fue el encargado de custodiar el arco en la Carabao Cup. En 17 jornadas ha logrado dejar su arco nueve veces en cero.

Defensa: Piero Hincapié – Luego de perderse el partido de la Carabao Cup para cuidarlo por una molestia en el hombro, se espera que el ecuatoriano aparezca como inicial.

Defensa: William Saliba – El francés ha logrado aparecer en 13 de las jornadas disputadas hasta ahora. Vio acción a media semana, eso habla de la importancia que tiene en la parte baja del equipo.

Lateral izquierdo: Riccardo Calafiori – Su posición como inicial no está en tela de juicio, ya que también tuvo que hacer aparición para lograr el boleto a las semifinales de la Carabao Cup, acertando su disparo en los penales.

Lateral derecho: Jurriën Timber – El neerlandés tampoco suelta la titularidad, ya que ha disputado todos los encuentros del campeonato, aportando dos goles y tres asistencias.

Pivote: Martín Zubimendi – El español no fue partícipe del triunfo en la Carabao Cup, pero seguro llegará con el ánimo a tope para marcar diferencia en la liga. También puede presumir de haber jugado todas las jornadas.

Mediocentro: Declan Rice – El londinese entró de cambio en la semana para participar en la Carabao Cup. Es otra de las piezas habituales con todos los partidos jugados, donde ha logrado dos dianas y cuatro asistencias.

Mediocentro: Martin Odegaard – El capitán noruego es una pieza fundamental en el mediocampo. Entre semana ingresó de cambio y anotó su pena máxima. Su tarea será mover los hilos en el centro para armar el juego a la ofensiva.

Extremo izquierdo: Gabriel Martinelli – El brasileño utilizará su explosividad para poder hacer daño por los costados, ya que sabe muy bien como movilizarse por cualquiera de estos.

Extremo derecho: Bukayo Saka – Difícilmente vemos al habilidoso nigeriano perderse un cotejo. En esta temporada ha sumado cuatro tantos y tres asistencias en 15 compromisos.

Delantero: Gabriel Jesús – Liderando el ataque está el brasileño, que fue titular en la Carabao Cup. Debido a una lesión, se había perdido varios encuentros, sumando apenas dos apariciones en liga.

Arsenal v Crystal Palace - Carabao Cup Quarter Final | David Price/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Arsenal (4-3-3)



Portero: David Raya

Defensas: Riccardo Calafiori, Piero Hincapié, William Saliba, Jurriën Timber

Mediocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi, Martín Odegaard

Delanteros: Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, Gabriel Jesús

LA POSIBLE ALINEACIÓN DEL BRIGHTON & HOVE ALBION

Brighton & Hove Albion v West Ham United - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Portero: Bart Verbruggen

Defensas: Ferdi Kadioglu, Olivier Boscagli, Diego Coppola, Mats Wieffer

Mediocampistas: Jack Hinshelwood, Brajan Gruda, Yasin Ayari

Delanteros: Georgino Rutter, Maxim De Cuyper, Yankuba Minteh

